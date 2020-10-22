УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9390 відвідувачів онлайн
Новини
9 899 76

Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай

Туреччина в разі необхідності

Туреччина готова відправити свої війська на допомогу Азербайджану, якщо його уряд про це попросить.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай в інтерв'ю CNN Turk.

Октай уточнив, що поки такого запиту від Азербайджану не надходило, але в разі його отримання Туреччина "без коливань" відправить солдатів у зону збройного конфлікту.

Віцепрезидент розкритикував Мінську групу ОБСЄ, створену для врегулювання конфлікту Францією, Росією та Сполученими Штатами, вона, за його оцінкою, підтримує Вірменію в політичному і військовому аспекті і намагається залишити проблему Нагірного Карабаху без вирішення.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

Також читайте: Керівництво Вірменії закликами до війни втягує свій народ у прірву, - МЗС Азербайджану

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Туреччина (3488) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Молодцы. Вот это союзники!
показати весь коментар
22.10.2020 14:46
+30
Азербайджанцы вывешивают флаги Украины и благодарят за поддержку.

В социальных сетях опубликовано видео, как над воротами в одном из сел азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий Нагорного Карабаха.
Азербайджанец вывесил флаги 4 стран, включая Украину, Турцию, Израиль и Пакистан, которые открыто декларируют поддержку территориальной целостности Азербайджана и не признают оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

https://www.dialog.ua/war/217640_1603361204?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
показати весь коментар
22.10.2020 14:53
+28
И это будет ПРАВИЛЬНО.
показати весь коментар
22.10.2020 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это будет ПРАВИЛЬНО.
показати весь коментар
22.10.2020 14:44 Відповісти
Вот этого ***** то и боится
показати весь коментар
22.10.2020 15:01 Відповісти
Так. Це не маленька Грузія Чи Україна.
показати весь коментар
22.10.2020 15:13 Відповісти
Вау, гречка!
паРаша, ти відчуваєш нефритовий стрижень у своїй печері болотного лотуса?
показати весь коментар
22.10.2020 14:46 Відповісти
Молодцы. Вот это союзники!
показати весь коментар
22.10.2020 14:46 Відповісти
Браво!
Пуйло - обтекай!
показати весь коментар
22.10.2020 14:50 Відповісти
так Эрдоган и Крым освободит
показати весь коментар
22.10.2020 14:50 Відповісти
Для себя. И это будет наилучший вариант, потому что Украина его и за 500 лет не освободит.
показати весь коментар
22.10.2020 15:06 Відповісти
Эрдоган, лет за 5, если заберёт, Крым в конфетку превратит. С адекватными ценами и сервисом.
показати весь коментар
22.10.2020 15:10 Відповісти
Для этого надо будет отправить на историческую родину Парашу всех лишнехромосомных КРЫСчан. Ну, за редким исключением.
показати весь коментар
22.10.2020 15:36 Відповісти
А если еще через Армению направит, вообще круто будет.
показати весь коментар
22.10.2020 14:52 Відповісти
Азербайджанцы вывешивают флаги Украины и благодарят за поддержку.

В социальных сетях опубликовано видео, как над воротами в одном из сел азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий Нагорного Карабаха.
Азербайджанец вывесил флаги 4 стран, включая Украину, Турцию, Израиль и Пакистан, которые открыто декларируют поддержку территориальной целостности Азербайджана и не признают оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

https://www.dialog.ua/war/217640_1603361204?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
показати весь коментар
22.10.2020 14:53 Відповісти
Не помню, чтобы наша беня-аваковская власть поддержала Азербайджан.
Ну, подавляющее число граждан и оборонная промышленность, поставляющая запчасти для беспилотников, конечно.
показати весь коментар
22.10.2020 14:57 Відповісти
Кулеба точно робив заяву про підтримку територіальної цілісності Азербайджану.
Ну і ми тут підтримуємо своїми коментарями.)
показати весь коментар
22.10.2020 15:00 Відповісти
Видимо зря Сергей Нигоян поддерживал Украину
показати весь коментар
22.10.2020 18:41 Відповісти
Украинцьі должньі потоптаться по международномк праву, как кацапьі?
показати весь коментар
22.10.2020 19:20 Відповісти
Так "еврейское казачество" Украины и не пикнет против Путлера, не то что кого то поддерживать.
показати весь коментар
22.10.2020 15:07 Відповісти
Ізраїлю? Щось не віриться. Вони ненавидять Ердоґана. Тим більше, що Ізраїль сам має під контролем чужі території.
показати весь коментар
22.10.2020 15:16 Відповісти
На відео за наведеним посиланням є прапор Ізраїлю і написано:

