МОЗ дозволив проведення матчу "Шахтар" - "Інтер" 27 жовтня в Києві з 15% глядачів від місткості "Олімпійського"
Футбольний клуб "Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я України про проведення з глядачами матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера", який відбудеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві.
"У ньому повідомляється, що за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер", - повідомляється в четвер на офіційному сайті клубу, передає Цензор.НЕТ.
При цьому на матчі може бути присутні не більше 15% уболівальників від загальної місткості стадіону.
Приймаюча сторона також повинна суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.
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