УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9390 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 364 149

Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм"

Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу:

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами Зеленського, її розробкою займалися більше як пів року. Зараз вона проходить тестування.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, дослідження велися, але не на людях, втім велися. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.

Читайте також: Випробування української вакцини проти коронавірусу на людях планують розпочати через три місяці, - розробник Фаворов

Автор: 

вакцина (4418) Зеленський (23653) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+40
ВІН ПОВНІСТЮ ***** КОПІЮЄ !!!!!
показати весь коментар
22.10.2020 14:37
+35
Буде легалізувати у нас скрєпоносну під виглядом мейд ін Юкрейн?
показати весь коментар
22.10.2020 14:32
+33
якщо з виступів зеленого папуги виключити пафос та популізм, то залишиться пшик..
показати весь коментар
22.10.2020 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так кто ж мешает ЗЕлёносопельному БлаЗЕню без пафоса и популизма ширнуть уникальную украинскую вакцину себе, Жабе-Елене, дЕрЬмаку, Мендельше и всем прочим ЗЕ-клоунам из падлючего ЗЕ-шапито?
показати весь коментар
22.10.2020 16:13 Відповісти
Пока не появится в аптеке - вакцины нет, есть препарат на закрытом тесте.
показати весь коментар
22.10.2020 16:16 Відповісти
Обов'язково буде в аптеках щоб кидати лохів.
показати весь коментар
22.10.2020 16:38 Відповісти
Клінічні випробування "вакцини" проводилися на дачі Єрмака. Вштирило усіх.
показати весь коментар
22.10.2020 16:22 Відповісти
Пощастило Україні з президентом що має неосяжні знання у всіх галузях.
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
Зеленский во всём подражает Путину. Это было видно ещё до выборов, по его предвыборной агитации. И почти каждое его действие сейчас, даже эта вакцина - это копипаста с большого вовы.
Мне очень хочется верить, что меньший вова это делает потому, что долго прожил в москве и нахватался там этого кацапского мышления. От мысли, что им кукловодят из москвы становится моторошно...
показати весь коментар
22.10.2020 16:38 Відповісти
Единственная вакцина, которую нужно нюхать. Понюхал - и нет никакого коронавируса, дыры в бюджете, войны, недоразвитых депутатов...
показати весь коментар
22.10.2020 16:40 Відповісти
Не соврал бубочка. Гуглим "восхитительный танец" от стадиона Диброва))
показати весь коментар
22.10.2020 16:55 Відповісти
ИДИОТ!!!!
Это шо, военная тайна?
Или добавили в рашинскую 2 капли боярышника, и она стала "украинской уникальной"?
******** кусок! У нас с 90х х-й ложили на науку! Все перспективные ученые свалили за бугор. Оборудование времен СССР!
У нас не может быть "уникальной" разработки !!!!
показати весь коментар
22.10.2020 17:14 Відповісти
ЗЕленка
показати весь коментар
22.10.2020 17:25 Відповісти
После создания "уникальной вакцины Спутник" в Раше ( как оказалось для крупного рогатого скота) с которой так пиарился Путинило, После пиара о супер - пупер вакцине от всех болезней вместе взятых имени Дохлой белки Трампопона, Зе тоже решил не отставать в своих бравурных заявлениях... Да и то , он что за свои побрехеньки отвечать будет.. конечно нет. Но к выборам "продать" мифическую таблетку счастья, это чисто лохатрон ,но по приколу прокатит.
показати весь коментар
22.10.2020 17:43 Відповісти
а где мильйон обещанный?
показати весь коментар
22.10.2020 18:29 Відповісти
Отличная... от других (с).
показати весь коментар
22.10.2020 18:29 Відповісти
Знаю я его вакцину ..... её надо вдыхать через нос.
показати весь коментар
22.10.2020 18:43 Відповісти
через стодолларовую купюру ?
показати весь коментар
22.10.2020 19:19 Відповісти
...в его случае через срасийскй СРУбль.
показати весь коментар
22.10.2020 20:34 Відповісти
Это не вакцина. Это средство перемещения в зеленую трясину.
показати весь коментар
23.10.2020 07:49 Відповісти
