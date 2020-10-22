УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 972 55

Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов

Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов

Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу.

Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.

"Буде зроблено розрахунки. І я вважаю, що в повному обсязі ми профінансуємо це з боку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.

Читайте також: Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм"

Автор: 

вакцина (4418) Зеленський (23659) карантин (18172) фінансування (3084) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Пилить намерены. Потому что никакой украинской вакцины нет, это наглая брехня! Мрази!
показати весь коментар
22.10.2020 16:09
+6
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5964
показати весь коментар
22.10.2020 16:38
+4
деньги освоят тут я не сомневаюсь, а вот по вакцине очень большой скепсис. Скажут извините, не получилось.
показати весь коментар
22.10.2020 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка установа і під чиїм керівництвом розробила цю "вакцину"?
показати весь коментар
22.10.2020 16:03 Відповісти
ФСБ(У).
показати весь коментар
22.10.2020 16:05 Відповісти
Та схоже. Бо інакше по другому озвучили. Щось таке: "Наш провідний науково-дослідний інститут .... під керівництвом академіка .... за участю всесвітньовизнаних професорів ... з допомогою наданаю Державою на обладнання і дослідні матеріали на ... надцять млн. дол. винайшли ВАКЦИНУ"
показати весь коментар
22.10.2020 16:15 Відповісти
НИИ Хрюкалостепашка под Нелохкомпани...
показати весь коментар
22.10.2020 16:29 Відповісти
Перед выборами, чтобы показать велічь могучіго мастера спорта ЗЕ-била
показати весь коментар
22.10.2020 16:07 Відповісти
нам не потрібна ніяка вакцина!

