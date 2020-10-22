У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучити Туреччину до врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі можливо лише з обопільної згоди Баку та Єревана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

"Це цілком і повністю залежить від політичної волі на те учасників конфлікту: Азербайджану і Вірменії. Брати участь у форматах, бути таким собі посередником можливо лише за згодою двох сторін", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що досягнуті раніше домовленості про припинення вогню в Карабасі поки не дотримуються ні Єреваном, ні Баку.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабахського конфлікту.

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9-10 жовтня в Москві відбулися переговори азербайджанського і вірменського міністрів закордонних справ. Баку і Єреван домовилися про припинення вогню з опівдня 10 жовтня, про обмін полоненими й тілами загиблих солдатів. Однак 10 жовтня і в наступні дні обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях і провокаціях.