Зеля прав: "ЭТО НЕ ПАФОС", ЭТО ОБЫЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПРИВЫЧНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ НИЧЕГО НЕ СТОЯЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЫНДЁЖ. В марте ОНО же трындело про "10 млн. тестов ПЛР из Китая через 48 часов" (в реальности привезли только 50 тыс. или ПОЛПРОЦЕНТА - РЕКОРД ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ВРАНЬЮ ДЛЯ КНИГИ ГИННЕССА), потом они врали про массовое тестирование. про новые десятки тысяч мостов в Украине, про тысячи нов. раб. мест, про космические зарплаты для всех (хватило только квартальным дружбанам), последние два месяца ТРЫНДЕЛИ ПРО МАССОВЫЕ ТЕСТЫ НА АНТИГЕН (дешевые простые, но точные, как ПЛР!) - ГДЕ ОНИ??? Теперь будут год трындеть про укрвакцину, хотя ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, ЧТО ЕЁ НЕ БУДЕТ, НО ДЕНЬГИ СПИШУТ НЕМАЛЫЕ.... Лживые уроды... Хотя тупоголовое зеленое поголовье других не заслужило...
показати весь коментар
22.10.2020 19:29 Відповісти
откуда взялась укр.вакцина если ее никто не начинал делать?????????
если у переболевшего человека не формируются антитела и он болеет повторно, ТО сделавший ТАКУЮ вакцину должен как минимум получить Нобелевскую премию.АУ, лауреты????
показати весь коментар
23.10.2020 07:48 Відповісти
Якщо це дійсно так то раша сюди вже встромила своє свиняче рило. Не здивуюсь коли виявиться що московська вакцина насправді вкрадена, можливо навіть у нас
показати весь коментар
22.10.2020 19:49 Відповісти
хай заразять вірусом всіх зелених та провакцинують, а потім побачимо чи можна цю вакцину приймати ЛЮДЯМ
показати весь коментар
22.10.2020 19:51 Відповісти
И шо ты будешь делать с оставшимися 20ти процентами?
показати весь коментар
23.10.2020 00:02 Відповісти
Вакцина то не ліки. Що значить заразять, а тоді вакцинують.вакцина - то і є заразити хворобою, в легкій формі, вводиться збудник, вірус, але ослаблений або дохлий. Організм реагує. Або ні, може захворіти. Але хто вакцинує в розпал епідемії? Дурень тільки. Коли можна, вколовши собі ослаблений вірус, піймати ще іззовні. Вірус циркулює, хто коле вакцину? Тримати вакцинованого в боксі 2 неділі, поки не виробиться імунітет? Та воно не вивчене, чи є там імунітет. Ну, то ж так просто: не можна в розгар епідемії вакциною заражатися!!!
показати весь коментар
23.10.2020 01:36 Відповісти
Людям все треба пояснювати, все. Ось є стіл, ось табуретка. Вони схожі, навіть дуже. Але то є різне! Зовсім різне. Не можна столом користуватися, як табуреткою і навпаки! Неправильно.
показати весь коментар
23.10.2020 01:42 Відповісти
Медицина то є мінне поле, але ранених і вбитих медициною не помітиш фарбою. Помер, адже був хорий. Нирки, печінка відпали, - болєзнь. Дослідження проводиться так: групи людей однотипні за ознаками: вік, стать і тд, то є "рандомізоване", "подвійне" то є дві групи, бажано по 10 тисч, щоб була репрезентативність, представленість і "сліпе", тобто одна група коле досліджувване лікарство, друга воду. І ніхто не знає, ні той хто коле, ніхто, лише дослідник, щоб не збити результат. І тривалий час. Але це після мишей, кроликів, морських свинок. І після того, як ці бідні створіння приведуть потомство, а щур завтра не вкотиться, потрібен час. Тоді ще на добровольцях вплив на плід. Бо якщо станеться, як з талідомідом буде армія інвалідів. А жінка не виносить за місяць. Рік два проходить дослідження, то мінімально. Як ти прискориш? Вкидати на ринок по судах затаскають. Подвійне сліпе рандомізоване. Але наші люди...вони вважають, що вони-мусорні корзини....
показати весь коментар
23.10.2020 10:43 Відповісти
зеленим все можна
показати весь коментар
23.10.2020 07:48 Відповісти
Але хто вакцинує в розпал епідемії? ------------ вакцинують ті, в яких не стоїть задача вилікувати, а стоїть задача вколоти!
показати весь коментар
23.10.2020 07:52 Відповісти
100%. Але задача вакцинування - не вилікувати, а попередити,захистити! Коли захворів, не колеться ще зверху вакцина. Це не ліки. Коли має вірус або носій, як можна колоти елементи вірусу? Вакцинуємо тоді, коли вірусу вільно ще нема, але йде чи передбачається епідемія, щоб захистити велику кількість людей, коли вже зустріне той збудник. А не коли збудник є повсюди.
