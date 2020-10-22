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Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко

Псування бюлетенів з

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що псування бюлетенів зі всеукраїнським опитуванням президента Володимира Зеленського в день місцевих виборів може бути кваліфіковане правоохоронними органами як "дрібне хуліганство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Геращенко в інтерв'ю "Радіо НВ", коментуючи заклик українських письменників Віталія та Дмитра Капранових розривати такі бюлетені.

"Я думаю, це буде [кваліфіковано як] дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги братів Капранових, якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - повідомив заступник голови МВС.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття "Дрібне хуліганство" передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Водночас Геращенко додав, що проведення "опитування Зеленського" дійсно може збільшити кількість конфліктних ситуацій в день виборів.

Також читайте: МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

бюлетені (70) Зеленський (23659) опитування (1923) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+79
какие нахер "бюлетени"? бюлетени могут быть только на выборах и на законном референдуме. защищенные от подделки и пронумерованные типографским способом. которые потом считают под камеры и в присутствии наблюдателей.
а эти бумажки с вопросиками - просто бумажки. ну попробуйте что нибудь инкриминировать за то что я бумагу порвал. интересно будет послушать
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22.10.2020 15:21
+54
А дышать хоть можно, проходя мимо них, Антошка-хамелеон?
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22.10.2020 15:20
+46
Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3084
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22.10.2020 15:23
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Антоша - кретин! Купи книгу Капрановых и делай, что хоч - она твоя! Вырвал у меня из рук - получи штраф потому, что она моя!
Чей бюллетень?
Кто за него платил?
Каким Законом он предусмотрен?
Где написано, что я могу взять только ОДИН бюллетень?
П.С. Я взял пачку, на весь дом и по поручению ОСББ их порвал - в чём проблема!?
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22.10.2020 16:14 Відповісти
К какому закону имеют отношение эти фантики?
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22.10.2020 16:30 Відповісти
Антоша иди оближи еще пару десяток тарелок
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22.10.2020 16:31 Відповісти
"Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство "

https://censor.net/ru/n3226401
ты что, Спиноза ?
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22.10.2020 21:31 Відповісти
Ох, Антошка, а ти ще той флігель. За вітром носа крутиш. Гідромедцентру по тобі погоду прогнозувати
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22.10.2020 16:31 Відповісти
БОРОВ геращенко--пукнуп в лужу
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22.10.2020 17:21 Відповісти
Антошка, я думаю что если тебя, ублюдка, удавят, то максимум на что ето потянет - ето мелкое фулиганство.

Ну не тенет твоя ублюдочная сучность ни на что больше.
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22.10.2020 16:34 Відповісти
Просто у Тоши язик вмілий, от і використовує його де треба, і де не треба.
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22.10.2020 16:42 Відповісти
И по какой статье меня осудять, если я напишу по всему опроснику "Не желаю отвечать"? Геращенко нужно бы законодательство подучить, а потом страшать.
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22.10.2020 17:01 Відповісти
пацарапав приватну тачку!!! стаття тобі буде. якщо вже ніззяцарапать, то краще і в руки не брати. обов/язку немє той папір у руки брати.
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22.10.2020 22:34 Відповісти
Усьо. Иду сушить сухари.
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22.10.2020 22:41 Відповісти
т.е. черт является одним из меценатов данного опроса))) ясно-понятно
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22.10.2020 17:03 Відповісти
Газетой "Правда" подтирались?
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22.10.2020 17:05 Відповісти
Туалетний папір був у великому дифіциті, а "Правди" - повно
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22.10.2020 17:30 Відповісти
Хоть одного посадили*? Пришла пора наверстать упущенное.
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22.10.2020 17:37 Відповісти
До 1970р , для туалету , в совку , взагалі використовували виключно газети , або тканину . Перший туалетний папір , космічна ( на той час ) держава сисисири , почала виробляти лише на початку 70 тих років . ( для справки ) - в США туалетний папір з'явився десь в 1850 тих роках . . какуюстранупрасралі .
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22.10.2020 18:09 Відповісти
раз гроші приватні на друк, то це як дати тачку на похздить і повернути подряпаною. то ну її нах таку ізду у підзду
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22.10.2020 22:36 Відповісти
Предлагаю писать во всех графах "какаяразница"
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22.10.2020 17:07 Відповісти
ото ж вже напрждлагали н аформуах і чатрулєтці у блогерів, тому ось маємо пук!
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22.10.2020 22:37 Відповісти
за якою статею УПК , ці паперці проходять як державне чи особисте майно партії СН, що їх порча карається законом?
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22.10.2020 17:10 Відповісти
як ціна тачки. ти дряпаєш дорогу машину!
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22.10.2020 22:39 Відповісти
Рвать их совсем не обязательно, можно поперёк написать все что думаешь и такая порча не нарушает ни одного закона, даже если бы этот опрос попадал под какое то законодательство.
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22.10.2020 17:21 Відповісти
Та відправляйте нах.. всіх агітаторів з зеленими питаннями і це буде ваша відповідь на опитування.
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22.10.2020 17:23 Відповісти
Хрін ВАМ, на чистих бУМ'яжках намалюють все що їм захочеця, скажуть - САМОВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ! Треба хочь перчеркнути відповіді.
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22.10.2020 19:13 Відповісти
а де гарантія, що десь на вікні не лежять запасні чисті?
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22.10.2020 22:40 Відповісти
Краще за усе просто не брати участі у тому опитуванні. Ну, як "просто перестать стрелять" (с)
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22.10.2020 17:27 Відповісти
самі за тебе заповнять.
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22.10.2020 22:41 Відповісти
Оскільки ставить питання і рахуватиме папірці сам вувузєла, то немає сенсу ані щось там писати, ані розривати, ані "волонтерів" киздити. Просто ігнорувати - і все. Чому, до речі, сиволапий гетьман не подав на вувузєлу до суду за незаконне опитування? Або сам не організував щось подібне?
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22.10.2020 17:35 Відповісти
Цей бюлетень як-гімнастьорка/ туалетний папір/
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22.10.2020 17:55 Відповісти
який правовий статус тих папірців і чим вони відрізняються від використаного туалетного паперу?
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22.10.2020 17:58 Відповісти
статус - дорого, бабла відвалили як на дорогу тачку чи будинок, тому не царапай і не спали.
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22.10.2020 22:42 Відповісти
Астанавитесь!
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22.10.2020 18:22 Відповісти
Ну, тогда само проведение "опитування" должно быть квалифицировано, как преступление против государства, особо тяжкое...
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22.10.2020 18:25 Відповісти
чувствуют казлы что половину попортят ....
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22.10.2020 18:27 Відповісти
Сам нюхает и теперь в Украине хочет легализовать наркоту. Курение Конопли в медицинских целях... - это круто. Или этим он привлекает наркоманов в число своих сторонников? Знал что у Зели дела плохи но чтоб на столько...
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22.10.2020 18:34 Відповісти
Чо ***? А хто буде вирішувати де порча, а де ні, інспектор Петренко? Якщо я проголосую так як не до вподоби зебілу це порча чи ні?
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22.10.2020 18:54 Відповісти
Чувак, ты засиделся, как и твой хозяин, и порешь чушь. Опрос от Зеленского не имеет никакой юридической силы, и если мне листок эти опрашиватели, я могу ним подтереться как туалетной бумагой. Поэтому мелкое хулиганство - это твои угрозы. Если вы будете кошмарить людей, которые будут запрещать незаконную агитацию за Слугу Урода, под видом опроса от президента, то сядет през, твой хозяин и ты сам. Уймитесь
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22.10.2020 19:42 Відповісти
Це ж якщо штрафанути за кожен "іспорчєний" папірець, то скільки десятків мільярдів можна буде зібрати ? ОСЬ ВАМ !!! зільониє !!! Або як там казав кумир усіх "зєльоних" ?-- А ідіть ви усі ...опу !!!! Я вам нічєво нє должен !!!
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22.10.2020 19:45 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam Ja NeUmerHerwam ретвитнул(а)

