Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що псування бюлетенів зі всеукраїнським опитуванням президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів може бути кваліфіковане правоохоронними органами як "дрібне хуліганство".
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Геращенко в інтерв'ю "Радіо НВ", коментуючи заклик українських письменників Віталія та Дмитра Капранових розривати такі бюлетені.
"Я думаю, це буде [кваліфіковано як] дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги братів Капранових, якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - повідомив заступник голови МВС.
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття "Дрібне хуліганство" передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Водночас Геращенко додав, що проведення "опитування Зеленського" дійсно може збільшити кількість конфліктних ситуацій в день виборів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
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Чей бюллетень?
Кто за него платил?
Каким Законом он предусмотрен?
Где написано, что я могу взять только ОДИН бюллетень?
П.С. Я взял пачку, на весь дом и по поручению ОСББ их порвал - в чём проблема!?
https://censor.net/ru/n3226401
ты что, Спиноза ?
Ну не тенет твоя ублюдочная сучность ни на что больше.
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
Просто,наблюдатель за 3,14децом
24
@Zaraza19721
·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1319276959742844932 4 ч
В ответ
https://twitter.com/neumerherwam @neumerherwam
Бюллетени нужно только уничтожать.иначе волонтеры Зеленского сами ответят в конце дня на пять его вопросов. И ответят так,как нужно мафии Коломойского,Ахметова.Все остальные вопросы фуфло. А вот самый важный,ради которого вся эта ху....я затевается, свободная экономическая зона.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1319271398171275264 5 ч
Тогда, пусть его мусора забудут, что существует уличная торговля бабушек и дедушек-это та же *****. А забитые почт ящики ,избират буклетомусором пусть тогда очищают их мусора, вместе со стенами домов и дверьми подъездов.А за наклеен на лобовуху ***** в ОПУ поцеловать расклейщика?
Хто проводить опитування - не президент, не громадський діяч, не офіційна особа ( бо в інщшому випадку це буде передвиборча агітація у день тиші)????????
Тоді який статус набирають папірці які будуть намагатись втулити невстановлені особи=
статус туалетного паперу або серветки.
Якщо на ній написати щось - тобто висловити думку в образливій формі тоді дійсно можна нарватись на судовий позов, але ж ніяк не ***********.........
_____________________________________Так _ Нi__
6. | Чи бажаєте Ви, щоб я пiшов у вiдставку | _V_ |____ |
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як було дві статті, так і лишилось:
"що не згвалтування, те *********".