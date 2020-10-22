Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм"

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами Зеленського, її розробкою займалися більше як пів року. Зараз вона проходить тестування.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, дослідження велися, але не на людях, втім велися. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.

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