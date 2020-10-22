У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати, "яка країна є провідною"

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками, депутат Костянтин Затулін заявив, що саме Азербайджан і Туреччина порушили мир в Нагірному Карабасі, і зазначив, що Росія могла б провести десантну операцію у Вірменії, в тому числі "з метою нагадати, яка країна є провідною на пострадянському просторі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю НСН.

Парламентарій назвав кілька методів для вирішення конфлікту в карабаському регіоні: демонстративне посилення військового потенціалу Вірменії; звернення до ОДКБ через необхідність вжити заходів щодо захисту безпосередньо вірменської території шляхом десантної операції; розмикання повітряної блокади.

За його словами, за необхідності доведеться пояснити Грузії, що вона повинна спокійно відреагувати на те, що через її повітряний простір будуть направлені необхідні сили і засоби в Вірменію. Затулін зазначив, що це "рішення вимушене, бо в такому випадку бойовики поширяться по всьому Кавказу, а від них постраждають і Росія, і Грузія".

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"Виникає загроза великій масі вірменського населення, яке історично пам'ятає геноцид в цьому районі. Ми повинні вжити заходів", - підкреслив заступник голови.

Депутат також погодився з думкою вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, що "конфлікт поки не має дипломатичного вирішення через дії Баку". Він висловив жаль з приводу того, що переговорний процес фактично не рухається, попри всі зусилля Москви.

Нагадаємо, в результаті військових дій є загиблі серед цивільних і військових з обох сторін. У Карабасі та Вірменії оголошено воєнний стан і мобілізацію. В Азербайджані оголошено часткову мобілізацію, в деяких містах запроваджено воєнний стан.