Водій маршрутки, перебуваючи під дією наркотиків, перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція

У Києві водій маршрутки керував транспортним засобом, перебуваючи під дією наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

На лінію 102 звернувся пасажир маршрутного транспортного засобу, чоловік був впевнений, що водій автобуса "Отаман" перебуває під дією наркотиків.

Патрульні звернулися по допомогу до колег, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, з'ясували приблизне місцезнаходження автобуса і зупинили його на Либідській площі. У салоні були пасажири.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин.

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Патрульні склали на керівника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КпАП, повідомили про це колегам з відділу безпеки дорожнього руху і роботодавцю водія.