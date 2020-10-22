Апеляційний суд 29 жовтня розгляне призупинення рішення про стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь Суркісів

Київський апеляційний суд 29 жовтня о 10:40 розгляне питання про призупинення дії ухвали судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка від 2 вересня про примусове виконання рішення цього ж суду від 2017 року про зобов'язанні державного ПриватБанку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $ 350 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням пресслужби ПриватБанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", суд продовжить розпочатий у четвер розгляд апеляційної скарги банку на відповідну ухвалу судді Вовка пізніше.

Раніше, 2 вересня, Печерський райсуд Києва повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити, розмішені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії. Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить $347,374 млн (з них майже $102 млн - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Суд також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна ПриватБанку в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів зазначену суму.

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Згідно з позицією ПриватБанку, відповідні договори офшорів Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки у 2016 році під час проведення націоналізації вони були обміняні на акції додаткової емісії.

Раніше, 9 лютого 2017 року Печерський райсуд Києва своєю ухвалою за позовом компаній Суркісів зобов'язав ПриватБанк виконувати умови депозитних договорів, укладених кіпрською філією банку (до націоналізації) з відповідними компаніями. Спроба Кабміну оскаржити цей вердикт в апеляційному суді не мала успіху, однак уряд подав касацію.

Водночас виконання рішення судді Вовка про виплату ПриватБанком $350 млн компаніям Суркісів 8 вересня 2020 року зупинив Верховний Суд й одночасно відкрив провадження за касаційною скаргою Кабміну на рішення Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ПриватБанку, дату засідання для розгляду відповідної касації поки що не призначено.

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Як повідомлялося, наприкінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.

Ініційований Мін'юстом законопроект, який дозволить стягнути з ПриватБанку $ 350 млн на користь Суркісів 7 вересня зареєстрований в Раді.