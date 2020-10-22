У низці районів Іспанії епідемія COVID-19 більше не піддається контролю, - МОЗ країни

Поширення коронавірусу COVID-19 в низці районів Іспанії є неконтрольованим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер іспанський міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілля.

"Ми перебуваємо посередині другої хвилі (коронавірусу. - Ред.), це більше не загроза, це реальність. У деяких частинах нашої країни епідемія вже не піддається контролю, тож нам потрібні більш радикальні заходи", - цитує міністра агентство Bloomberg.

Згідно з його оцінками, поширення COVID-19 у районі Мадрида сповільнилося, але темпи досі залишаються високими. У зв'язку з цим, додав він, уряд Іспанії працює з місцевою владою для вироблення подальших кроків, про які буде оголошено в п'ятницю: тоді має закінчитися термін дії на території автономного співтовариства Мадрид режиму надзвичайного стану.

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Напередодні стало відомо, що Іспанія стала першою країною в Євросоюзі, в якій зареєстрували понад 1 млн заражень коронавірусом за час пандемії в світі.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом в Іспанії за час пандемії виявили 1 млн 46 тис. 641 випадок зараження коронавірусом. 34 тис. 366 інфікованих померли.