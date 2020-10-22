У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати, "яка країна є провідною"
Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками, депутат Костянтин Затулін заявив, що саме Азербайджан і Туреччина порушили мир в Нагірному Карабасі, і зазначив, що Росія могла б провести десантну операцію у Вірменії, в тому числі "з метою нагадати, яка країна є провідною на пострадянському просторі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю НСН.
Парламентарій назвав кілька методів для вирішення конфлікту в карабаському регіоні: демонстративне посилення військового потенціалу Вірменії; звернення до ОДКБ через необхідність вжити заходів щодо захисту безпосередньо вірменської території шляхом десантної операції; розмикання повітряної блокади.
За його словами, за необхідності доведеться пояснити Грузії, що вона повинна спокійно відреагувати на те, що через її повітряний простір будуть направлені необхідні сили і засоби в Вірменію. Затулін зазначив, що це "рішення вимушене, бо в такому випадку бойовики поширяться по всьому Кавказу, а від них постраждають і Росія, і Грузія".
"Виникає загроза великій масі вірменського населення, яке історично пам'ятає геноцид в цьому районі. Ми повинні вжити заходів", - підкреслив заступник голови.
Депутат також погодився з думкою вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, що "конфлікт поки не має дипломатичного вирішення через дії Баку". Він висловив жаль з приводу того, що переговорний процес фактично не рухається, попри всі зусилля Москви.
Нагадаємо, в результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох сторін. У Карабасі та Вірменії оголошено воєнний стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.
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Azerbaijan Army entered to Gulabird (Kilabird) village, which is 34kms from the Lachin corridor by the road https://caucasus.liveuamap.com/ ...
Можно сказать, что Эрдоган формирует узнаваемый рисунок своей политики, повторяющийся из раза в раз. Он сознательно обостряет кризис и навязывает противнику свои решения. Сам кризис готовится столько, сколько нужно и разыгрывается наверняка. При этом никакой "войны до победного конца", напротив - постоянная демонстрация готовности к компромиссу.
Эрдоган не загоняет крысу в угол, но при этом создает ситуацию, когда крыса просто не может из этого угла выбраться. Сформированный рисунок политики кремлевского "партнера" в этом смысле отличается в гораздо худшую сторону - Кремль играет всегда "по обстоятельствам" и исключительно рефлексивно.
Достигнутые результаты никогда не фиксируются дипломатически и политически - за Путиным нет вообще ни одного решения, которое стало бы бесспорным. Зачем воевать, если ты не в состоянии зафиксировать результат войны - загадка.
Про характерную особенность российского верховного главнокомандующего сбегать при первых признаках опасности в укромное место и категорическую неспособность к системным антикризисным решениям нет смысла и говорить.
Трусость - второе имя пыни. Льстивая пропаганда даже здесь умудрилась сочинить байку про грозное русское сопение из-за печки, но в реальности все гораздо прозаичнее.
Скорее всего, в Карабахе всё повторится. Любые, даже самые скромные результаты на поле боя будут превращены Эрдоганом в политический разгром своего партнера еще в одной локации.
На выгребную яму истории!
Опять войну в Грузии хотят?
8 рота 25 бригады сначала при совке, (а потом и у нас в той же бригаде в 14 ) ничему ********* не учит....короче летите голуби летите...
вот Вам револьвер, соизвольте застрелиться в дальнем окопчике !