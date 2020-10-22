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У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху

У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що залучити Туреччину до врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі можливо лише з обопільної згоди Баку та Єревана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".

"Це цілком і повністю залежить від політичної волі на те учасників конфлікту: Азербайджану і Вірменії. Брати участь у форматах, бути таким собі посередником можливо лише за згодою двох сторін", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що досягнуті раніше домовленості про припинення вогню в Карабасі поки не дотримуються ні Єреваном, ні Баку.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабахського конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай

9-10 жовтня в Москві відбулися переговори азербайджанського і вірменського міністрів закордонних справ. Баку і Єреван домовилися про припинення вогню з опівдня 10 жовтня, про обмін полоненими й тілами загиблих солдатів. Однак 10 жовтня і в наступні дні обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушеннях і провокаціях.

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Пєсков (1606) Туреччина (3488) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+15
Г-дон Писькоф, пока вы будете ждать их "обоюдного согласия" , Азербайджан с помощью Турции заберет Карабах и так через недельку -другую...
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22.10.2020 15:10
+7
Турцию нужно привлекать по вопросам возращения крыма Украине!!!
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22.10.2020 15:11
+7
А они еще условия выставляют.
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22.10.2020 15:11
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Г-дон Писькоф, пока вы будете ждать их "обоюдного согласия" , Азербайджан с помощью Турции заберет Карабах и так через недельку -другую...
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22.10.2020 15:10 Відповісти
довякаются что Эрдоган Байкатары на Кремль нашлет
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22.10.2020 21:38 Відповісти
Турцию нужно привлекать по вопросам возращения крыма Украине!!!
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22.10.2020 15:11 Відповісти
Щас. Разогналась Турция с Россией конфликтовать. Меджелис уже несколько лет пытается это сделать. И пока безрезультатно. И вообще, нефиг на дядю надеяться. Это надо только Украине. И больше никому в мире. Поэтому, можем рассчитывать только на себя.
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22.10.2020 15:33 Відповісти
Сами потеряли - сами и вернуть должны.
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22.10.2020 15:39 Відповісти
После такого "привлечения" нужно Запорожским казакам будет письмо отправить турецкому султану
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22.10.2020 23:05 Відповісти
Піськов, а ти впевнений, що Азербайджан хоче бачити паРашу на перемовах?
Що ти будеш робити, якщо ні -Волати так незаконно?
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22.10.2020 15:11 Відповісти
Алієв не відмовляється від присутності Московії Мордору на перемовинах. Але східні казки вони такі. Казкові.
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22.10.2020 15:28 Відповісти
А они еще условия выставляют.
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22.10.2020 15:11 Відповісти
***** по-видимому отморозился. Потому и выдвигает всякие условия.
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22.10.2020 15:15 Відповісти
Пока Песков обсуждает с ****** в бункере условия привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху, Азербайджан с помощью турецких дронов освобождает Карабах от армяно-кацапсикх оккупантов.
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22.10.2020 15:18 Відповісти
В кремлі підгорає
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22.10.2020 15:24 Відповісти
Все замалчивают тот факт, особенно кремль, как спецслужбы рахи, да и армяхи, профукали нападение айзеров на армян? Наверное обнулённый думал, что он страшный и ужасный, и султан забоится? Но он такой же имперец как и хутин, и амбиции его не ниже, и цинизма не занимать. Поэтому нам не нужно подключать турок к теме освобождения Крыма, а самим взять его умом, но силой - в нужный момент. Это наша амбиция и мы это можем. И не замахнуться ли нам на нашу любимую Кубань? Нам пора вспомнить, что мы сами Империя - Русь-Украина и, что настал наш час и не замахнуться ли нам до Тулы и Волги? Предки оставили нам самое большое государство в Европе, поэтому мы обязаны не только вернуть своё, но и прирасти в крат. Чи мы не козаки? Козаки и нам своє робить. За 29 лет ни один президент Украины так и не понял, чем он правит, какой великий Трон и какая могучая Булава у него, потому так и живём в необразованных президентах. А нам нужен президент-имперец, но украинец по духу, а не по мове и тогда - а не замахнуться ли нам аж до Дальнего Востока? Возможно ли это. Вполне - украинцы всё могут если захотят.
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22.10.2020 15:37 Відповісти
У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 9735
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22.10.2020 15:38 Відповісти
Еще турки не выставили условий от которых хйуло усцытся .
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22.10.2020 21:46 Відповісти
 
 