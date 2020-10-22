Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов

Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.

"Буде зроблено розрахунки. І я вважаю, що в повному обсязі ми профінансуємо це з боку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.

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