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Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко

Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко

Президент України Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України, бо опозиція, ветерани та волонтери все одно б провели його - з президентом чи без.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Згадайте: ще в 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. У цьому році ми провели параду він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Тому що він боїться армії, боїться ветеранів . Чи не відчуває, воно не його. У нього - відосікі ", - зазначив Порошенко.

"Загадайте: ще у 2019 році під час святкування Дня Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде військового параду. Цього року ми провели парад – а він знову боровся проти параду. Для чого він це робив? Бо він боїться армії, боїться ветеранів. Не відчуває, воно не його. В нього – відосики", – зазначив Порошенко.

Також читайте: У 30-ту річницю Незалежності України відбудеться військовий парад, - указ Зеленського

"І лише після того, як ми на День Захисника України чітко сказали: ми радимо вам провести парад, інакше ми його проведемо без вас – він зламався і на сьогоднішній день оголосив "добре, наступного року парад буде", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко підкреслив, що щодо кожної ініціативи "Європейська Солідарність" буде діяти саме так.

"Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян, захист місцевого самоврядування", - підкреслив лідер політсили.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про проведення військового параду в 30-ту річницю Незалежності України.

24 серпня 2020 року Порошенко заявив, що на 30-річчя Незалежності України повинен бути парад, а якщо влада не захоче, то її "змусять".

"Не зробить влада сама - ми придумаємо, як її змусити", - сказав тоді п'ятий президент.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23653) парад (374) Порошенко (15156)


