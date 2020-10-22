Шмигаль доручив прискорити створення е-платформи для іноземних студентів

Глава уряду Денис Шмигаль наголосив, що створення прозорого і чіткого механізму надходження іноземних громадян - є важливою ланкою в реформуванні системи вищої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Іноземні студенти повинні мати рівні та прозорі умови вступу до українських вищих навчальних закладів без будь-яких корупційних складових. Створення електронної платформи для іноземних студентів має модернізувати систему вступу в напрямку доступності та комфортності як для університетів та інститутів, так і для абітурієнтів. Це продовження курсу українського Уряду у сфері цифровізації", - зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.

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"Зрозумілі для всіх учасників процесу правила вступу для іноземців – це також про створення позитивного іміджу нашої країни. Такий крок сприятиме популяризації здобуття вищої освіти в Україні", - зазначив прем’єр-міністр.

Окрім цього, Глава Уряду доручив Міністерству освіти і науки у співпраці з МВС, МЗС та Мінцифри розробити впровадження електронних запрошень на навчання, що сприятиме упередженню зловживань у цій сфері.