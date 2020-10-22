Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що псування бюлетенів зі всеукраїнським опитуванням президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів може бути кваліфіковане правоохоронними органами як "дрібне хуліганство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Геращенко в інтерв'ю "Радіо НВ", коментуючи заклик українських письменників Віталія та Дмитра Капранових розривати такі бюлетені.

"Я думаю, це буде [кваліфіковано як] дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги братів Капранових, якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - повідомив заступник голови МВС.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття "Дрібне хуліганство" передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Водночас Геращенко додав, що проведення "опитування Зеленського" дійсно може збільшити кількість конфліктних ситуацій в день виборів.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.