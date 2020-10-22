Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко

Президент України Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України, бо опозиція, ветерани та волонтери все одно б провели його - з президентом чи без.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Згадайте: ще в 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. У цьому році ми провели параду він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Тому що він боїться армії, боїться ветеранів . Чи не відчуває, воно не його. У нього - відосікі ", - зазначив Порошенко.

"Загадайте: ще у 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. Цього року ми провели парад – а він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Бо він боїться армії, боїться ветеранів. Не відчуває, воно не його. В нього – відосики", – зазначив Порошенко.

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"І лише після того, як ми на День Захисника України чітко сказали: ми радимо вам провести парад, інакше ми його проведемо без вас – він зламався і на сьогоднішній день оголосив "добре, наступного року парад буде", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко підкреслив, що щодо кожної ініціативи "Європейська Солідарність" буде діяти саме так.

"Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян, захист місцевого самоврядування", - підкреслив лідер політсили.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України.

24 серпня 2020 року Порошенко заявив, що на 30-річчя Незалежності України повинен бути парад, а якщо влада не захоче, то її "змусять".

"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити", - сказав тоді п'ятий президент.