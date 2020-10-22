Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 22 жовтня, не зміг провести судове засідання з обрання голови та одного з суддів Окружного адміністративного суду м Київ (ОАСК) запобіжних заходів.

"Однак засідання так і не відбулося, оскільки до суду не з'явилися підозрювані і їхні захисники. Розгляд клопотань перенесено на 9:00 і на 13:00 28 жовтня 2020 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що прокурори САП і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) клопочуть про обрання суддів ОАСК запобіжного заходу у вигляді застави.









Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".