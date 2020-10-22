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Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу.
Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.
"Буде зроблено розрахунки. І я вважаю, що в повному обсязі ми профінансуємо це з боку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.
Топ коментарі
+7 NonCFist
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+4 multissstar .
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наш ковідний кнур одужав за тиждень та ще й помолодшав років на 10...
Conclusion: Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
Interpretation: Facemask use does not prevent clinical or laboratory-confirmed viral respiratory infections among Hajj pilgrims.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/
In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of SARS-CoV-2 from the coughs of patients with COVID-19 to the environment and external mask surface.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/general/15/2/15_126/_article/-char/ja/?fbclid=IwAR1paCftjX-78NbUvOTn8wURgKwIvQAR1j8NoS5PkeWrgI-A6SG8lnD_QG0
Conclusion: No statistically significant differences were detected in the incidence of influenza infection by wearing antiviral face masks, suggesting that distribution of face masks in primary care settings may not be enough to prevent influenza-like illnesses amongst family members.
І ще десятки інших наукових досліджень доводять, що маски не здатні впливати на поширення вірусів.А ти й далі тороч про 73.
Бубачка лично будет встречать самолеты.
Ничего нового.
когда заводу Малышева была поставлена задача поставить на автобус двигатель от танка. 5 лет институт занимался разработкой и вот, на очередном большом празднике открытых дверей завод демонстрирует детище. Заводят чудо-машину! люди закрыли уши от невероятного рева, в близлежащих цехах сыпятся стекла, сделав два круга вокруг цеха - чудо-автобус будущего стал, вывернув в разные стороны задний мост. Двигатель при этом занимал чуть ли не пол салона. И ни один руководитель не поставил под вопрос целесообразность такой затеи!
- "50 на 50", - ответила она. - "Вирусы были, есть и будут. И эпидемии тоже. И будут те, кто станут наживаться на горе и болезнях. Есть одно все давно известное лекарство, которое поможет выжить при любой эпидемии, его знают все. Это - иммунитет, здоровый образ жизни, чистые добрые мысли".
Технологий, кроме оставшихся от совка нет (достаточно посмотреть на кострубатый отечественный ИВЛ).
Большая часть опытных спецов давно слиняла (спрос на микробиологов, биохимиков и фармацевтов на Западе был дикий в 90-х и начале 2000-х).
Остались только никудышки, которые никому не нужны, и коньюктурщики, которые ртом говорят и клавиатурой пишут.
Сейчас вот и увидим... вашу приверженность идее вакцинации.
Как вы там говорили? Ах да.
"Никакой опасности нет, все это выдумки".
Вперед, ребята, вперед)))
- субъединичные;
-на основе вирусоподобных частиц;
-РНК и ДНК-вакцины;
-векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся);
-живые ослабленные и инактивированные.
Если это будет копия рашинской , то нах.....!!!!!!
А ты степашка посчитал затраты и время разработки и внедрения?
Может к тому времени вакцина будет по 1 уе. Или в связи с пандемией более развитые будут бесплатно свои разработки раздавать?
Да оно и понятно...аппетит приходит во время еды..
В штатах миллиарды баксов тратят...а наши за 500 лимонов гривен вакцину сваяли...
Чистої води піар перед виборами.