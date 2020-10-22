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У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати, "яка країна є провідною"

У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати,

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками, депутат Костянтин Затулін заявив, що саме Азербайджан і Туреччина порушили мир в Нагірному Карабасі, і зазначив, що Росія могла б провести десантну операцію у Вірменії, в тому числі "з метою нагадати, яка країна є провідною на пострадянському просторі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю НСН.

Парламентарій назвав кілька методів для вирішення конфлікту в карабаському регіоні: демонстративне посилення військового потенціалу Вірменії; звернення до ОДКБ через необхідність вжити заходів щодо захисту безпосередньо вірменської території шляхом десантної операції; розмикання повітряної блокади.

За його словами, за необхідності доведеться пояснити Грузії, що вона повинна спокійно відреагувати на те, що через її повітряний простір будуть направлені необхідні сили і засоби в Вірменію. Затулін зазначив, що це "рішення вимушене, бо в такому випадку бойовики поширяться по всьому Кавказу, а від них постраждають і Росія, і Грузія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху

"Виникає загроза великій масі вірменського населення, яке історично пам'ятає геноцид в цьому районі. Ми повинні вжити заходів", - підкреслив заступник голови.

Депутат також погодився з думкою вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, що "конфлікт поки не має дипломатичного вирішення через дії Баку". Він висловив жаль з приводу того, що переговорний процес фактично не рухається, попри всі зусилля Москви.

Нагадаємо, в результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох сторін. У Карабасі та Вірменії оголошено воєнний стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Затулін (36) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+58
Та нічого вони не зроблять, бо турків бояться. Тільки гавкати і вміють.
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22.10.2020 15:19
+51
чем больше сдохнет в горах Карабаха, тем меньше будет этого сброда на Донбассе
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22.10.2020 15:20
+40
А Ердоганчик точить ятаганчик ....
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22.10.2020 15:23
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Ай боюсь-боюсь сказали азейбаржанці і :
Azerbaijan Army entered to Gulabird (Kilabird) village, which is 34kms from the Lachin corridor by the road https://caucasus.liveuamap.com/ ...
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22.10.2020 16:14 Відповісти
Без Турции Азербайджан вряд ли сумел достичь текущих (пусть и скромных) результатов, а значит - турки свою задачу уже наполовину выполнили - стали игроками в этом регионе, и теперь вопрос лишь в том, кого они в нем подвинут. Впрочем, вопрос риторический - двигать тут можно только Кремль.

Можно сказать, что Эрдоган формирует узнаваемый рисунок своей политики, повторяющийся из раза в раз. Он сознательно обостряет кризис и навязывает противнику свои решения. Сам кризис готовится столько, сколько нужно и разыгрывается наверняка. При этом никакой "войны до победного конца", напротив - постоянная демонстрация готовности к компромиссу.

Эрдоган не загоняет крысу в угол, но при этом создает ситуацию, когда крыса просто не может из этого угла выбраться. Сформированный рисунок политики кремлевского "партнера" в этом смысле отличается в гораздо худшую сторону - Кремль играет всегда "по обстоятельствам" и исключительно рефлексивно.

Достигнутые результаты никогда не фиксируются дипломатически и политически - за Путиным нет вообще ни одного решения, которое стало бы бесспорным. Зачем воевать, если ты не в состоянии зафиксировать результат войны - загадка.

Про характерную особенность российского верховного главнокомандующего сбегать при первых признаках опасности в укромное место и категорическую неспособность к системным антикризисным решениям нет смысла и говорить.

Трусость - второе имя пыни. Льстивая пропаганда даже здесь умудрилась сочинить байку про грозное русское сопение из-за печки, но в реальности все гораздо прозаичнее.

