Нардеп Лерос підозрює, що "будівельна мафія" Києва возить сумки із грошима в Офіс Президента

За посередництва народного депутата з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка і "наглядача за Києвом" Дениса Комарницького Офіс президента і Служба безпеки України систематично отримують "валютні кошти" зі столичного бюджету.

Про це заявив народний депутат Гео Лерос в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цієї схеми може бути причетний мер Києва Віталій Кличко. "Кличко, Комарницький і Офіс президента – це одне ціле", – підкреслив політик.

Гео Лерос нагадав, що свого часу СБУ провела обшуки у фірмах Дениса Комарницького і вилучила комп’ютери, на яких зберігалася інформація про його вплив впродовж мерства Віталія Кличка на махінації із забудовами у столиці, зокрема ТОВ "Еко-Буд-Трейд". Саме ця компанія, яку контролює Комарницький, зі згоди столичної влади отримувала підряди на мільярди гривень з міського бюджету, зокрема, дозвіл на будівництво Подільського мостового переходу. Але тоді справа так і не була доведена до кінця, тому що, на думку політика, Микола Тищенко, який є кумом глави Офісу президента Андрія Єрмака, допоміг Комарницькому вирішити його проблеми через підкуп Офісу президента та СБУ.

"В 2019 році СБУ проводила обшуки у Комарницького, де вони вилучили велику кількість документації. Після нового року, коли глава Офісу президента підсилив свої позиції, він через свого кума Тищенка почав вибудовувати вертикаль впливу на місто Київ. І тоді з’явився цей Комарницький. Тоді з підозрюваного він став близьким другом СБУ. Сьогодні я не знаю таких людей, які можуть спокійно заїжджати на територію СБУ і передавати якісь сумки. Коли я звернувся з депутатським зверненням до пана Баканова (глава СБУ. – Ред. ) з проханням пояснити, що за сумки і що там всередині, адже сумки були не маленькі, – відповіді я не отримав. Мені здається, що це було те ж саме, що вивантажував пан Тищенко із особистого авто Комарницького і заносив їх в Офіс президента. Я думаю, що це не просто хабарі, це частина налагодженої системи, яка сьогодні працює. Це систематична робота з передачі валютних коштів тим, хто їх не чіпає", – наголосив Гео Лерос.

Народний депутат зазначив, що він не пам’ятає такого прецеденту в історії України, щоб "під повним прикриттям СБУ… так відкрито грабувався бюджет країни".