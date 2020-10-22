Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай

Туреччина готова відправити свої війська на допомогу Азербайджану, якщо його уряд про це попросить.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай в інтерв'ю CNN Turk.

Октай уточнив, що поки такого запиту від Азербайджану не надходило, але в разі його отримання Туреччина "без коливань" відправить солдатів у зону збройного конфлікту.

Віцепрезидент розкритикував Мінську групу ОБСЄ, створену для врегулювання конфлікту Францією, Росією та Сполученими Штатами, вона, за його оцінкою, підтримує Вірменію в політичному і військовому аспекті і намагається залишити проблему Нагірного Карабаху без вирішення.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

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