На кордоні з Угорщиною затримали громадянина Іраку, який йшов "до хворої мами" в Німеччину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали вночі військовослужбовці відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського загону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час патрулювання, приблизно о 1 годині ночі, прикордонний наряд помітив невідомого, який намагався подолати загороджувальний паркан. Правопорушника затримали, ним виявився громадянин Іраку. Чоловік мав при собі посвідку на постійне проживання в Україні. Прикордонникам іноземець пояснив, що працює лікарем у Вінниці та мав на меті потрапити в Німеччину нібито до хворої мами. Зі слів лікаря, він уже декілька разів намагався перетнути кордон у законний спосіб, проте у зв’язку з пандемією COVID-19 не зміг цього зробити, а тому вирішив йти пішки", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт Держприкордонслужби

Наразі порушника доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На затриманого складено протокол про адмінправопорушення, подальшу долю мандрівника визначатиме суд.

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