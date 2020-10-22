Місцеві вибори: порядок у Києві охоронятимуть майже 8 тис. правоохоронців

У день місцевих виборів 25 жовтня в Києві будуть задіяні для забезпечення правопорядку майже 8 тис. правоохоронців. Також понад 10 груп вибухотехніків будуть створені в різних районах столиці.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Крищенка, 1105 виборчих дільниць у Києві будуть взяті під охорону після того, як туди завезуть бюлетені. За його словами, приблизно 4,5 тис. поліцейських будуть безпосередньо задіяні для забезпечення правопорядку на дільницях, і загалом майже 8 тис. правоохоронців будуть залучені до охорони правопорядку в місті.

Крищенко зазначив, що допомогу правоохоронцям нададуть ще 150 членів громадського об'єднання "Муніципальна охорона", але вони не перебуватимуть на дільницях.

"Будуть створені 12 груп вибухотехніків у різних районах, будемо реагувати на фейкові повідомлення про мінування, щоб не переривати виборчий процес", - сказав начальник главку.

Він також повідомив, що станом на сьогодні складено 230 адмінпротоколів щодо порушень, пов'язаних з виборчим законодавством, відкрито 60 кримінальних проваджень, велика частина з яких щодо хуліганських дій і нападів на рекламні майданчики.

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