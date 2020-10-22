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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволив проведення матчу "Шахтар" - "Інтер" 27 жовтня в Києві з 15% глядачів від місткості "Олімпійського"

МОЗ дозволив проведення матчу

Футбольний клуб "Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я України про проведення з глядачами матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера", який відбудеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві.

"У ньому повідомляється, що за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер", - повідомляється в четвер на офіційному сайті клубу, передає Цензор.НЕТ.

При цьому на матчі може бути присутні не більше 15% уболівальників від загальної місткості стадіону.

Приймаюча сторона також повинна суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Також читайте: Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал"

Автор: 

карантин (18172) спорт (1611) футбол (1581) Шахтар (175) НСК Олімпійський (35) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Скільки руда гнида забашляла?
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22.10.2020 15:23 Відповісти
Наверное забашлял вдвое меньше Сурка. У того на матче ДК было 30% от вместимости стадиона а сейчас 15
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22.10.2020 23:12 Відповісти
А навіщо платити більше? Руда гнида економна. Кротів в столиці не дуже *******.
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23.10.2020 00:02 Відповісти
А чего не на домбас арене играют?
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22.10.2020 15:28 Відповісти
та хоч би поряд, в хорьковську
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22.10.2020 16:11 Відповісти
то есть,я могу с собой взять портреты юли,оли поляковой.олежки винника..и шобла их любителей за мной не успеют))я в очереди как первый.и..им не продавайте билеты.хочу быть как царь на стадионе.глядишь сверху меня увидят и приглосят на чай!!!
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22.10.2020 19:53 Відповісти
 
 