"Турция и Израиль продают Азербайджану современные образцы вооружений, которые позволили осуществить стремительное продвижение на фронте сразу на нескольких направлениях."
показати весь коментар
22.10.2020 15:18 Відповісти
Ізраїль продав азербайджану ЗАСТАРІЛІ як на Ізраїль дрони"камікадзе"...
Це не підтримка...просто бізнес
показати весь коментар
22.10.2020 15:34 Відповісти
Ты это серьёзно?) а как же: беспилотники HAROP для уничтожения высокозащищенных целей производства Israel Aerospace Industries (IAI), беспилотники SkyStriker производства компании Elbit systems, тактические ракеты класса «земля-земля» большой дальности LORA, также разработанные IAI, огромные беспилотники Hermes, системы ПВО и многое другое...?
показати весь коментар
22.10.2020 17:01 Відповісти
какие такие чужие територии? можно подробнее?
показати весь коментар
22.10.2020 16:57 Відповісти
Если кто не в курсе, вчера ******* заявил, что Россия готова высадить в Карабахе своих десантников
Получи, фашист, гранату!
показати весь коментар
22.10.2020 14:53 Відповісти
Тепер йому залишається висадити ЛІЧІНКУ на параші, на більше не потягне!
показати весь коментар
22.10.2020 14:56 Відповісти
ой!.. сегодня в Мацкве показатели сероводорода в воздухе будут зашкаливать..
Эрдоган, опять указал лилиПутину на его место за плинтусом..
показати весь коментар
22.10.2020 14:54 Відповісти
Ви помиляєтеся - не за, а ПІД плінтусом
показати весь коментар
22.10.2020 14:58 Відповісти
Дипломатия закончилась.
показати весь коментар
22.10.2020 14:58 Відповісти
кацапи кажуть, мовляв, нє_хатітє_разґоварівать_с_лавровом_будєтє_разґоварівать_с_шойґу...
Я так зрозумів, що турки месидж зрозуміли та готові до такої розмови. А що "шойґу"? Як там у нього галіфе? Сухі?
показати весь коментар
22.10.2020 15:19 Відповісти
https://twitter.com/AhmadAydinoglu

https://twitter.com/AhmadAydinoglu Ahmed Javad
https://twitter.com/AhmadAydinoglu @AhmadAydinoglu
https://twitter.com/AhmadAydinoglu/status/1319243064876126211 15 мин

Армянские солдаты сдавайтесь! С вами будут хорошо обходится и вам будет предоставлена возможность обратится за убежищем в Европе!
показати весь коментар
22.10.2020 14:59 Відповісти
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 7160
показати весь коментар
22.10.2020 15:15 Відповісти
Это уже не нож, а болт ниже спины.
показати весь коментар
22.10.2020 15:01 Відповісти
Что бы не подыхать за параноика Пашиняна...
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 3693
показати весь коментар
22.10.2020 15:01 Відповісти
Дизиртиры...)
показати весь коментар
22.10.2020 15:05 Відповісти
Влад, ты отуреченный Николай, пиши правильно, а то палишься моментально.
показати весь коментар
22.10.2020 18:38 Відповісти
А Россия молча "проглотит эту пилюлю".
показати весь коментар
22.10.2020 15:04 Відповісти
вообще раше не позавидуешь,

убыль населения она уже полтора десятка лет восполняет за счет тюркоязычных узбеков и киргизов, создавая у себя пятую колонну, а Казахстан - первый партнер Туркции по союзу тюркских государств
показати весь коментар
22.10.2020 15:08 Відповісти
Кто им доктор? Так феерично разосраться со своим единственным бывшим партнёром - Украиной надо ооочень постараться. Теперь потеряют и Беларусь.
Через лет 10-20 будут сидеть в своих мокшанских болотах, лупать глазами на киргизов и узбеков, как те их женщин в гаремах пялят.
показати весь коментар
22.10.2020 15:35 Відповісти
Великий Туран зовет. Турки просто помешаны на единстве тюркских народов.
показати весь коментар
22.10.2020 15:04 Відповісти
Це, що турки хочуть поєднатися з якутами та татарами?
показати весь коментар
22.10.2020 16:03 Відповісти
Типа того.
показати весь коментар
22.10.2020 17:00 Відповісти
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху. На черзі після Нагірного Карабаху - Крим.
показати весь коментар
22.10.2020 15:07 Відповісти
ідіотизм...

