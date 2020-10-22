МОЗ дозволив проведення матчу "Шахтар" - "Інтер" 27 жовтня в Києві з 15% глядачів від місткості "Олімпійського"

Футбольний клуб "Шахтар" отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я України про проведення з глядачами матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера", який відбудеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві.

"У ньому повідомляється, що за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер", - повідомляється в четвер на офіційному сайті клубу, передає Цензор.НЕТ.

При цьому на матчі може бути присутні не більше 15% уболівальників від загальної місткості стадіону.

Приймаюча сторона також повинна суворо дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

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