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Топ коментарі
+37
Сцикло той ЗЕля.
Він не гідний честі приймати парад.
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22.10.2020 14:26
+20
Два роки влаштовував шоу і пересрав людям свято, казьол зелений.
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22.10.2020 14:28
+18
увляю такий сюр: військовий парад очолює четирьократний уклоніст
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22.10.2020 14:27
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Сцикло той ЗЕля.
Він не гідний честі приймати парад.
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22.10.2020 14:26 Відповісти
будем надеяться что к 24 августа 2021 года янелох будет уже гдето на расиюшке
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22.10.2020 14:50 Відповісти
Парад будуть приймати Генерал-кондитер Петро і Генерал-порцелян Гелетей...
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22.10.2020 17:14 Відповісти
хе-хе, зебилье. Впрочем, надо сначала пережить эти "выборы". Они обещают быть веселыми. А там глядишь, и парад будут проводить в ноябре, числа так 21, в аккурат к годовщине.
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22.10.2020 14:27 Відповісти
увляю такий сюр: військовий парад очолює четирьократний уклоніст
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22.10.2020 14:27 Відповісти
очлював урочистості, по жовто-блакитному топтався.
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7311
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22.10.2020 15:47 Відповісти
Ааа, то-то я думаю какой идиот решил массовые мероприятия во время эпидемии проводить.
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22.10.2020 14:28 Відповісти
Так твой же ,зесрань))))
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22.10.2020 14:33 Відповісти
Не, Зе сцыкливый, тут надо слабоумие и отвагу *****.
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22.10.2020 14:36 Відповісти
Так твоя бубочка не презЕдент?понятно ,зеидиоты так и не смогли выбрать президента...
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22.10.2020 14:40 Відповісти
Когось цікавлять вологі мрії 8 відсоткових лузерів?)))
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22.10.2020 14:42 Відповісти
До зесрани дошло ,что у зекретина уже в районе 8%?поздравляю)))
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22.10.2020 14:44 Відповісти
Вологі мрії такі вологі! Мрій далі, казкова!))))))))))))
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22.10.2020 15:41 Відповісти
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1568
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22.10.2020 15:08 Відповісти
Так наш народ вообще мудростью на выборах не отличаются, то уголовника выберут, то олигарха, то клоуна. А президента всё не могут
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22.10.2020 14:45 Відповісти
Ваш народ уже 20 лет ни,кого не выбирает. Вова бункерный за вас все решил.
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22.10.2020 15:10 Відповісти
В твоих влажных мечтах, кацап.
Х*йло никогда не будет решать за украинцев.
За поребрик, животное!
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22.10.2020 15:31 Відповісти
О рак оживился видать в точку папал, да цапина?
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22.10.2020 16:36 Відповісти
"Папал" - кацапских провокаторов прямо со школьной лавки гребут похоже.
Ветеринарная вакцина от ковид выкосила предыдущий состав лакеев лысого карлика?
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22.10.2020 17:41 Відповісти
100% Петр Ляксеич знает толк в военных парадах.........
Не он, случайно, с Гелетеем проводил парад, когда под Илловайском ребят москали крошили из арты, в любезно предоставленном "коридоре"???????
Это реально ОЧЧЕНЬ ПАТРИОТИЧНО......
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22.10.2020 15:29 Відповісти
Авжеж, там навіть пан Забродський приймав участь!
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22.10.2020 15:43 Відповісти
дебил ты конченый. 24 августа 2014 года даже окружения еще небыло не то что коридора
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22.10.2020 15:46 Відповісти
пасть закрой обсос
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23.10.2020 07:44 Відповісти
ты дебил в спячке был? почитай свидетелей того что было.
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23.10.2020 07:45 Відповісти
Ти з поршкоботами не спор, Їм що в лоб,що в потилицю всеодно!!! Як казав Нємцов-вони Їб...ті!!!
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Я так і намагаюсь робити)))
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22.10.2020 17:42 Відповісти
Два роки влаштовував шоу і пересрав людям свято, казьол зелений.
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22.10.2020 14:28 Відповісти
Короновирус повредил ему остатки мозга
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22.10.2020 14:29 Відповісти
Это все кокс или что там зеля употребляет
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22.10.2020 14:35 Відповісти
Кто переболел вирусом?
Жалкие вы
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22.10.2020 14:37 Відповісти
У кого мозгов нет?
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22.10.2020 14:40 Відповісти
У того, кто переболел
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22.10.2020 14:45 Відповісти
А ти мозку і не мав, https://censor.net/ru/user/475772
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22.10.2020 14:50 Відповісти
Уродец, будучи непереболевшим, вылизывал трампу за самолёт и генпрокурора)))
Вот, к примеру, умная гнида дело по вагнеровцам слила бы на дальней дистанции, без шуму и без пыли.
Но тварь тупорылая не способна думать.
Сама тварь говорила:"не могу мыслить стратегически")))
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22.10.2020 14:50 Відповісти
Ленка?
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22.10.2020 15:12 Відповісти
Лолита
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22.10.2020 17:52 Відповісти
Зэ-ленка и Зэ-ленкин...
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22.10.2020 14:41 Відповісти
Израэльтяне писали амфетамины. Щас наверно чего покрепче.
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22.10.2020 14:39 Відповісти
Или дозу нагнал
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22.10.2020 14:43 Відповісти
Бубачку на парад не пускать.
Четырежды уклонист не имеет права принимать парад.
Нехай со своими шутами где-то на задворках скачет.
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22.10.2020 14:29 Відповісти
А кто сказал,что принимать парад 30 летия будет криворагульное чмо?
А вот скакать оно будет,возможно даже где-то на раше.
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22.10.2020 14:38 Відповісти
Зеленый флюгерок-фраерок.