Крим не Карабах.....Турція не зацікавлена розпочати Війну з рашкою
показати весь коментар
22.10.2020 15:32 Відповісти
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 322
показати весь коментар
22.10.2020 15:08 Відповісти
Турция принуждает армяшек и кацапню к миру
показати весь коментар
22.10.2020 15:11 Відповісти
а Сергей Нигоян смотрит на украинцев с небес

Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
22.10.2020 15:19 Відповісти
А Сергій Ніґоян хіба не громадянин України? Чого Ви так наполягаєте на етнічному походженні? Адже його батьки й виїхали з Вірменії через війну, яку вірмени розпочали проти Азербайджану за допомогою кацапії. Тому не вдавайтеся до таких дешевих маніпуляцій.
показати весь коментар
22.10.2020 15:22 Відповісти
империя советский союз рисовала границы между респуликами как ей было удобно - например пришила к азербаджану карабах населенный преимущественно армянами, в котором они живут тысячу лет,

и когда совок начал назваливаться такое искусственное положение продолжаться уже не могло
показати весь коментар
22.10.2020 15:27 Відповісти
1) "... Карабах, населенный преимущественно армянами..."
---
етнічний склад цього регіону "підкоригувала" російська імперія, яка заселяла туди вірменів з Ірану та Туреччини. Тисячу_лєт там жили якраз переважно азербайджанці.

===
2) Ніде в світі нема кордонів держав, що збігаються з етнічними межами. Тому після WWII домовилися про непорушність кордонів. Вихід? Приклад Шотландії. Просувати своїх депутатів > ухвалювати закон > провадити референдум. А вірмени не просто захопили Карабах, а ще в півтора рази більшу територію власне Азербайджану, що не належить до Карабаху.
показати весь коментар
22.10.2020 15:34 Відповісти
2) а как же линия Керзона? - первая граница в Европе проведенная по этому принципу,

и уже в 90-х Европа поделилась на более-менее мононациональные государства
показати весь коментар
22.10.2020 15:40 Відповісти
т.зв. "лінія_Керзона" існувала обмежений час після Першої світової війни. Вона не мала ніякого стосунку до кордонів європейських держав. Після Другої світової всі переможці (за винятком США) задовольнили свої апетити за рахунок переможених та домовилися, що віднині всі кордони залишаться непорушними. Згадайте, як Польща хвилювалася перед об'єднанням Німеччини. Вони боялися, що прийдеться повернути те, що їм "нарізали" від Німеччини. Але німці виявилися мудрими й не поставили під сумнів результати Потсдамської конференції, якщо не помиляюся.
показати весь коментар
22.10.2020 15:46 Відповісти
Маєте рацію, не помиляєтесь. Міжнародне право закріпило кордони, які склались з закінченням ІІ світової війни з метою навіки запобігти новим війнам. Стосовно бувшого СРСР: кордони бувших союзних республік, які були на момент виходу з СРСР, по міжнародному праву теж мають бути непорушними. Іншого не дано. Все інше - це кривава безкінечність.
показати весь коментар
22.10.2020 19:58 Відповісти
на кавказі було ПО РІЗНОМУ.....

так,вірмени автохтони ,але азербайджанці там теж автохтони.......
показати весь коментар
22.10.2020 15:36 Відповісти
вот я и вижу это как последствия империи, народы вели войны между друг другом на протяжении столетий - вышли на какие-то устоявшиеся границы и более-менее успокоились, пришла третья сильная сторона - нарисовала границы по своему разумению, заселила территории населением которое было ей более удобно, а после ухода империи всегда разгорается конфликт между местными,

пример - война Индии с Пакистаном, когда непротивленцы британскому злу насилием-индусы начали резать мусульман
показати весь коментар
22.10.2020 15:45 Відповісти
Согласен, только с одной поправочкой. Армения НИКОГДА не начинала войну с Азербайджаном. Война началась после того как (спровоцированная Москвой против Горбачёва) в Симгаите начались погромы и резня армян 1988. Через месяц бездействия властей (видимо понравилась безнаказанность) начались погромы в городе Баку. Люди бежали в Степанакерт и Карабах, где более 80% жили армяне. В Карабахе (НКАО) объявили о выходе из состава АзССР (по закону) Москва противилась, но к моменту выхода самой России из СССР ПОДПИСАЛА соглашение выхода автономии (НКАО) из АзССР. Последняя не согласилась, хотя по тому же праву вышла из СССР (право на самоопределение) Вот тогда началась война (уже в начале 90-ых)
показати весь коментар
22.10.2020 18:27 Відповісти
Є і інша інформація, під назвою https://www.youtube.com/watch?v=dor4R01lI5w ХОДЖАЛИНСЬКИЙ ГЕНОЦИД.
показати весь коментар
22.10.2020 20:06 Відповісти
Тепер моя "поправочка". Союзна республіка, якою був Азербайджан, за конституцією ссср мала право на вихід. Автономії -- ні. Україна взагалі могла не запитувати совка, бо була членом та засновником ООН (совок для збільшення кількости голосів зробив це на свою голову).

