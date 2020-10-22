НБУ, як і раніше, очікує ще один транш МВФ до кінця року, - глава НБУ

Національний банк України (НБУ) очікує надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by нарикінці 2020 року, повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"Як і раніше, ми очікуємо надходження чергового траншу від МВФ уже наприкінці цього року", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що фінансова підтримка від міжнародних партнерів потрібна для якнайшвидшого відновлення економіки.

"Водночас відтермінування або призупинення виконання зобов'язань перед МВФ здатне не тільки сповільнити економічне відновлення а й суттєво погіршити інфляційні і девальваційні очікування", - додав глава НБУ.

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При цьому, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання міжнародних резервів у 2020 році до $29,1 млрд із $29,8 млрд у липневому прогнозі.

Згідно з повідомленням, Нацбанк також знизив очікування щодо зростання міжнародних резервів у 2021 році до $29,5 млрд (з $32,7 млрд у липневому прогнозі) і в 2022 році - до $28,8 млрд (з $32,7 млрд).

Як повідомлялося із посиланням на дані регулятора, міжнародні резерви станом на 1 жовтня 2020 року перебували на рівні $26,5 млрд.