Август 2019:
"Владимир Зеленский сообщил, что никакого парада ко Дню независимости не будет, поскольку это дорогостоящее мероприятие."
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22.10.2020 14:29 Відповісти
В чем он будет вести парад?
Опять в робе без опознавательных знаков, или расчитывает на погоны от путлера?
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22.10.2020 14:31 Відповісти
На лабутэнах.
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22.10.2020 14:42 Відповісти
Не виключено. Після напівголих шалав на Майдані 24.08.2019, соратниць Зєлі по агітації за Яника і ригов, все може бути.
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22.10.2020 14:44 Відповісти
а зебзик оптимист. думает уже про август 2021 года...
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22.10.2020 14:29 Відповісти
Петя как обычно несет чушь, без решения президента они бы максимум опять провели марш ветеранов как и в этом году.
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22.10.2020 14:31 Відповісти
Так это и есть парад,зесрань)даже зекретин завидущий не выдержал и насцал на тебя снова -забыв свои обещания не проводить)))
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22.10.2020 14:35 Відповісти
Нет не чушь! Чушь это Зеленский. Если выедут вояки на танках кто их остановит? Ты?! Не смеши мои тапки!
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22.10.2020 14:36 Відповісти
Если хунта в главе с Порохом и ветеранами я за хунту!
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Марш людей прошедших войну это не парад???? Тогда,что в т воем понимании парад,пляски сердючки?
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22.10.2020 15:18 Відповісти
Провести альтернативне опитування - Парад 2021 без ШМАРКЛІ. За Проти
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22.10.2020 14:32 Відповісти
Парад и Шефир/ Парад хорош для России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям-Шефир.
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22.10.2020 14:39 Відповісти
он сломался (с)

поломанным был изначально!
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22.10.2020 14:39 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Он не сломался! Он обоср..ся.
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22.10.2020 14:42 Відповісти
Тут кисня в лікарнях не вистачає, ліжок, ліків, а комусь паради потрібні.
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22.10.2020 14:44 Відповісти
отдельная коробочка зе-депутангов которые поехали на два дня на "передовую"
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6937
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22.10.2020 14:45 Відповісти
Верил Порошенко, но после его голосования за землю
совместно с зегнидами не вижу ничего хорошего тут уже
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22.10.2020 14:46 Відповісти
продолжай наблюдение.
нам очень ценно (нет) твое мнение
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22.10.2020 14:47 Відповісти
Песатль не четатль ?
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25.10.2020 15:00 Відповісти
походу он вообще сломался, нужна замена
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22.10.2020 14:50 Відповісти
Хай ще досидить на посаді до наступного параду. Ставлю пляшку Хенесі.
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22.10.2020 14:51 Відповісти
Я не проти щоб парад в 2021 був без шмарклі зє.
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22.10.2020 14:54 Відповісти
Петя ты зачем клоуна паламал ?
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22.10.2020 15:10 Відповісти
этот Зеленский сломался, несите другого
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22.10.2020 15:14 Відповісти
парад зЕнелоха это сердючка на макете танка, вместо вагона, под радужными знамёнами а педро пусть выйдет вместе с теми кто в 14ом из Иловайска выходил, пока он потешные войска по парадам гонял.
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22.10.2020 15:15 Відповісти
Ну куда тому Зеленскому, до парада на крови от Петра Алексеевича.
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22.10.2020 15:16 Відповісти
О чём этот боров вещает? Парад по 7ми летнему топтанию на месте - он имея выигрышную позицию просрал как позицию так и два котла не избежал. И когда ребята гибли он, из за своей липецкой фабрики либезил по телефону с Ху-лом, с агрессором захватившим Крым и лугандонов. А сколько этот боров наварил на этой войне со своей компанией прихлебателей. А теперь ищет крайнего.
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22.10.2020 15:29 Відповісти
Сабж все на реванш надеется...
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22.10.2020 19:41 Відповісти
Не заглядывал в эту помойку два года. Стало ещё больше вонять. А Зеленский не сломался, а ломает потихоньку мародеров , барыг и прочих мутных « патриотов» на дотации . Все буде добре!
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22.10.2020 15:33 Відповісти
Эх, Петя, Петя ... Так ты ничего и не понял. Почему же тебя народ на выборах прокатил, если парады так важны?
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22.10.2020 15:36 Відповісти
Мы пихали паровоз: я и трактор. Нагло впёрся впереди колонны ветеранов со своим шапито (сколько возмущений было по этому проводу!), чтобы сфоткаться типа "сколько людей идут за мной и поддерживают меня. Да КАКИХ людей!" А сейчас продолжаешь толкать тему с "МЫ"?!
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22.10.2020 16:44 Відповісти
дядя ещё не вычухался от ковида.
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22.10.2020 17:01 Відповісти
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6068
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23.10.2020 00:24 Відповісти
 
 