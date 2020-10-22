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Новини Коронавірус і карантин
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Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський

Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський

Попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворий карантин в Україні запроваджувати не планують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

Зеленський переконаний, такі обмеження можуть повністю зупинити нашу економіку.

Президент запевняє, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив до літа відремонтувати дорогу до Шацьких озер: "Це один з найкращих українських туристичних магнітів"

Автор: 

вакцина (4418) Зеленський (23653) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Дегенерат откровенный, там уже разваливать нечего благодаря стараниями выпускников трускавецкой академии. За что такое наказание Украине...
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22.10.2020 13:50
+9
ради пиара, хайпа и подготовки благодатной почвы для распила 65 лярдов - вполне веские причины, а вы думали о вас заботу проявляли?
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22.10.2020 13:58
+8
А ещё что-то осталось, что может остановится после полутора лет керування зеленой чумы?
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22.10.2020 13:46
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главное чтоб морги справлялись
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22.10.2020 13:44 Відповісти
В РФ уже морги не справляются. Как бы не было так и у нас. На власть надежды уже никакой нет - все распродали и разокрали.
РФ, г. Барнаул, 17.10.2020 - Барнаульская больница, морги заполнены, трупы уже хранятся в подвале
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=47*********&feature=emb_logo
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22.10.2020 13:58 Відповісти
Если бы не коронавирус - их убили бы солдаты НАТО
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22.10.2020 14:00 Відповісти
Втрати кацапні 25 тис лаптєвірусних мутантів, Господь допомагає нищити загарбників.
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22.10.2020 17:12 Відповісти
малувато якщо б вже 250 000 або 2 500 000. О от це непогано і все одно малувато
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22.10.2020 19:17 Відповісти
А ещё что-то осталось, что может остановится после полутора лет керування зеленой чумы?
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22.10.2020 13:46 Відповісти
Хоча я брешу, відращу після початку турборежиму!
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22.10.2020 13:51 Відповісти
Коррупция в Польше. Сказалось советское прошлое ( и там же уши спецслужб). Родимые пятна социализма?

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-gw-to-agencja-wywiadu-stala-za-kupnem-bezwartosciowych-masec,nId,4809034 «GW»: За покупкой никчемных масок стояло разведка.
Развитие: Организованная с помпой полгода назад KGHM привезла несколько миллионов бесполезных масок медицинскому персоналу, по сути, это была операция сотрудников Управления внешней разведки, которым помогали компании, созданные сотрудниками американских и китайских служб, - пишет в четверг «Газета Выборча».

Вся операция проводилась и с самого начала до конца защищалась польской разведкой, - рассказал в интервью "GW" один из ее информаторов, знающий закулисную сторону операции.
Как мы читаем, по его словам, прибыль от продажи масок - идентичные маски в Польше стоят 2 злотых, в то время как контролируемый государством KGHM покупал их в Китае в четыре раза дороже, потому что они стоили 2 доллара. - впоследствии должен был пополнить оперативный фонд Управления внешней разведки. Это добавление денег не из официального бюджета, утвержденного Сеймом, - поясняет газета.
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22.10.2020 13:50 Відповісти
Зато прорекламировали украинский самолет Антонов. Теперь вся Польша знает что самый большой самолет в мире,который привез те маски, - Украинский🇺🇦 ✈️🇺🇦
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22.10.2020 14:56 Відповісти
З-забота
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22.10.2020 13:50 Відповісти
Дегенерат откровенный, там уже разваливать нечего благодаря стараниями выпускников трускавецкой академии. За что такое наказание Украине...
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22.10.2020 13:50 Відповісти
За віру в брехливі обісцянки.
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22.10.2020 13:59 Відповісти
за 73% олигофренов.
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22.10.2020 19:09 Відповісти
за это вы просто получите по **..лу от злых и голодных людей.... вова, ваши чудеса год еще можно было терпеть, под прикрытием ********************* коронавируса... но час расплаты неумолимо приближается, поверь, будет не смешно. пиши заяву, посыпай голову пеплом - и пз..й, пока не поздно
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22.10.2020 13:55 Відповісти
Логичный вопрос тогда, на кой хрен надо было вводить строгий карантин в начале, когда количество заболевших в день и сотен не насчитывало? А тут тысячи и норм.
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22.10.2020 13:57 Відповісти
ради пиара, хайпа и подготовки благодатной почвы для распила 65 лярдов - вполне веские причины, а вы думали о вас заботу проявляли?
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22.10.2020 13:58 Відповісти
Именно поэтому и в других странах вводили строгий карантин?
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Та ЗЕ-наркоманы и без коронавируса уже почти угробили всю экономику.
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22.10.2020 13:59 Відповісти
Тогда к февралю-марту будет по 100 тыс в день.
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22.10.2020 14:00 Відповісти
Бери больше - по сто тыщ мильонофф
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22.10.2020 14:39 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3316764.html наркоман

Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9673
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22.10.2020 14:03 Відповісти
подібно виглядає й людина, давно підсаджена на важкі антидепресивні препарати
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22.10.2020 14:07 Відповісти
Короче: "Вова, где твои анализы?"
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22.10.2020 14:10 Відповісти
В Пальчевського звичайно...
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22.10.2020 14:21 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3317145.html Обсяги "Великого будівництва" ЗЕленої банди чомусь менше будівництва 2019р. при "баригах"

"Велике будівництво" - брехня. Знаєте, хто був найстрашнішим опозиціонером в часи Януковича? Ні, не "Свобода". І не БЮТ. Самим ударним опозиціонером був Держстат. Бо саме Держстат на цифрах доводив, шо янучари грабували країну, а не те що вони казали.
Зараз - те саме. Або - в Держстаті засіли переконані порохоботи. Або - Зеленський просто цинічно бреше.
Україна з "Великим будівництвом" НЕ дотягнула до обсягів будівництва 2019 р., коли 8 місяців керував уряд Гройсмана і коли не було ніякого ВеликБуду.

Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2727

Д.Калинчук
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22.10.2020 14:11 Відповісти
Эти гниды пиарятся на остатках строек, что осталась после эпохи бедности "барыги мародера". Вкладывают бабки в пиар, нанимают каких-то клоунов и те снимают как по километру в неделю достраиваются остатки масштабных инфраструктурных объектов запущенных Порохом в 2018-2019 годах. Олигархи вместе с овощем довели страну до края, а когда Порох вместе с западными специалистами вывели страну из экономической жопы, вернул рост экономики, начал запускать масштабные инфраструктурные проекты, страна потихоньку начала развиваться несмотря на войну с помощью своих каналов скинули Пороха, поставили своего удобного клоуна и теперь пиарят стройки Пороха как достижение бабуина. И это все происходит на фоне очередного катастрофического падения экономики, устроенного квартальным менеджментом олигархата. Олигархи вообще не умеют управлять государством, они умеют только грабить, это тупая бандота, которая пока будет при власти будет уничтожать страну.
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22.10.2020 14:31 Відповісти
До виборів це просто лапша на вуха.
Весною АТБ/МЕТРО/ЕПІЦЕНТР і т.д добре вам грошей занесли. Так що що побачим після виборів.
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22.10.2020 14:13 Відповісти
Нова пошта...
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22.10.2020 14:16 Відповісти
"На лєкарства" - помню.
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22.10.2020 14:25 Відповісти
Весной было по 10 больных в день, но зато был полный локдаун экономики на 2 месяца. Сейчас 10к в день и никакой реакции - строим, ***, дороги. Зеленые дебилы
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22.10.2020 14:15 Відповісти
Так натяни двадцать масок, спрячься в подвал и не высовывайся! Кто тебе запрещает?
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22.10.2020 14:42 Відповісти
может твоему папе надо было 20 презервативов натянуть за 9 месяцев до твоего рождения?
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22.10.2020 16:08 Відповісти
Не помогло бы, дебилизм это похоже наследственное в его семье.
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22.10.2020 16:55 Відповісти
На мордяку свою натяни, стопроцентная гарантия от ковидла
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22.10.2020 17:37 Відповісти
Март 2020-го.
В Украине за сутки подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом. Вылазит зебил и говорит: "Мы не будем ждать первой официальной сотни или тысячи больных. Мы действуем решительно и на опережение". После этого останавливается все: транспорт, авиасообщение, сфера обслуживания, работники предприятий уходят на удаленную работу, останавливается экономика и в результате проседает на 11,4 процента.
Октябрь 2020-го.
В Украине за сутки подтверждены 7053 случая заболевания коронавирусом. Вылазит зебил и говорит: "Строгий карантин в Украине вводить не планируют, это может полностью остановить нашу экономику".