показати весь коментар
23.10.2020 10:17 Відповісти
ну, так, підчас пандемії вакцинуватись не можна, бо невідомо, чи ви вже заражені чи ні.Дати вакцину - то лише збільшити дозу зарази. Але при цьому всі гудуть -скоро пора колотись!!!
показати весь коментар
23.10.2020 16:23 Відповісти
Все уже так привыкли к тому , что Осел может нести только полную хрень , по тому уже не имеет значения , что оно там трендит , не кто и не за что не поверит не в его слова , не в украинскую вакцину.При чем даже если оно на камеру своих детей этой вакциной уколет , один хрен не кто не поверит . Дятел который начал свою политическую карьеру с вранья и подделки анализов , и продолжает открыто сцать всем в уши и глаза , должен натурально сдохнуть , что бы мы поверили что оно таки сдохло , а не тредит в очередной раз.
показати весь коментар
22.10.2020 19:51 Відповісти
Це дійсно не пафос.
Це глупота бездонна.
показати весь коментар
22.10.2020 20:06 Відповісти
Да нет, ему просто сказали, а он и повторяет.
показати весь коментар
22.10.2020 20:10 Відповісти
Дурні,хто за них голосував.А ці упирі рубають капусту.
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121919-na-vigotovlenna-ukrainskoi-vakcini-vid-covid19-treba-100150-miljoniv-stepanov.html
показати весь коментар
23.10.2020 08:15 Відповісти
Фармакологія з її вакцинами - це же застарілий підхід до лікування хворих. Коли з'явився комптуер і лазерний принтер - механічна друкарська машинка канула в лету...
Так має бути і в 21-му високонауковому суспільстві - на зміну старої фармакології приходить лазерна терапія. Причому, в Україні лазерні лікувальні апарати вже в широкому вжитку після Чорнобильської катастрофи. Але що це за Міністерство охорони здоров'я маємо, яке навіть не чуло про високі досягнення в лікуванні хворих українським медичним лазером???..
показати весь коментар
22.10.2020 20:20 Відповісти
"ми нє можем говоріть обо всьом..." - ви просто плещете язиками про те чого взагалі не розумієте. артисти. балаболи
показати весь коментар
22.10.2020 20:51 Відповісти
И ещё раз, разбудите его кто-нибудь, "он спит, и видит сны..."
показати весь коментар
22.10.2020 21:17 Відповісти
Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм" - Цензор.НЕТ 780
показати весь коментар
22.10.2020 22:05 Відповісти
Вчера Зеленский говорил следующее : "Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым." https://censor.net/n3215119 А сегодня он мелет, что наша вакцина уже создана и проходит тестирование. Более того, оказывается, что эта вакцина уникальна и её разработкой занимались более полугода... Как это прикажете понимать ? Зеленский не в курсе, что происходит в стране или тупо врёт ? А может он живёт в разных реальностях : принял один препарат - никакой собственной вакцины нет и быть не может, принял другой препарат - и... о чудо !... отечественная вакцина уже разработана и находится в стадии тестирования...
показати весь коментар
22.10.2020 22:11 Відповісти
почнемо процес вакцинації з вАви, лєнки та їхніх дітей. Вакцина ж унікальна..
показати весь коментар
22.10.2020 23:19 Відповісти
"уникальная" это то, что аналогов в мире нет?
показати весь коментар
23.10.2020 00:05 Відповісти
Опять приколы мочит.
показати весь коментар
23.10.2020 00:21 Відповісти
щоденні зашквари в турборежимі
показати весь коментар
23.10.2020 16:37 Відповісти
Предвыборный бред про вакцину...
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
показати весь коментар
23.10.2020 00:40 Відповісти
Вова пи--бол или(и) фантазер?
показати весь коментар
23.10.2020 07:44 Відповісти
От что то животворящие выборы: и вакцина Уникальная, и от пенсии отказываются, И олимпиаду жаждем, и рыговский Евроньюс, и все-все...
показати весь коментар
23.10.2020 08:39 Відповісти
А личико у нашего президента симпатично округляется...
показати весь коментар
23.10.2020 08:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 