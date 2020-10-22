Нацбанк зберіг прогноз падіння економіки України цього року: спад ВВП 6%, інфляція 4,1%

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2020 рік на рівні 6% і поліпшив очікування щодо зростання показника в наступному - з 4% (в липневому прогнозі) до 4,2%.

"Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Скорочення економіки за підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень", - зазначається в повідомленні НБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нацбанк додав, що відновлення споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватиме найгірший урожай аграрного сектора та менший фіскальний імпульс.

Згідно з прогнозами центробанку, при тому, що регулятор поліпшив прогноз зростання ВВП на 2021 рік до 4,2%, він одночасно погіршив очікування щодо зростання показника у 2022 році в 4% (у липневому прогнозі) до 3,8%.

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"Основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. залишатиметься приватне споживання. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту", - зазначив НБУ.

Нацбанк уточнив, що важливою передумовою реалізації такого сценарію є подальша відсутність жорстких карантинних обмежень, і в Україні, і в світі.

Зазначається, що після повернення економіки до стійкого зростання потреба в значних фіскальних стимулах із боку держави знизиться, що, у свою чергу, сприятиме поступовому скороченню дефіциту держбюджету до рівня майже 3% ВВП до 2022 року.

Згідно з прогнозами центробанку, державний і гарантований державою борг, який цього року збільшився до 63% ВВП, у подальшому скорочуватиметься на 2-3 процентних пункти щорічно, чому також сприятимуть зростання економіки, зважена фіскальна політика і помірна волатильність обмінного курсу.

У повідомленні наголошується, що основним припущенням, яке бере до уваги правління НБУ, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Ще одним пунктом Нацбанк називав отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування від міжнародних партнерів.

"Ця підтримка необхідна для швидкого відновлення української економіки", - уточнив регулятор.

Зазначається, що значне відтермінування або призупинення виконання зобов'язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, а й значно погіршити девальваційні та інфляційні очікування.

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"Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити її міжнародні резерви до $29-30 млрд", - зауважив центробанк.

Нацбанк також переглянув прогноз міжнародних резервів, погіршивши його на кінець 2020 року до $29,1 млрд (з $29,8 млрд), на 2021 рік - до $29,5 млрд (з $32,7 млрд) і на 2022 рік - до $28, 8 млрд (з $32,7 млрд). За даними регулятора, міжнародні резерви станом на 1 жовтня перебували на рівні $26,5 млрд.

Згідно з повідомленням, ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, є тривалий термін і поглиблення пандемії коронавірусу й посилення карантинних обмежень.

Регулятор додав, що актуальними також залишаються ризики негативного впливу судових рішень на макрофінансову стабільність, ескалації військового конфлікту на сході країни або її кордонах і збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату і ризик посилення протекціонізму в світі.

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 4,7% (в липневому прогнозі) до 4,1%, при цьому погіршив на наступний рік з 5,5% до 6,5%.

"З огляду на слабку динаміку споживчих цін в третьому кварталі НБУ переглянув річний прогноз інфляції в бік зменшення - до 4,1%. (...) У 2021 році зростання споживчих цін прискориться до 6,5% під впливом подальшого пожвавлення економіки, ефекту від нинішнього ослаблення гривні, а також підвищення мінімальної зарплати (1 січня з 5 тис. грн до 6 тис. грн. - Ред.), який підштовхне внутрішній попит", - повідомили в Нацбанку.

Центробанк вказав, що прискорення зростання цін в кінці 2020 року обумовлено подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м'якої монетарної та фіскальної політик, а також підвищенням цін на енергоносії.

"Низька база порівняння минулого року також буде мати помітний статистичний ефект для розрахунку темпів річної інфляції", - додав регулятор.

У повідомленні вказується, що вихід інфляції в наступному році за верхню межу цільового діапазону (6%) буде тимчасовим - Нацбанк допускає короткочасне відхилення інфляції від мети для стимулювання повернення економіки на шлях стійкого зростання, при цьому планує застосувати монетарний інструментарій для повернення показника в цільовий діапазон (4-6%) в 2022 році.

Згідно з прогнозом центробанку, він зберіг свої очікування за рівнем показника у 2022 році - інфляція знизиться до 5%.