Скорее всего, в Карабахе всё повторится. Любые, даже самые скромные результаты на поле боя будут превращены Эрдоганом в политический разгром своего партнера еще в одной локации.
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22.10.2020 16:16 Відповісти
Зря раша это затевает...Турция подтянет своих И будет тогда Турция в состоянии войны А это значит что вправе будет использовать Конвенцию Монтрё 1936 года .Получит право перекрыть Босфор и Дарданеллы..
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22.10.2020 16:16 Відповісти
...и утилизировать рюзге корыта, включая 6 "аналоговнетных" подводных...
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22.10.2020 16:38 Відповісти
Необучаемые.
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22.10.2020 16:24 Відповісти
Это толстожопое чмо потому такое смелое, что не ему быть там утилизированному, а "рюзге ванья", которых поведут туда как скот на убой...
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22.10.2020 16:35 Відповісти
За будущих 200-х рюзьких ихтамнетов уже выпили рюмочку. Ждём продолжения
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22.10.2020 16:37 Відповісти
Вы посмотрите на эту морду затулинскую! Его "страна" действительно "ведущая", но куда?!
На выгребную яму истории!
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22.10.2020 16:38 Відповісти
Азербайджанцы небольшой группой вышли на расстояние 10 км до лачинской дороги. Движение остановил минный барьер. Пока разминируют, там и основные силы подтянутся. Хотя смотря какой у них замысел.
У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати, "яка країна є провідною" - Цензор.НЕТ 8214
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22.10.2020 16:42 Відповісти
паскудинян уже обьявил лачинскую трассу опасной для гражданского транспорта. Т.е., есть основания предполагать, шо она уже в зоне накрытия Азербайджанской арты.
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22.10.2020 16:55 Відповісти
PS Уточнение. В видео, на которое ссылались, говоря о минном заграждении, на самом деле о минах ничего не говорится. Остановка азербайджанской группы связана с корректировкой движения. На видео нет подбитой техники, солдаты пребывают в хорошем настроении.
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22.10.2020 21:58 Відповісти
Турки покажут кто ведущий, Ответка - уничтожение помидоров😁😁😁
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22.10.2020 17:09 Відповісти
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22.10.2020 21:42 Відповісти
Байрактары прогревают моторы
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22.10.2020 17:24 Відповісти
Який оцей запулін крутий,аж страшно!!!
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22.10.2020 17:25 Відповісти
Гавнюк Затулин !! тебе вам мало Эрдоган дал по мордам в Сирии и Ливии?? Получите ещё!!
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22.10.2020 17:27 Відповісти
А бывший министр печати России, друг Ельцина - Михаил Полторанин настолько недоволен ситуацией в своей стране, что готов присоединить её к Казахстану: https://youtu.be/Y_JFxqJeoB0
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22.10.2020 17:57 Відповісти
Т.е. русиш швайне хочет "объяснить" по-хорошему ГРУЗИИ, что нехорошо блокировать воздушное пространство для помощи армянам от братского народа швайнов?
Опять войну в Грузии хотят?
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22.10.2020 17:58 Відповісти
Затула может себе соли на перец насыпать, если он у него еще есть....
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22.10.2020 18:12 Відповісти
Затичкін рішив нагадати з якого місця вони вилізли.
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22.10.2020 18:17 Відповісти
Опять ******* разбушевался Между тем, Азербайджан объявил сегодня о возвращении еще 20 сел, вернув контроль над границей с Ираном на 100%. Плюс, единственный транспортный корридор к "ихтамнетам" прихлопнулся.
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22.10.2020 18:37 Відповісти
Дави козломордих!!!
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22.10.2020 18:44 Відповісти
самый опасный зверь на Земле - человекоподобный живущий на територии, как они её называют "российская федерация"
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22.10.2020 18:53 Відповісти
А просто жить в своей говени и никого не трогать не пробовали?
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22.10.2020 19:10 Відповісти
рашистский ушлепок не ведает, что мелет, мордорских вояк Азербайджан и Турция раскатают так, что все другие страны начнут массово убивать оккупантов по всем регионам конфликтов, которые затеяла московщина от Молдовы до Ливии.
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22.10.2020 19:14 Відповісти
пусть начала долетят...
8 рота 25 бригады сначала при совке, (а потом и у нас в той же бригаде в 14 ) ничему ********* не учит....короче летите голуби летите...
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22.10.2020 19:52 Відповісти
И вот что характерно - если роспатриёт, то обязательно *****. Хотя, в случае с Затулькиным можно говорить скорее о маразме, усложненном манией былого "вяличия". Чувак уверовал, что Россия окончательно съехала... пардон, встала с колен и снова принялся чесать свой Гондурас....
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22.10.2020 20:16 Відповісти
Береги усы от огня, Затуллин, когда в Карабах попадешь.
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22.10.2020 21:25 Відповісти
Головне при цьому не обдристатися. Один невірний крок і кацапам у Сирії та ґґлівані - тапочки. Конвенція Монтре і проливи закриті. Привіт *****!
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22.10.2020 21:25 Відповісти
опять "Кузе" пыхтеть через три моря в Сириюшку ?
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22.10.2020 21:36 Відповісти
Пока еще никто не решился...ни в какие мировые войны...но лучше не проливы, а швейцарию и офшоры закрыть для кремлядей...а их деток вместо элитных клубов проклятой гейропы отправить на расиюшку...или создать такие условия, чтобы они в Неваде не клубами владели, а там работали официантами в дресскоде по 12 часов в сутки ежедневно...
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22.10.2020 21:51 Відповісти
поруччик Затулин, прекратите истерику !
вот Вам револьвер, соизвольте застрелиться в дальнем окопчике !
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22.10.2020 21:35 Відповісти
мудило **************, на територію арАмянської гидоти Азербайджан ще не зайшов.
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22.10.2020 22:25 Відповісти
Не "нагадати, яка країна є провідною на пострадянському просторі"Джерело: https://censor.net/ua/n3226399", як це заявив вище один із московських шибанутих шакалів-шовіністів... А пригадати, хто на початку 1920-х років малював кордони між щойно завойованими Вірменською "ССР" та Азербайджанською "ССР", між НКАО та рештою Азербайджану? Малював так, щоб ці обидва народи вбивали один одного (поки всіх не переб'ють). Це була Москва! Тепер вона зобов'язана, своєю кров'ю, розвести обидві сторони за максимально можливою справедливою лінією етнічного розмежування, і своїми величезними грішми замирити обидва бідні народи.
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22.10.2020 23:46 Відповісти
Вонюча кацапня ніколи не зрозуміє і не погодиться, що вони ніхто, поки не розпадеться на національні держави. В них в крові сидить імперське вЯлічіє та срєпи в гузні *********
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22.10.2020 23:49 Відповісти
Эта рашен дура заслуживает одного - выброса без парашутов. И прямо в кантробахскую мясорубку.
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23.10.2020 09:31 Відповісти
Армяне борятся не за Карабах , а за свое выживание, не хотят повторения геноцида 1915-1920 годов, когда турки, арабы и курды убили более миллиона армян и христиан. Не надо все мешать в одну кучу, Украину, Армению, Сирию, Ливию и т.д. Если Россия поможет Армении, то она спасет армян от геноцида.
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25.10.2020 22:54 Відповісти
А вы ***** у Эрдогана разрешения спросили?
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25.10.2020 22:56 Відповісти
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