Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський

Попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворий карантин в Україні запроваджувати не планують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

Зеленський переконаний, такі обмеження можуть повністю зупинити нашу економіку.

Президент запевняє, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.

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