Шмигаль доручив прискорити створення е-платформи для іноземних студентів
Глава уряду Денис Шмигаль наголосив, що створення прозорого і чіткого механізму надходження іноземних громадян - є важливою ланкою в реформуванні системи вищої освіти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Іноземні студенти повинні мати рівні та прозорі умови вступу до українських вищих навчальних закладів без будь-яких корупційних складових. Створення електронної платформи для іноземних студентів має модернізувати систему вступу в напрямку доступності та комфортності як для університетів та інститутів, так і для абітурієнтів. Це продовження курсу українського Уряду у сфері цифровізації", - зазначив Прем’єр-міністр.
Шмигаль доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.
"Зрозумілі для всіх учасників процесу правила вступу для іноземців – це також про створення позитивного іміджу нашої країни. Такий крок сприятиме популяризації здобуття вищої освіти в Україні", - зазначив прем’єр-міністр.
Окрім цього, Глава Уряду доручив Міністерству освіти і науки у співпраці з МВС, МЗС та Мінцифри розробити впровадження електронних запрошень на навчання, що сприятиме упередженню зловживань у цій сфері.
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