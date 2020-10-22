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Водій маршрутки, перебуваючи під дією наркотиків, перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція

Водій маршрутки, перебуваючи під дією наркотиків, перевозив пасажирів у Києві, - патрульна поліція

У Києві водій маршрутки керував транспортним засобом, перебуваючи під дією наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

На лінію 102 звернувся пасажир маршрутного транспортного засобу, чоловік був впевнений, що водій автобуса "Отаман" перебуває під дією наркотиків.

Патрульні звернулися по допомогу до колег, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, з'ясували приблизне місцезнаходження автобуса і зупинили його на Либідській площі. У салоні були пасажири.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин.

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Патрульні склали на керівника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КпАП, повідомили про це колегам з відділу безпеки дорожнього руху і роботодавцю водія.

Автор: 

Київ (19401) маршрутки (346) наркотики (1446) водії (428) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+10
Это прям как про Украину. Маршрутка это Украина, а водитель это Зеленский. Тот тоже под наркотиками все время
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22.10.2020 15:09
+8
подумаешь.. у нас под препаратами чувак страной пытается управлять и ничего...
единственная разница - за год подсел на более очищенные. потому как летом 2019 года его штырило прямо на собраниях и встречах а сейчас хотя бы более ли менее пристойно выглядит на людях
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22.10.2020 15:12
+3
Надо было в Евролаб ехать там бы точно не нашли-бы!
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22.10.2020 15:18
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Это прям как про Украину. Маршрутка это Украина, а водитель это Зеленский. Тот тоже под наркотиками все время
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22.10.2020 15:09 Відповісти
Ну про Украину - это скорее самолет с обдолбанным пилотом Автобус можно просто остановить, с самолетом будет несколько печальнее.
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22.10.2020 15:13 Відповісти
Украина - це маршрутка. Політична партія Слуга Народу.
Жалько такого бигборда не запилили
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22.10.2020 15:27 Відповісти
подумаешь.. у нас под препаратами чувак страной пытается управлять и ничего...
единственная разница - за год подсел на более очищенные. потому как летом 2019 года его штырило прямо на собраниях и встречах а сейчас хотя бы более ли менее пристойно выглядит на людях
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22.10.2020 15:12 Відповісти
ну вот...нарид еще не проголосовал за медицинский канабис...а тут такая реклама...на колесах (во всех смыслах))))
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22.10.2020 15:14 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять...
Таксистов осталось проверить. Те уж точно все, как "стёклышко".
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22.10.2020 15:18 Відповісти
Надо было в Евролаб ехать там бы точно не нашли-бы!
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22.10.2020 15:18 Відповісти
А к Зеленскому патрульные не хотят заехать? А то у меня тоже подозрение что Украиной Зеленский под наркотиками управляет!
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22.10.2020 15:20 Відповісти
Помню. по ТВ был эксперимент со скрытой камерой. Водитель маршрутки (подставной актер) загрузил пассажиров (настоящих), потом достал типа бутылку "водки", налил стакан, выпил при пассажирах и поехал. Все пассажиры это видели, но никто и слова не сказал, ехали дальше. Потом у них спрашивают: "Вы ж видели, водила водки бахнул, чего молчите?!" А мудрый нарид в ответ только что-то мычал...
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22.10.2020 15:28 Відповісти
Ачо такова? Шо станецца с маршрутчиком от стакана вотки?
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22.10.2020 15:59 Відповісти
Ви готові платити за "нормальний_гром_транспорт"? Адже це потребує багато грошей. І проїзд коштуватиме більше.
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22.10.2020 15:39 Відповісти
Хто готовий різикувати за 3 гривні дешевше , очікуючи що раптом відвалиттся колесо , чи маршрутка взагалі упаде в річку бо водій бухий або під наркотою . Я готовий платити більше але мати в дорозі ( як кажуть поляки) швентий спокуй
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22.10.2020 15:55 Відповісти
Я погоджуюся. Але як инші? І чи вистачить, скажімо в Києва покрити всі ці маршрути, які є зараз, великими автобусами?
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22.10.2020 16:00 Відповісти
То мабуть що питання до пана Кличка )
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22.10.2020 16:01 Відповісти
Я вже не кажу за єкологічний момент , ці богдани та ім подібні на стільки засирають повітря , що у тому ж Киіві дихати нормально неможливо , бо каталізатори я думаю або слабенькі в ціх корчах або зовсім відсутні
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22.10.2020 16:00 Відповісти
Проблема лише в грошах. Niestety.
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22.10.2020 16:01 Відповісти
Наприклад в нас років 30 назад зробили висновок - краще вкласти великі гроші в каталізатори ніж дуже великі в лікування людей та відновлення природи після екологічних колапсів
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22.10.2020 16:07 Відповісти
Два роки тому ти наче з Польщі писав?
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22.10.2020 16:51 Відповісти
Може пару днів й писав з Польщі колись бо іздили у відпустку до Кракова та Закопане , а що яксь проблем ? )
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22.10.2020 18:15 Відповісти
Та жодних. Радий що пара днів для тебе перетворилася в пару років. На нарізці ковбаси працював?
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22.10.2020 18:35 Відповісти
??? Ти себе норм. почуваєш ?))) Чувак з дружиною іде з Німеччині у відпустку до Польщі на 5 днів , потім дзвонить до шєфа і каже я на вийду на роботу , можеш мене звільняти бо залишаюсь на 2 рокі ковбасу польску різати )))) Розсмішив ти мене хлопче з рошеном ))) а ти все чоколад рубаєш ??))
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Вот токо ненада нам эти пестни распевать. Проездной в Праге на год на всё 10 крон в день выходит. Нука, посмотрим как у нас - только одной маршруткой тудыназад 16

Икак?
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22.10.2020 16:05 Відповісти
Просто у человека заболела голова,он воспользовался медицинским канабисом.
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22.10.2020 15:32 Відповісти
а що ж такого страшного трапилось, він потрапив в аварію, чи що?
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22.10.2020 15:47 Відповісти
А под каким наркотиком находится боксер, который разрешает годами работать в столице государства всем этим скотовозам?
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22.10.2020 15:48 Відповісти
Так что уже можно? Зеленский "разрешил"?
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22.10.2020 16:29 Відповісти
Був накурений. Всього то. Звичайний канабіс. Хай почекає до виборів і після опитування Бубочки та лагалайзу канабісу відновить водійське посвідчення і виб'є компенсацію за моральну шкоду.
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22.10.2020 16:50 Відповісти
 
 