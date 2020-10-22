Обама вперше за період кампанії публічно підтримав Байдена: "Трамп не може захистити навіть себе"

Експрезидент США Барак Обама вперше з початку виборчої кампанії виступив на мітингу в підтримку кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, який займав пост віцепрезидента під час його перебування головою білого дому.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп не зможе відразу захистити нас всіх. Він не може вжити навіть найпростіших заходів, щоб захистити себе", - сказав Обама, виступаючи на зустрічі з виборцями у Філадельфії.

Обама вважає, що нинішній американський лідер "не здатний сприймати свою роботу всерйоз" і хоче приписати собі заслуги за досягнення в економіці, "які він успадкував", проте не бере на себе провину "за пандемію, яку проігнорував".

Експрезидент закликав американців підтримати Байдена. "Прошу вас згадати про те, якою може бути ця країна. Прошу вас повірити в здатність Джо і Камали вивести країну з цього похмурого періоду і допомогти нам зробити її краще", - заявив він.

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