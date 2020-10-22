УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 334 7

Завершено ремонт МБАК "Бердянськ", пошкодженого росіянами під час атаки у Керченській протоці

Завершено ремонт МБАК

На Миколаївському суднобудівному заводі завершено капітальний ремонт малого броньованого артилерійського катера Р175 "Бердянськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Під час ремонту усунені пошкодження, які МБАК отримав під час російського нападу в Керченській протоці, і виконані регламентні роботи щодо відновлення конструкцій корпусу, гвинто-рульової системи, донно-бортової арматури, протекторів, системи головного двигуна тощо.

Всі роботи виконані в точно встановлені терміни.

Також читайте: Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в результаті незаконних дій російських силовиків були захоплені три кораблі ВМС України і взяті в полон 24 українські військовослужбовці, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

7 вересня 2019 року в рамках взаємного обміну з РФ військовополонені моряки повернулися в Україну.

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази"

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".

Автор: 

ВМС (1375) Керченська протока (360) корабель (1608) Миколаїв (1790) оборона (4765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запустите унитаз в космос . Пусть упадёт в раше . Может поймут для чего он , эволюция продолжится и они станут людьми ?
показати весь коментар
22.10.2020 16:04 Відповісти
А може таки: « Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного российскими агрессорами во время атаки у Керченского пролива» ?
показати весь коментар
22.10.2020 16:05 Відповісти
За чий рахунок ремонт? Сподіваюсь, що за кацапський?
показати весь коментар
22.10.2020 16:08 Відповісти
Тепер, обов'язково, потрібно виставити рахунок за ремонт підорашкє. Якщо відмовляться оплатити, подати позови до міжнародних судів. Далі арешт активів по всьому світу.
показати весь коментар
22.10.2020 16:17 Відповісти
До речі - місяць тому на українському мілітарному порталі проходила інформація про перекиданя по суходолу в Бердянськ двох МБАКів. Тихо і спокійно були нарощені морські сили України на Азові.
показати весь коментар
22.10.2020 16:55 Відповісти
Круто !!!! За год один тазик отремонтировали !!!!! Браво !!
показати весь коментар
22.10.2020 19:16 Відповісти
 
 