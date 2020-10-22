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Новини Коронавірус і карантин
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У низці районів Іспанії епідемія COVID-19 більше не піддається контролю, - МОЗ країни

У низці районів Іспанії епідемія COVID-19 більше не піддається контролю, - МОЗ країни

Поширення коронавірусу COVID-19 в низці районів Іспанії є неконтрольованим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер іспанський міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілля.

"Ми перебуваємо посередині другої хвилі (коронавірусу. - Ред.), це більше не загроза, це реальність. У деяких частинах нашої країни епідемія вже не піддається контролю, тож нам потрібні більш радикальні заходи", - цитує міністра агентство Bloomberg.

Згідно з його оцінками, поширення COVID-19 у районі Мадрида сповільнилося, але темпи досі залишаються високими. У зв'язку з цим, додав він, уряд Іспанії працює з місцевою владою для вироблення подальших кроків, про які буде оголошено в п'ятницю: тоді має закінчитися термін дії на території автономного співтовариства Мадрид режиму надзвичайного стану.

Також читайте: Уряд Іспанії запроваджує режим НС у Мадриді та передмістях через COVID-19

Напередодні стало відомо, що Іспанія стала першою країною в Євросоюзі, в якій зареєстрували понад 1 млн заражень коронавірусом за час пандемії в світі.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом в Іспанії за час пандемії виявили 1 млн 46 тис. 641 випадок зараження коронавірусом. 34 тис. 366 інфікованих померли.

Автор: 

Іспанія (897) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Они там наверное без нас разберутся.
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22.10.2020 14:29
+2
О как. Теперь Зеленский решил захватить власть в Испании.
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22.10.2020 14:29
+1
так закройте хотя бы страну....
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22.10.2020 14:19
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так закройте хотя бы страну....
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22.10.2020 14:19 Відповісти
Они там наверное без нас разберутся.
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22.10.2020 14:29 Відповісти
кацап, почаще вспоминай эти слова
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22.10.2020 14:35 Відповісти
Свинособака, у тебя лишняя хромосома вылезла.
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22.10.2020 14:58 Відповісти
От кого? Если во Франции, Бельгии, Италии, GB - то же самое.
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22.10.2020 14:58 Відповісти
Не допомогли навіть респіратори які ЗЕ туди продав?
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22.10.2020 14:20 Відповісти
О как. Теперь Зеленский решил захватить власть в Испании.
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22.10.2020 14:29 Відповісти
250 000 українців отримують надбавку для 80+ річних.
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22.10.2020 14:55 Відповісти
В Мадриді епідемія дуже поширюється в емігрантських (арабських, латиноамериканських) кварталах.На півдні Іспанії є цікавий регіон - Андалусія, більшість населення якого складають цигане. Ймовірно, там також сильно поширюється, враховуючи циганський спосіб життя
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22.10.2020 14:51 Відповісти
У низці районів Іспанії епідемія COVID-19 більше не піддається контролю, - МОЗ країни - Цензор.НЕТ 9623
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22.10.2020 15:17 Відповісти
 
 