https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721


https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
Просто,наблюдатель за 3,14децом
24

@Zaraza19721

·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1319276959742844932 4 ч

В ответ
https://twitter.com/neumerherwam @neumerherwam

Бюллетени нужно только уничтожать.иначе волонтеры Зеленского сами ответят в конце дня на пять его вопросов. И ответят так,как нужно мафии Коломойского,Ахметова.Все остальные вопросы фуфло. А вот самый важный,ради которого вся эта ху....я затевается, свободная экономическая зона.
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22.10.2020 21:46 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1319271398171275264 5 ч

Тогда, пусть его мусора забудут, что существует уличная торговля бабушек и дедушек-это та же *****. А забитые почт ящики ,избират буклетомусором пусть тогда очищают их мусора, вместе со стенами домов и дверьми подъездов.А за наклеен на лобовуху ***** в ОПУ поцеловать расклейщика?
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22.10.2020 22:05 Відповісти
Щось не зрозуміло.
Хто проводить опитування - не президент, не громадський діяч, не офіційна особа ( бо в інщшому випадку це буде передвиборча агітація у день тиші)????????
Тоді який статус набирають папірці які будуть намагатись втулити невстановлені особи=
статус туалетного паперу або серветки.
Якщо на ній написати щось - тобто висловити думку в образливій формі тоді дійсно можна нарватись на судовий позов, але ж ніяк не ***********.........
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22.10.2020 22:31 Відповісти
Наопросили-нареферендили в 14-м. Зевертикаль жаждет повторения?
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22.10.2020 22:41 Відповісти
а як взнають, що спортив? що не буде кабінок?
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22.10.2020 22:43 Відповісти
Зелёный твари ***** похлеще рыгов
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23.10.2020 00:32 Відповісти
Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 939
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23.10.2020 00:47 Відповісти
Хотіла тихо мирно зіпсувати цей апроснік та спокійно піти, але після таких погроз я обов'язково візьму та порву цю бамажку, пішлю нах опитуючих та їхнього бубочку, щоб їм там не сумно було, зніму їх на камеру, та пригрожу судовим позивом за порушення Конституції України.
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23.10.2020 00:56 Відповісти
гарна думка - фотати тих дурнiв на телефон та викладати в нет. країна повинна знати своїх "героїв". а "нагорода" потiм їх знайде.
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23.10.2020 08:51 Відповісти
портить не оросник не нужно..., дописываем 6 пунктом - импичмент и на остальных 5-и рисуем большой хрен, как исключение, можно смачную дулю.
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23.10.2020 08:40 Відповісти
та кто его в импичмент отправит? лучше:
_____________________________________Так _ Нi__
6. | Чи бажаєте Ви, щоб я пiшов у вiдставку | _V_ |____ |
-------------------------------------------------------------------------
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23.10.2020 09:16 Відповісти
Нічого у мусорів з часів совка не змінилось,
як було дві статті, так і лишилось:
"що не згвалтування, те *********".
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23.10.2020 09:57 Відповісти
Геращенко!! Я раньше думал , что ты умный парень!! А теперь очень ч этом засомневался!! Не зря говорят , что в полицаи идут дебилы и лентяи!!
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23.10.2020 13:25 Відповісти
Вот для этого ментовские твари и нужны государству, точнее властьимущим - в случае чего подставить свое плечо и защитить от народа. Не зря ведь зельцман 2 млрд. им добавил.
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23.10.2020 15:38 Відповісти
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