Вірмени Азербайджану не мали жодного права на самовизначення, бо мали на той час державу -- Вірменську ССР. Бо за таким принципом колись вони захочуть смовизначится в Парижі
показати весь коментар
22.10.2020 20:35 Відповісти
Армения начала войну с Азербайджаном задолго до сумгаитских событий. Я живой свидетель того, как сотни беженцев из Армении и Карабаха приезжали в Баку. Об этом молчали все: СМИ и руководство страны. Я не мог понять как может такое случиться в СССР? Ведь есть же власть, правоохранительные органы. Мне один беженец рассказал, что милиция приходила к нему домой и советовала побыстрее уехать, иначе они не смогут его защитить. Беженцы продолжали прибывать очень долгое время, а потом только случились события в Сумгаите. И только после этого все лживые СМИ все как один стали об этом орать. Кстати, суд над погромщиками проходил почему-то не в Азербайджане, а в РСФСР. Никаких следственных документов общественности не представили, только какие-то отрывки цитировали.
показати весь коментар
22.10.2020 20:37 Відповісти
Ложь! Тогда назови мне хоть один город до Сумгаитской резни, где армяне резали турок?
показати весь коментар
22.10.2020 23:37 Відповісти
Все города Армении и Степанакерт. Лгут всегда армяне и те кто за ними повторяют!
показати весь коментар
25.10.2020 19:32 Відповісти
Завтра мають бути серйозні переговори у США Помпео і голови МЗС Вірменії і АЗербайджану.....
подивимось ,.. У Москві не вдалося.

Зараз вже інші "позиції сторін" ))
показати весь коментар
22.10.2020 15:30 Відповісти
Помпео выразил надежду «Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы» https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
показати весь коментар
22.10.2020 17:51 Відповісти
Ваш ход, Вова Путин!
показати весь коментар
22.10.2020 16:08 Відповісти
***** нервно курит в стороне. Но если Турция влезет туда официально, то Америка сразу поднимет Севрский мирный договор президента США https://lenta.ru/tags/persons/vilson-vudro/ Вудро Вильсона от 22 ноября 1920, которого никто не отменял, где территория независимой Армении должна составит более 160 тысяч квадратных километров с выходом к Черному морю где на сей день находятся американские базы и нукуда им не надо будет уходить. России будет Шах и Мат. Послушайте, что американские сенаторы об этом говорят, я не туркоазерскую купленную пропаганду в Украине.
показати весь коментар
22.10.2020 18:14 Відповісти
Какой ещё Севрский договор???? Это чушь! Этот "договор" никто так и не признал. Почитайте что об этом говорил Черчиль.
показати весь коментар
22.10.2020 20:44 Відповісти
Учи мат часть. Можешь и нет. Всё равно скоро всё выяснится.
показати весь коментар
22.10.2020 23:48 Відповісти
Армянская матчасть не имеет ничего общего с правдой и рассчитана только для внутреннего потребления, так что продолжай совершенствоваться там.
показати весь коментар
25.10.2020 19:34 Відповісти
Звичайно, а як Росія в Сирії, ще й бази свої поставила
показати весь коментар
22.10.2020 16:09 Відповісти
он чокнулся.
показати весь коментар
22.10.2020 16:59 Відповісти
Видимо дела 10 млн. азербайджанцев совсем плохи. Даже дроны и сверхмощная турецкая поддержка и огромное бабло не помогло. Украинцам надо учится мотивации у армян, когда враг 30 раз больше и мощнее, им не страшно и продолжают нанести тяжелейшие потери противника из за чего их тупо засекретили. Слава Украине. Слава Армении - первого Христианского государстава на нашей Земле.
показати весь коментар
22.10.2020 17:47 Відповісти
А ты учасник боев или тебе кацыпы с армяшками лично доложили?
показати весь коментар
22.10.2020 18:55 Відповісти
К стати ты где находишься? У меня тут колесо пробило
показати весь коментар
22.10.2020 23:55 Відповісти
Хорошего друга имеет Азербайджан в лице Турции. па..раша слила армяшек в унитаз как и всегда они это умеют
показати весь коментар
22.10.2020 18:54 Відповісти
Да, но не хорошего груга имеет Украина в лице Эрдогана. Боюсь ещё раз Запорожским казакам придётся писать письмо. На сегодняшний день, то мировое сообщество которое поддерживает Украину, поддерживает Армению. Это тебе ни о чём не говорит?
показати весь коментар
22.10.2020 23:52 Відповісти
У плешивого педофила величие только в его больной голове осталось )))
показати весь коментар
25.10.2020 19:44 Відповісти
 
 