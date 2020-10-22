У Польщі відразу два рекорди COVID-19 за добу: померли 168 пацієнтів, зафіксовано 12,1 тис. нових випадків захворювання
У Польщі сьогодні вперше зареєстрували понад 12 000 нових випадків коронавірусу і найбільшу від початку епідемії кількість смертей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров'я, пише RMF24.
За останню добу хворобу підтвердили ще у 12 107 осіб - на понад дві тисячі більше, ніж вчорашній рекорд - 10 040 нових хворих.
Померли 168 пацієнтів з коронавірусом, це також найбільший показник з початку епідемії в країні. Із них COVID-19 вважають безпосередньою причиною смерті для 31 людини, решта мали інші хронічні захворювання.
У лікарнях Польщі перебувають 10 091 хворий на коронавірус, із них 812 підключені до кисню.
У зв’язку з ситуацією уряд країни сьогодні розгляне запровадження нових обмежень для стримання епідемії.
Згідно з соцопитуванням, проведеним United Surveys на замовлення ЗМІ RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, понад три чверті поляків - проти "замороження" життя країни так, як це було навесні.
Зокрема, 43% - категорично "проти" локдауну, ще майже 33% - "радше проти", тоді як "скоріше за" - 11,1%, а впевнено підтримують ідею - лише 3,6%.
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уряд має НЕГАЙНО !!!!!!!!! (аврально !!!!) готувати нові лікарняні ліжка з киснем.
інакше - СОРТІРОВКА .......
але Зеленський нам запилив новий відосік з українською вакциною від прохіндєєв
життя після Зеленського є, але не для всіх....
https://www.bing.com/covid/local/chinamainland
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=47*********&feature=emb_logo
Глобализм