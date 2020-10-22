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Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський
Попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворий карантин в Україні запроваджувати не планують.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.
Зеленський переконаний, такі обмеження можуть повністю зупинити нашу економіку.
Президент запевняє, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.
Топ коментарі
+13 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар22.10.2020 13:50
+9 roshenko q
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+8 Агамемнон
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РФ, г. Барнаул, 17.10.2020 - Барнаульская больница, морги заполнены, трупы уже хранятся в подвале
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=47*********&feature=emb_logo
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-gw-to-agencja-wywiadu-stala-za-kupnem-bezwartosciowych-masec,nId,4809034 «GW»: За покупкой никчемных масок стояло разведка.
Развитие: Организованная с помпой полгода назад KGHM привезла несколько миллионов бесполезных масок медицинскому персоналу, по сути, это была операция сотрудников Управления внешней разведки, которым помогали компании, созданные сотрудниками американских и китайских служб, - пишет в четверг «Газета Выборча».
Вся операция проводилась и с самого начала до конца защищалась польской разведкой, - рассказал в интервью "GW" один из ее информаторов, знающий закулисную сторону операции.
Как мы читаем, по его словам, прибыль от продажи масок - идентичные маски в Польше стоят 2 злотых, в то время как контролируемый государством KGHM покупал их в Китае в четыре раза дороже, потому что они стоили 2 доллара. - впоследствии должен был пополнить оперативный фонд Управления внешней разведки. Это добавление денег не из официального бюджета, утвержденного Сеймом, - поясняет газета.
"Велике будівництво" - брехня. Знаєте, хто був найстрашнішим опозиціонером в часи Януковича? Ні, не "Свобода". І не БЮТ. Самим ударним опозиціонером був Держстат. Бо саме Держстат на цифрах доводив, шо янучари грабували країну, а не те що вони казали.
Зараз - те саме. Або - в Держстаті засіли переконані порохоботи. Або - Зеленський просто цинічно бреше.
Україна з "Великим будівництвом" НЕ дотягнула до обсягів будівництва 2019 р., коли 8 місяців керував уряд Гройсмана і коли не було ніякого ВеликБуду.
Д.Калинчук
Весною АТБ/МЕТРО/ЕПІЦЕНТР і т.д добре вам грошей занесли. Так що що побачим після виборів.
В Украине за сутки подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Вылазит зебил и говорит: "Мы не будем ждать первой официальной сотни или тысячи больных. Мы действуем решительно и на опережение". После этого останавливается все: транспорт, авиасообщение, сфера обслуживания, работники предприятий уходят на удаленную работу, останавливается экономика и в результате проседает на 11,4 процента.
Октябрь 2020-го.
В Украине за сутки подтверждены 7053 случая заболевания коронавирусом. Вылазит зебил и говорит: "Строгий карантин в Украине вводить не планируют, это может полностью остановить нашу экономику".
Ну не зебил?
А вы зебилы 73 процентные такие же зебилы как он, бо кожен з вас президент.
Степанов играет следователя плохого, вангует смерти и тотальный локдаун (нокдаун), а 'бубочка' - следователь хороший, он обещанки обещает.
Все роли расписаны.
И это понятно: денег нет, чем еще держаться, как не макароновирусом?
В кінці-кінців, на жорсткий карантин можна було б відправити тих, кого можна перевести на дистанційну роботу. Прийняти пакет законів з гарантіями, які лібералізують ведення малого та середнього бізнесу, стимулюють виробництво, зняти податки та обнулити мито на засоби виробництва та матеріали, які не виробляються в Україні, знменшити навантаження на самозайнятих тощо. Ну, аби економіка почала оживлятися хоч якось і знявся тягар з соціалки. Хлопці, ви ж кричали, коли приймали закон про торгівлю землею що, ви лібертеріанці але, якось швидко всралися з лібертеріанством. Ну, а бо вже борітся з поширенням короновіруса по серьйозному аби зменшити кількість захворюваних і знову таки зменшити навантаження на лікарні.
Замість цього, "Та пашлі ви!" робіть що хочете це, ваша проблема. То, нафіга нам така держава? Я не кажу ні про народ, ні про країну, я кажу про державу, як систему що складається з усієї цієї кодли бюрократів що живуть за бюджетні кошти, які розповідають мені, як я маю жити, які виписують мені дозволи і обов'язки. Нафіга ви всі разом нам здалися, якщо не здатні виконувати свої безпосередні функції? Витрачати наші кошти для своїх забаганок?