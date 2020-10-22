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Новини
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Гендиректор JTI Україна Пол Холловей: За 8 місяців 2020 року частка контрабандних сигарет на українському ринку зросла до 6,9%

У 2019 бюджет України недоотримав 4,7 млрд гривень доходів через контрабандні та контрафактні сигарети.

У поточному році цифра буде ще більшою, тому держава, бізнес і суспільство мають об'єднати зусилля в боротьбі з цим явищем, заявив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс Україна" генеральний директор компанії JTI Україна Пол Холловей.

"Частка нелегального обігу тютюнових виробів за минулий рік становить 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Відповідно, державний бюджет України недоотримав 4,7 млрд гривень. Згідно з дослідженням Kantar, станом на серпень 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9%", - повідомив Холловей.

"Одним з головних чинників зростання незаконного обігу тютюнових виробів є співвідношення між купівельною спроможністю громадян і вартістю тютюнових виробів. На цей момент це 25% від щоденного заробітку споживача. Чим більше будуть зростати ціни на тютюнові вироби - тим більше це сприяє зростанню незаконного обігу і кількості споживачів, які купують нелегальні тютюнові вироби", - пояснив він.

Таким чином, підвищення ціни сигарет стимулює зростання нелегального сегменту, а це своєю чергою завдає шкоди всій державі через недоотримані доходи і недофінансовані статті бюджету.

"Щоб знизити попит на нелегальну тютюнову продукцію, ми повинні працювати разом. Саме тому ми створюємо широку платформу для того, щоб більш чітко доносити до широкого загалу, в чому саме полягає проблема незаконного обігу тютюнових виробів. Ми запустили вебсайт "Ні Контрабанді!" - це лише перший крок із низки заходів, які ми будемо проводити з метою пояснити суспільству важливість цієї проблеми", - зазначив генеральний директор JTI Україна.

Зі свого боку в.о. глави ДФС Сергій Солодченко повідомив, що тільки за 8 місяців 2020 року правоохоронці вилучили 11,5 млн пачок тютюнових виробів та 164,3 тонни тютюну. "Якщо перерахувати на втрати бюджету, то це приблизно 467 млн гривень", - зазначив керівник ДФС. Для більш ефективної боротьби з нелегальними сигаретами потрібно повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, переконаний він.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби Володимира Нікіфоренка, понад 60% контрабандного трафіку йде через порти. "Тільки Прикордонною службою в цьому році було затримано майже 12 млн пачок сигарет. Наприклад, сума оцінки однієї з останніх затриманих партій становить приблизно 80 млн гривень", - розповів Нікіфоренко.

Автор: 

контрабанда (1821) цигарки (971)


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Топ коментарі
+3
А вы их ещё дороже сделайте,придурки!
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22.10.2020 14:05
+2
Да ладно вам. То ли еще будет, когда радуцкие установят минимальную цену пачки в 200грн.Тогда и аналитику будет выдавать, тогда и поглядим.
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22.10.2020 14:06
+2
ЗЕпоха розквіту беззаконня.
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22.10.2020 14:11
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А вы их ещё дороже сделайте,придурки!
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22.10.2020 14:05 Відповісти
Все вопросы к "величайшему" дебилу и его слугам. Зря они что-ли законы новые напринимали?
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22.10.2020 14:19 Відповісти
Да ладно вам. То ли еще будет, когда радуцкие установят минимальную цену пачки в 200грн.Тогда и аналитику будет выдавать, тогда и поглядим.
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22.10.2020 14:06 Відповісти
Запустіть ще кілька сайтів , думаю , одного буде недостатньо .
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22.10.2020 14:07 Відповісти
А ктозв то таки удЭвился? Так я имею вам сказать, шо коррупция и контрабанда таки расцвела ЗЕленым приЗЕленым.
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22.10.2020 14:08 Відповісти
І скільки Зеля особисто взяв на лапу від цигаркового магнату за скасування штрафу в 3 млрд гривень ?
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22.10.2020 14:11 Відповісти
ЗЕпоха розквіту беззаконня.
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22.10.2020 14:11 Відповісти
Неужто СЭЗ с доМбабве заработала раньше, чем зелень ее анонсировала? Ой, а кто ж там таможенный сбор собирает и в какой карман кладет?
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22.10.2020 14:17 Відповісти
так купить сигареты без акцЫзных марок и в 2 раза дешевле не проблема,тем более,что полно киосков(даже не лотков) где продают ТОЛЬКО эти сигареты без акцЫза
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Так самокрутки ще дешевше, навіть з фільтром. 19 грн дві пачки паперу по 50 листків, 18 грн пачка фільтрів 100шт, закруточна машинка купляється один раз від 70 грн, решта тютюн за смаком і фінансовими можливостями. Будь-який розвісний тютюн краще тої гидоти, яку Пол Холловей сує в свої найдорожчі цигарки. Десять хвилин і пачка сигарет преміум класу у вас в кишені.
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22.10.2020 15:37 Відповісти
але самокрутки,папір(або гільзи с фільтром) та тютюну немає в кіосках,або я їх там не побачив,а от цигарки без акцизу є у вільному продажу(тобто хтось з цього має собі в кишеню).
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22.10.2020 17:17 Відповісти
маловато будет
в планах 73%
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22.10.2020 15:22 Відповісти
Ну, а кому зараз легко? У всіх прибутки упали, навіть у корупціонерів-казнокрадів.
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22.10.2020 15:28 Відповісти
 
 