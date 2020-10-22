Гендиректор JTI Україна Пол Холловей: За 8 місяців 2020 року частка контрабандних сигарет на українському ринку зросла до 6,9%

У 2019 бюджет України недоотримав 4,7 млрд гривень доходів через контрабандні та контрафактні сигарети.

У поточному році цифра буде ще більшою, тому держава, бізнес і суспільство мають об'єднати зусилля в боротьбі з цим явищем, заявив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс Україна" генеральний директор компанії JTI Україна Пол Холловей.

"Частка нелегального обігу тютюнових виробів за минулий рік становить 6,6%. Це означає, що 3,5 млрд сигарет продані без сплати податків. Відповідно, державний бюджет України недоотримав 4,7 млрд гривень. Згідно з дослідженням Kantar, станом на серпень 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зросла до 6,9%", - повідомив Холловей.

"Одним з головних чинників зростання незаконного обігу тютюнових виробів є співвідношення між купівельною спроможністю громадян і вартістю тютюнових виробів. На цей момент це 25% від щоденного заробітку споживача. Чим більше будуть зростати ціни на тютюнові вироби - тим більше це сприяє зростанню незаконного обігу і кількості споживачів, які купують нелегальні тютюнові вироби", - пояснив він.

Таким чином, підвищення ціни сигарет стимулює зростання нелегального сегменту, а це своєю чергою завдає шкоди всій державі через недоотримані доходи і недофінансовані статті бюджету.

"Щоб знизити попит на нелегальну тютюнову продукцію, ми повинні працювати разом. Саме тому ми створюємо широку платформу для того, щоб більш чітко доносити до широкого загалу, в чому саме полягає проблема незаконного обігу тютюнових виробів. Ми запустили вебсайт "Ні Контрабанді!" - це лише перший крок із низки заходів, які ми будемо проводити з метою пояснити суспільству важливість цієї проблеми", - зазначив генеральний директор JTI Україна.

Зі свого боку в.о. глави ДФС Сергій Солодченко повідомив, що тільки за 8 місяців 2020 року правоохоронці вилучили 11,5 млн пачок тютюнових виробів та 164,3 тонни тютюну. "Якщо перерахувати на втрати бюджету, то це приблизно 467 млн гривень", - зазначив керівник ДФС. Для більш ефективної боротьби з нелегальними сигаретами потрібно повернути кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, переконаний він.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби Володимира Нікіфоренка, понад 60% контрабандного трафіку йде через порти. "Тільки Прикордонною службою в цьому році було затримано майже 12 млн пачок сигарет. Наприклад, сума оцінки однієї з останніх затриманих партій становить приблизно 80 млн гривень", - розповів Нікіфоренко.