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Новини Силовики
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На кордоні з Угорщиною затримали громадянина Іраку, який йшов "до хворої мами" в Німеччину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали вночі військовослужбовці відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського загону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання, приблизно о 1 годині ночі, прикордонний наряд помітив невідомого, який намагався подолати загороджувальний паркан. Правопорушника затримали, ним виявився громадянин Іраку. Чоловік мав при собі посвідку на постійне проживання в Україні. Прикордонникам іноземець пояснив, що працює лікарем у Вінниці та мав на меті потрапити в Німеччину нібито до хворої мами. Зі слів лікаря, він уже декілька разів намагався перетнути кордон у законний спосіб, проте у зв’язку з пандемією COVID-19 не зміг цього зробити, а тому вирішив йти пішки", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Угорщиною затримали громадянина Іраку, який йшов до хворої мами в Німеччину, - Держприкордонслужба 01
Фото: сайт Держприкордонслужби

Наразі порушника доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На затриманого складено протокол про адмінправопорушення, подальшу долю мандрівника визначатиме суд.

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Держприкордонслужба (5920) кордон (4748) затримання (4336) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512)


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На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел "к больной маме" в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6780Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети

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22.10.2020 14:04 Відповісти
Пускай бы шел , он никому не мешал ....
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22.10.2020 14:32 Відповісти
стакан воды нес?
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22.10.2020 14:49 Відповісти
Мама бросила ребёнка в Ираке и умотала в Германию когда-то, вот жуть
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22.10.2020 15:44 Відповісти
 
 