Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко
Президент України Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України, бо опозиція, ветерани та волонтери все одно б провели його - з президентом чи без.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Згадайте: ще в 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. У цьому році ми провели параду він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Тому що він боїться армії, боїться ветеранів . Чи не відчуває, воно не його. У нього - відосікі ", - зазначив Порошенко.
"Загадайте: ще у 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. Цього року ми провели парад – а він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Бо він боїться армії, боїться ветеранів. Не відчуває, воно не його. В нього – відосики", – зазначив Порошенко.
"І лише після того, як ми на День Захисника України чітко сказали: ми радимо вам провести парад, інакше ми його проведемо без вас – він зламався і на сьогоднішній день оголосив "добре, наступного року парад буде", – зазначив п’ятий президент.
Порошенко підкреслив, що щодо кожної ініціативи "Європейська Солідарність" буде діяти саме так.
"Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян, захист місцевого самоврядування", - підкреслив лідер політсили.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України.
24 серпня 2020 року Порошенко заявив, що на 30-річчя Незалежності України повинен бути парад, а якщо влада не захоче, то її "змусять".
"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити", - сказав тоді п'ятий президент.
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Він не гідний честі приймати парад.
Х*йло никогда не будет решать за украинцев.
За поребрик, животное!
Ветеринарная вакцина от ковид выкосила предыдущий состав лакеев лысого карлика?
Не он, случайно, с Гелетеем проводил парад, когда под Илловайском ребят москали крошили из арты, в любезно предоставленном "коридоре"???????
Это реально ОЧЧЕНЬ ПАТРИОТИЧНО......
Жалкие вы
Вот, к примеру, умная гнида дело по вагнеровцам слила бы на дальней дистанции, без шуму и без пыли.
Но тварь тупорылая не способна думать.
Сама тварь говорила:"не могу мыслить стратегически")))
Четырежды уклонист не имеет права принимать парад.
Нехай со своими шутами где-то на задворках скачет.
А вот скакать оно будет,возможно даже где-то на раше.
Август 2019:
"Владимир Зеленский сообщил, что никакого парада ко Дню независимости не будет, поскольку это дорогостоящее мероприятие."
Опять в робе без опознавательных знаков, или расчитывает на погоны от путлера?
поломанным был изначально!
Он не сломался! Он обоср..ся.
совместно с зегнидами не вижу ничего хорошего тут уже
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