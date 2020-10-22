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Новини Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП

Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 22 жовтня, не зміг провести судове засідання з обрання голови та одного з суддів Окружного адміністративного суду м Київ (ОАСК) запобіжних заходів.

"Однак засідання так і не відбулося, оскільки до суду не з'явилися підозрювані і їхні захисники. Розгляд клопотань перенесено на 9:00 і на 13:00 28 жовтня 2020 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що прокурори САП і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) клопочуть про обрання суддів ОАСК запобіжного заходу у вигляді застави.

Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП 01
Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП 02

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

суддя (1579) юстиція (732) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд (1935) Окружний адмінсуд Києва (538)


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Топ коментарі
+4
В наручники и в суд
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22.10.2020 14:57
+4
98% судей, это малодушный, трусливые, корыстные, подловатые людишки.. к сожалению..
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22.10.2020 14:59
+3
Какая власть такие и суды.
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22.10.2020 15:03
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В наручники и в суд
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22.10.2020 14:57 Відповісти
98% судей, это малодушный, трусливые, корыстные, подловатые людишки.. к сожалению..
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22.10.2020 14:59 Відповісти
И крайне наглые
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22.10.2020 15:10 Відповісти
Какая власть такие и суды.
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22.10.2020 15:03 Відповісти
круто не пришел в суд и ты свободен, это полное ДНО
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22.10.2020 15:07 Відповісти
а силой привести никак? все зелёных опрашивальщиков охраняют?
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22.10.2020 15:08 Відповісти
Они - судьи, у них неприкосновенность, которую с них ВСП отказалась снимать.
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22.10.2020 15:09 Відповісти
Эти проститутки из ОАСК издеваются над законами как хотят...переаттестация? - "а мы все заболели"..суд? - "а мы просто не пришли"
Нужно менять законодательство в отношении судей, чтобы у них не было возможности так ношать законы.
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22.10.2020 15:08 Відповісти
" А что, так можно было?!"
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22.10.2020 15:09 Відповісти
а ты не знал? грабь, убивай, бери взятки а перед судом, справку про насморк и все, свободен
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22.10.2020 15:35 Відповісти
"...Уточнюється, що прокурори САП і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) клопочуть про обрання суддів ОАСК запобіжного заходу у вигляді застави..."

Якщо суддів ОАСК повісити, то:
1. Не потрібно щоб вони вносили заставу.
2. 100% гарантія що не втечуть.
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22.10.2020 15:41 Відповісти
 
 