Ну не зебил?
А вы зебилы 73 процентные такие же зебилы как он, бо кожен з вас президент.
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22.10.2020 14:19 Відповісти
Зеля, а кто тебя спрашивать будет - Степанов шоли?
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22.10.2020 14:24 Відповісти
А это у них игра такая, старинная, в "плохого и хорошего следователя".
Степанов играет следователя плохого, вангует смерти и тотальный локдаун (нокдаун), а 'бубочка' - следователь хороший, он обещанки обещает.
Все роли расписаны.
И это понятно: денег нет, чем еще держаться, как не макароновирусом?
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22.10.2020 15:18 Відповісти
Но до этого строгий карантин вводили, чем обвалили наш ВВП на 6%, а это миллиарды гривен налоговых отчислений, зарплаты рабочих, сокращения, откат в развитии на несколько лет назад. Итог: COVID-19 не победили, а экономику на 6% обвалили. За это придется отвечать.
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22.10.2020 14:51 Відповісти
про какую экономику с тобой нарко-Дэбилом вообще может идти речь!!!
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22.10.2020 15:09 Відповісти
Я десь розумію про економіку, щось чув про санітарно-епідемічні заходи. Якось ще можу зрозуміти карантин на весні. Але, у тебе в десятки разів виросла захворюваність і впала економіка, а ти ніфіга не робиш ні для економіки, ні для знижування захворюваності мені зрозуміти неможливо. Це, нагадує мені азірівське "Та пашлі ви!".
В кінці-кінців, на жорсткий карантин можна було б відправити тих, кого можна перевести на дистанційну роботу. Прийняти пакет законів з гарантіями, які лібералізують ведення малого та середнього бізнесу, стимулюють виробництво, зняти податки та обнулити мито на засоби виробництва та матеріали, які не виробляються в Україні, знменшити навантаження на самозайнятих тощо. Ну, аби економіка почала оживлятися хоч якось і знявся тягар з соціалки. Хлопці, ви ж кричали, коли приймали закон про торгівлю землею що, ви лібертеріанці але, якось швидко всралися з лібертеріанством. Ну, а бо вже борітся з поширенням короновіруса по серьйозному аби зменшити кількість захворюваних і знову таки зменшити навантаження на лікарні.
Замість цього, "Та пашлі ви!" робіть що хочете це, ваша проблема. То, нафіга нам така держава? Я не кажу ні про народ, ні про країну, я кажу про державу, як систему що складається з усієї цієї кодли бюрократів що живуть за бюджетні кошти, які розповідають мені, як я маю жити, які виписують мені дозволи і обов'язки. Нафіга ви всі разом нам здалися, якщо не здатні виконувати свої безпосередні функції? Витрачати наші кошти для своїх забаганок?
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22.10.2020 15:12 Відповісти
Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1111
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22.10.2020 15:16 Відповісти
про хреновую кономику скажу так, судя по колличеству тяжолого транспорта на дорогах, экономика работает на полную.только вся она родимая в ТЕНИ. вспомните 2008 год. я ехал из Винницы в Львов. за 400 км я видел 40-50 фур, вот тогда экономика стояла а сейчас, все сказанное про ухудшение экономики, ПОЛНЕЙШИЙ ...................ИЗДЕЖ
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22.10.2020 15:25 Відповісти
На самом деле это просто свидетельство сырьевой структуры нашей экономики, если раньше мы хоть что-то перерабатывали на нашей территории, то сейчас экспортируем в основном сырье (причем в основном агросырье), отсюда и тяжелый транспорт на дорогах.
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22.10.2020 16:51 Відповісти
так, янелох оманский неделю назад как раз и говорил что и перевозки тоже упали. у єтих.ублюдков все падает кроме их миллиардніых доходов
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22.10.2020 21:02 Відповісти
Суворий карантин в Україні запроваджувати не планують, це може повністю зупинити нашу економіку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5059
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22.10.2020 16:03 Відповісти
Господи, клоун рассуждает об экономике , действительно это смешно....
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22.10.2020 16:47 Відповісти
Ну правильно, слуги еврейского народа остановили экономику и транспорт когда в стране было около сотни больных короновирусом, зато теперь когда больных 200тысч и каждый день заболевают еще по 5-7 тысяч то типа ничего страшного, ездить в общественном транспорте можно и в кафе ходить безопасно. Это можно было бы объяснить тупостью зе-оккупантов, если бы во время блокировки транспорта пархатые иуды не протянули бы через парламент закон о дерибане нашей ЗЕМЛИ. Так что "богоизбранные" нацисты сделали на всех с землей, а теперь просто наблюдают как короновирус уничтожит наших стариков и больных, зачем им этот ненужный "балласт", им нужны здоровые рабы-гои.
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22.10.2020 16:48 Відповісти
Вначале года было 300-500 - ввели жесткий карантин, сейчас за 7 тысяч - народ гуляет, без масок многие, как-будто никакого ковида нет - карантин не вводят. ЗЕлупнутая логика.
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22.10.2020 16:48 Відповісти
А зачем ты карантин вводил по всей стране,когда он и нахер был не нужен?А сейчас,когда больницы переполнены-сопли жуете!
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22.10.2020 17:10 Відповісти
***..ще зеленое ты определись .то ты вводиш локдаун то не планируеш вводить.
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Верно.
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22.10.2020 17:28 Відповісти
"вашу" экономику... где ты зебил долбанный в Украине экономику увидел -всё шо могли завалили нах дегенераты...
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22.10.2020 17:49 Відповісти
Тоесть не экономика для людей, а лиди для экономики, понятно власть то у нас обслуживает олигархов и барык, которым Зеленский в рот заглядывет и всячески обслуживает, потому и неудивительно, что фонд короновируса разворовали,а оставшуюся сумму и ту не использовпли на людей.
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22.10.2020 19:08 Відповісти
Зеленский, а как же твой депутат Качура, который всем рассказывал, что вы будете покупать вакцину в кацапстане?
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22.10.2020 19:18 Відповісти
 
 