наш ковідний кнур одужав за тиждень та ще й помолодшав років на 10...
показати весь коментар
22.10.2020 16:15 Відповісти
...тебе лично и остальным 73% маски можно не носить, при отсутствии интеллекта они не нужны
показати весь коментар
22.10.2020 16:37 Відповісти
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
Conclusion: Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
Interpretation: Facemask use does not prevent clinical or laboratory-confirmed viral respiratory infections among Hajj pilgrims.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/
In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of SARS-CoV-2 from the coughs of patients with COVID-19 to the environment and external mask surface.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/general/15/2/15_126/_article/-char/ja/?fbclid=IwAR1paCftjX-78NbUvOTn8wURgKwIvQAR1j8NoS5PkeWrgI-A6SG8lnD_QG0
Conclusion: No statistically significant differences were detected in the incidence of influenza infection by wearing antiviral face masks, suggesting that distribution of face masks in primary care settings may not be enough to prevent influenza-like illnesses amongst family members.
І ще десятки інших наукових досліджень доводять, що маски не здатні впливати на поширення вірусів.А ти й далі тороч про 73.
показати весь коментар
22.10.2020 17:42 Відповісти
...что, бяшка, за своих абидна?
показати весь коментар
22.10.2020 17:46 Відповісти
За тебе. Що ти носиш те ганчір'я на своїй мордяці. Дихаєш відпрацьованим повітрям, колекціонуєш біля носа стафілококів.
показати весь коментар
22.10.2020 17:51 Відповісти
...а мне вот за твоих родителей обидно - они хотели как лучше, а получилось ты...
показати весь коментар
22.10.2020 18:13 Відповісти
Мда... Рівень інтелекту стафілококів в твоїй масці, вищий, ніж у тебе. Давай ще щось про маму розкажи, дошкільнятко.
показати весь коментар
23.10.2020 00:34 Відповісти
я тоже выскажусь: государство через 5 лет построит рай на земле. и что тут Шмыгаль особого сказал?
показати весь коментар
22.10.2020 16:05 Відповісти
ах сори Степанов, не Шмыгаль.
показати весь коментар
22.10.2020 16:10 Відповісти
Один хрен ))))
показати весь коментар
22.10.2020 16:21 Відповісти
Международные организации ее будут проверять, оценивать?
показати весь коментар
22.10.2020 16:07 Відповісти
Пилить намерены. Потому что никакой украинской вакцины нет, это наглая брехня! Мрази!
показати весь коментар
22.10.2020 16:09 Відповісти
Сначала создадут вакцинный фонд. Потом 90% средств, выделенных на "вакцину" направят на большую струйку. Затем, Эпицентр закупит китайский фуфломицин, который по тройной цене впарят всем бюджетным установам.
Бубачка лично будет встречать самолеты.
Ничего нового.
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
Очередная "прачечная". Это сколько ж бабла там "отстирают"...
показати весь коментар
22.10.2020 16:09 Відповісти
а не товарищ Медведчук сделал открытие украинской вакцины
показати весь коментар
22.10.2020 16:09 Відповісти
Академик Мертвердчук
показати весь коментар
22.10.2020 16:10 Відповісти
деньги освоят тут я не сомневаюсь, а вот по вакцине очень большой скепсис. Скажут извините, не получилось.
показати весь коментар
22.10.2020 16:10 Відповісти
напомнило времена ссср
когда заводу Малышева была поставлена задача поставить на автобус двигатель от танка. 5 лет институт занимался разработкой и вот, на очередном большом празднике открытых дверей завод демонстрирует детище. Заводят чудо-машину! люди закрыли уши от невероятного рева, в близлежащих цехах сыпятся стекла, сделав два круга вокруг цеха - чудо-автобус будущего стал, вывернув в разные стороны задний мост. Двигатель при этом занимал чуть ли не пол салона. И ни один руководитель не поставил под вопрос целесообразность такой затеи!
показати весь коментар
22.10.2020 16:22 Відповісти
изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов/Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет. НАНУ Комисаренко. 15 октября 2020 / Степанов Комиссаренко не читал и потому запустит.Может быть.
показати весь коментар
22.10.2020 16:13 Відповісти
Ну Степанов и Зеленский выбрали себе любимую вакцину и притом испытание точнее полет проходит нормально
показати весь коментар
22.10.2020 16:13 Відповісти
Наверное, такая же будет, как и украинские дороги. И бабла схавает столько же.
показати весь коментар
22.10.2020 16:14 Відповісти
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 669
показати весь коментар
22.10.2020 16:14 Відповісти
Я так понимаю, что на этой ветке собрался весь учёный цвет Украины.
показати весь коментар
22.10.2020 16:17 Відповісти
Эта "вакцина" - не про науку, а про пидение бюджета.
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
В конце февраля этого года, когда только все начиналось, и приходили страшные сообщения из Китая, беседовал с одним настоящим врачом, инфекционистом, просто хорошим человеком и мудрой женщиной из Славянска в Донецкой области: Что это? Где правда? Или это информационная война?
- "50 на 50", - ответила она. - "Вирусы были, есть и будут. И эпидемии тоже. И будут те, кто станут наживаться на горе и болезнях. Есть одно все давно известное лекарство, которое поможет выжить при любой эпидемии, его знают все. Это - иммунитет, здоровый образ жизни, чистые добрые мысли".
показати весь коментар
22.10.2020 16:19 Відповісти
А мне думается, что украинскую вакцину еще будет закупать весь мир. Знаю нескольких талантливых ученых-микробиологов, потенциал украинской науки никуда не делся. Правда, некоторым из них уже не 35, но и не 75.
показати весь коментар
22.10.2020 16:24 Відповісти
Вакцина - это не наука. Это очень дорогостоящее производство. Гениальных ученых для этого не нужно.
показати весь коментар
22.10.2020 16:31 Відповісти
Как и все, что делается - это вопрос технологий и опыта.

