УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини
3 306 9

Обама вперше за період кампанії публічно підтримав Байдена: "Трамп не може захистити навіть себе"

Обама вперше за період кампанії публічно підтримав Байдена:

Експрезидент США Барак Обама вперше з початку виборчої кампанії виступив на мітингу в підтримку кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, який займав пост віцепрезидента під час його перебування головою білого дому.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп не зможе відразу захистити нас всіх. Він не може вжити навіть найпростіших заходів, щоб захистити себе", - сказав Обама, виступаючи на зустрічі з виборцями у Філадельфії.

Обама вважає, що нинішній американський лідер "не здатний сприймати свою роботу всерйоз" і хоче приписати собі заслуги за досягнення в економіці, "які він успадкував", проте не бере на себе провину "за пандемію, яку проігнорував".

Експрезидент закликав американців підтримати Байдена. "Прошу вас згадати про те, якою може бути ця країна. Прошу вас повірити в здатність Джо і Камали вивести країну з цього похмурого періоду і допомогти нам зробити її краще", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав ФБР провести розслідування щодо Байдена

Автор: 

Байден (2883) Обама (518) Трамп (5429)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какая знакомая ситуация, когда президент клоун
показати весь коментар
22.10.2020 15:16 Відповісти
причому, афро-американський клоун, що відбув два терміни
показати весь коментар
22.10.2020 15:48 Відповісти
оооо, вылезло дерьмократическое мурло
показати весь коментар
22.10.2020 15:16 Відповісти
Барак, а как там по поводу Будапештского меморандума? Пшик? Так что чьё бы мычало...
показати весь коментар
22.10.2020 15:24 Відповісти
барак принял сторону "Burisma Group".
показати весь коментар
22.10.2020 15:41 Відповісти
Хорший хід..
показати весь коментар
22.10.2020 16:13 Відповісти
Судя по взорваным ранее пуканам - хорошие сапоги, надо брать!
показати весь коментар
22.10.2020 16:19 Відповісти
Лахтинские "трамподрочеры" не запылились.
показати весь коментар
22.10.2020 18:19 Відповісти
Мне нравится как левацкие %уесосы любят вешать на трампа пандемию, по типу у трампа была волшебная кнопка по остановке вируса и он ее отказался нажимать, а во всем остальном мире в это время не было и нет никакой пандемии. Конченные манипуляторы, а их электорат очень сильно напоминает украинские 73%.
показати весь коментар
22.10.2020 21:47 Відповісти
 
 