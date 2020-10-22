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Новини
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Нардеп Лерос підозрює, що "будівельна мафія" Києва возить сумки із грошима в Офіс Президента

Нардеп Лерос підозрює, що

За посередництва народного депутата з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка і "наглядача за Києвом" Дениса Комарницького Офіс президента і Служба безпеки України систематично отримують "валютні кошти" зі столичного бюджету.

Про це заявив народний депутат Гео Лерос в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цієї схеми може бути причетний мер Києва Віталій Кличко. "Кличко, Комарницький і Офіс президента – це одне ціле", – підкреслив політик.

Гео Лерос нагадав, що свого часу СБУ провела обшуки у фірмах Дениса Комарницького і вилучила комп’ютери, на яких зберігалася інформація про його вплив впродовж мерства Віталія Кличка на махінації із забудовами у столиці, зокрема ТОВ "Еко-Буд-Трейд". Саме ця компанія, яку контролює Комарницький, зі згоди столичної влади отримувала підряди на мільярди гривень з міського бюджету, зокрема, дозвіл на будівництво Подільського мостового переходу. Але тоді справа так і не була доведена до кінця, тому що, на думку політика, Микола Тищенко, який є кумом глави Офісу президента Андрія Єрмака, допоміг Комарницькому вирішити його проблеми через підкуп Офісу президента та СБУ.

"В 2019 році СБУ проводила обшуки у Комарницького, де вони вилучили велику кількість документації. Після нового року, коли глава Офісу президента підсилив свої позиції, він через свого кума Тищенка почав вибудовувати вертикаль впливу на місто Київ. І тоді з’явився цей Комарницький. Тоді з підозрюваного він став близьким другом СБУ. Сьогодні я не знаю таких людей, які можуть спокійно заїжджати на територію СБУ і передавати якісь сумки. Коли я звернувся з депутатським зверненням до пана Баканова (глава СБУ. – Ред. ) з проханням пояснити, що за сумки і що там всередині, адже сумки були не маленькі, – відповіді я не отримав. Мені здається, що це було те ж саме, що вивантажував пан Тищенко із особистого авто Комарницького і заносив їх в Офіс президента. Я думаю, що це не просто хабарі, це частина налагодженої системи, яка сьогодні працює. Це систематична робота з передачі валютних коштів тим, хто їх не чіпає", – наголосив Гео Лерос.

Народний депутат зазначив, що він не пам’ятає такого прецеденту в історії України, щоб "під повним прикриттям СБУ… так відкрито грабувався бюджет країни".

Автор: 

Кличко (3505) СБУ (12761) Баканов Іван (330) Єрмак Андрій (1366) Офіс Президента (2018) Комарницький (58) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+5
Некрасиво подозревать когда вполне уверен (с) С.Е.Лец
))))))))))))
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22.10.2020 14:29
+4
Это не блажь, а преступление.
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22.10.2020 14:32
+3
Хуже, мой юный друг. Намного хуже.
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22.10.2020 14:57
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Некрасиво подозревать когда вполне уверен (с) С.Е.Лец
))))))))))))
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22.10.2020 14:29 Відповісти
А потом из этих сумок и оплачивают разную блажь из 5 вопросов.
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22.10.2020 14:29 Відповісти
Это не блажь, а преступление.
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22.10.2020 14:32 Відповісти
А я подозреваю, что все, кто идёт во власть, идут туда только ради собственного обогащения.
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22.10.2020 14:31 Відповісти
...і всі вони "омЄрзітЄльниЄ"?
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22.10.2020 14:48 Відповісти
Хуже, мой юный друг. Намного хуже.
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22.10.2020 14:57 Відповісти
А ви, цікаво, на роботу влаштовуєтесь виключно з гуманітарною метою?
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19.04.2021 13:19 Відповісти
До Охвісу Потерпілого заносять вже чумаданами. ЗЕ не барига.
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22.10.2020 14:32 Відповісти
В тій академії,де папєрєдніки вчилися красти,нинішні були викладачами.
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22.10.2020 14:35 Відповісти
Надо понимать, что нашей власти (любой. Так сложилось.) для выживания необходимо много нелегального кэша. Доплаты в конвертах депутатам, поддержание лояльности силовиков, прокуратуры и судей, кормление легиона "политологов" и прочих информационных киллеров для снижения рейтинга оппозиции, выборы и оплата связанных с ними махинаций (Зе опрос - яркий пример). В конце-концов и себя что-то детишкам на молочишко отщипнуть нужно. Весь этот бардак у нас уже настолько укоренился, что никто не знает, как разрубить этот гордиев узел и кто вообще это сможет сделать. Ну разве что возможно смогла бы Тимошенко, но вложенные в ее дискредитацию огромные деньги вряд ли позволяют на это надеяться.
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22.10.2020 14:33 Відповісти
"тимошенко" зараз сама продає свою партію кому завгодно. На місцевих виборах її "політики" кажуть агітаційні промови за блаЗЄнських. Уявляєте, від "батьківщини" йде кандидат на посаду міського голови, а її однопарційці агітують за кандидата від "блаЗєнських". Після "виграшу" в США 14млн. у "юлі" апетит на грошові знаки
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22.10.2020 14:51 Відповісти
Вот и на тебя тех денег, о которых я говорил выстачило.
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22.10.2020 14:57 Відповісти
Ні. Працюю без премій А "юлині" агітатори за блаЗЄнських розкошують
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22.10.2020 15:03 Відповісти
Я не агитатор. Я сторонник.
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22.10.2020 15:04 Відповісти
Я не про Вас казав, а про партійців "батьківщини", що агітують за блаЗЄнських.
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22.10.2020 15:12 Відповісти
??? Приведите пример. Я такого не слышал.
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22.10.2020 15:20 Відповісти
Сергій Соболєв та Миайло Волинець розмістили свої "добрі_слова" за кандидата на міського голову м.Умань Андрія Дикуна, що балотується від блаЗЄнських, . Хоча від "батьківщини" йде Чепка. Сподіваюся, що фото не потрібне?
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22.10.2020 15:27 Відповісти
Ну может быть действительно неплохой человек. Никакой зрады в этом не вижу. Вот вы сторонник видимо Порошенко, но это же не значит автоматически, что вы негодяй и разбойник.
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22.10.2020 15:53 Відповісти
Да и фейков сейчас полно.
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22.10.2020 15:54 Відповісти
И я уверен, что сумки в ОП носят, чи шишки на зеленского за бардак в стране и в столице сыпятся за безплатно? Шоб за безплатно, так строительная мафия давно б сидела в кутузке или в бегах была, а она процветает - загаживает Киев, значит зе эту мразоту крышует. Простая логика выработанная глядя как 29 лет грабится Украина олигархами-паразитами.
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22.10.2020 14:36 Відповісти
Хоть бы мне одну сумочку небольшую завезли, жлобы!
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22.10.2020 14:36 Відповісти
нє можєт бить вова ж он чєстний, он абєщал
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22.10.2020 14:47 Відповісти
А ляросу никто не носит.
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22.10.2020 14:51 Відповісти
"подозреваю" що щось і тобі заносять...
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22.10.2020 18:16 Відповісти
А общественность столицы, ведущая ночной образ жизни подозревает, что Лерос тайно посещает гей - клубы.
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22.10.2020 21:30 Відповісти
Просто Ванга, а не Лерос. ТОП-новость. Ещё подозрения и догадки в студию!
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23.10.2020 00:19 Відповісти
Нардеп Лерос підозрює, що "будівельна мафія" Києва возить сумки із грошима в Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3687
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23.10.2020 00:37 Відповісти
 
 