Технологий, кроме оставшихся от совка нет (достаточно посмотреть на кострубатый отечественный ИВЛ).
Большая часть опытных спецов давно слиняла (спрос на микробиологов, биохимиков и фармацевтов на Западе был дикий в 90-х и начале 2000-х).
Остались только никудышки, которые никому не нужны, и коньюктурщики, которые ртом говорят и клавиатурой пишут.
показати весь коментар
22.10.2020 17:17 Відповісти
Если так, то технологии можно купить, все сейчас можно решить. Китай, обладая технологиями （чужими）, тупо копирует разработки других. А вот сами решения могут сделать только талантливые люди. Почему-то верю, что при создании условий, наши способны на многое.
показати весь коментар
22.10.2020 17:57 Відповісти
Потенциал украинской науки раъезжался по всему Миру 30 лет.
показати весь коментар
22.10.2020 17:20 Відповісти
Всем проваксерам срочно вакцнинироваться.
Сейчас вот и увидим... вашу приверженность идее вакцинации.
Как вы там говорили? Ах да.
"Никакой опасности нет, все это выдумки".
Вперед, ребята, вперед)))
показати весь коментар
22.10.2020 16:22 Відповісти
Если президент - дурачок, и все пилят бюджет, вливая ему в уши лапшу про "построим дороги", "все оцифруем", то было бы наивным демать что не найдется прохвост который не вольет ему в уши про "украинскую вакцину" чтобы ухватить свой кусочек пирога.
показати весь коментар
22.10.2020 16:29 Відповісти
Грядёт новый распил, только и всего
показати весь коментар
22.10.2020 16:35 Відповісти
Не слышу информации о каком виде вакцины и на какой технолог платформе?
- субъединичные;

-на основе вирусоподобных частиц;

-РНК и ДНК-вакцины;

-векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся);

-живые ослабленные и инактивированные.

Если это будет копия рашинской , то нах.....!!!!!!

А ты степашка посчитал затраты и время разработки и внедрения?

Может к тому времени вакцина будет по 1 уе. Или в связи с пандемией более развитые будут бесплатно свои разработки раздавать?
показати весь коментар
22.10.2020 16:36 Відповісти
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5964
показати весь коментар
22.10.2020 16:38 Відповісти
Для начала финансируйте для себя: от ЗЕ до ЗЕктората, включая кабмин и Раду
показати весь коментар
22.10.2020 16:45 Відповісти
Большой распил в действии...воровства на дорогах зеленому стаду уже мало..
Да оно и понятно...аппетит приходит во время еды..
показати весь коментар
22.10.2020 17:02 Відповісти
Когда только началась эпидемия это февраль-март я активно следил за новостями. Там постоянно рассказывали что вакцину изобретут вот сейчас. Вот буквально две недели осталось. Евреи говорили, немцы, американцы. Потом говорили что в конце лета. Лето кончилась, середина осени - вакцины нет. Так что не верьте очередным балаболам. Науку за деньги не купишь.
показати весь коментар
22.10.2020 17:03 Відповісти
не зрозумів,- а де обіцяний зеленським 1 000 000$
показати весь коментар
22.10.2020 17:04 Відповісти
Крутые ученые в Украине...наверное с трускавецким образованием..
В штатах миллиарды баксов тратят...а наши за 500 лимонов гривен вакцину сваяли...
показати весь коментар
22.10.2020 17:04 Відповісти
Заспокойся, і так достатньо "Великого крадівництва".
показати весь коментар
22.10.2020 18:02 Відповісти
Специалистов НЕТ, базы НЕТ, но - "готовы освоить деньги"?! КТО? Тот стоматолог резко стал вирусологом-инфекционистом?! Я в шоке.😨
показати весь коментар
22.10.2020 18:03 Відповісти
Яка вакцина - нема ж кому, і нема чим робити.
Чистої води піар перед виборами.
показати весь коментар
22.10.2020 18:31 Відповісти
О оооо ....да...... !!!!!! Мы пахали !!!!! Зе-труженники !!!
показати весь коментар
22.10.2020 19:15 Відповісти
настав час створення ще одного фонду, вакцинного. видно на асфальт ковідного не вистачає.
показати весь коментар
22.10.2020 21:55 Відповісти
 
 