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Новини Коронавірус і карантин
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У Польщі відразу два рекорди COVID-19 за добу: померли 168 пацієнтів, зафіксовано 12,1 тис. нових випадків захворювання

У Польщі відразу два рекорди COVID-19 за добу: померли 168 пацієнтів, зафіксовано 12,1 тис. нових випадків захворювання

У Польщі сьогодні вперше зареєстрували понад 12 000 нових випадків коронавірусу і найбільшу від початку епідемії кількість смертей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров'я, пише RMF24.

За останню добу хворобу підтвердили ще у 12 107 осіб - на понад дві тисячі більше, ніж вчорашній рекорд - 10 040 нових хворих.

Померли 168 пацієнтів з коронавірусом, це також найбільший показник з початку епідемії в країні. Із них COVID-19 вважають безпосередньою причиною смерті для 31 людини, решта мали інші хронічні захворювання.

У лікарнях Польщі перебувають 10 091 хворий на коронавірус, із них 812 підключені до кисню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький хоче із суботи перетворити всю країну на "червону зону" карантину

У зв’язку з ситуацією уряд країни сьогодні розгляне запровадження нових обмежень для стримання епідемії.

Згідно з соцопитуванням, проведеним United Surveys на замовлення ЗМІ RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, понад три чверті поляків - проти "замороження" життя країни так, як це було навесні.

Зокрема, 43% - категорично "проти" локдауну, ще майже 33% - "радше проти", тоді як "скоріше за" - 11,1%, а впевнено підтримують ідею - лише 3,6%.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8471) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нам є ще куди рости.
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22.10.2020 13:30 Відповісти
це "сценарій" для України на найближчі тижні

уряд має НЕГАЙНО !!!!!!!!! (аврально !!!!) готувати нові лікарняні ліжка з киснем.
інакше - СОРТІРОВКА .......

але Зеленський нам запилив новий відосік з українською вакциною від прохіндєєв



життя після Зеленського є, але не для всіх....
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22.10.2020 13:38 Відповісти
надо равняться на Китай.
https://www.bing.com/covid/local/chinamainland
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22.10.2020 13:40 Відповісти
Щоб хоч знову всіх на карантин не відправили, як то було весною.
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22.10.2020 13:42 Відповісти
РФ, г. Барнаул, 17.10.2020 - Барнаульская больница, морги заполнены, трупы уже хранятся в подвале
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=47*********&feature=emb_logo
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22.10.2020 13:42 Відповісти
На время Барнаул стал Италией ...

Глобализм
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22.10.2020 13:45 Відповісти
Щось мені здається, що у Львів не скоро доведеться поїхати...
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22.10.2020 14:01 Відповісти
 
 