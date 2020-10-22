Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм"
Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини проти коронавірусної інфекції.
Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За словами Зеленського, її розробкою займалися більше як пів року. Зараз вона проходить тестування.
"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, дослідження велися, але не на людях, втім велися. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.
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Мне очень хочется верить, что меньший вова это делает потому, что долго прожил в москве и нахватался там этого кацапского мышления. От мысли, что им кукловодят из москвы становится моторошно...
Это шо, военная тайна?
Или добавили в рашинскую 2 капли боярышника, и она стала "украинской уникальной"?
******** кусок! У нас с 90х х-й ложили на науку! Все перспективные ученые свалили за бугор. Оборудование времен СССР!
У нас не может быть "уникальной" разработки !!!!
если у переболевшего человека не формируются антитела и он болеет повторно, ТО сделавший ТАКУЮ вакцину должен как минимум получить Нобелевскую премию.АУ, лауреты????
Це глупота бездонна.
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121919-na-vigotovlenna-ukrainskoi-vakcini-vid-covid19-treba-100150-miljoniv-stepanov.html
Так має бути і в 21-му високонауковому суспільстві - на зміну старої фармакології приходить лазерна терапія. Причому, в Україні лазерні лікувальні апарати вже в широкому вжитку після Чорнобильської катастрофи. Але що це за Міністерство охорони здоров'я маємо, яке навіть не чуло про високі досягнення в лікуванні хворих українським медичним лазером???..
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.