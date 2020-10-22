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Ми за посилення вимог до технічного стану вагонів, але проти списання за віком, - металурги

Ми за посилення вимог до технічного стану вагонів, але проти списання за віком, - металурги

Металурги підтримують посилення вимог до технічного стану залізничних вагонів, але проти їх списання за віком, яке призведе до дефіциту рухомого складу.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вагонів.

За його словами, намір Мінінфраструктури скоротити термін служби залізничних вагонів загрожує серйозними проблемами для промисловості, що в нинішніх кризових умовах неприпустимо. Зокрема, внаслідок списання вагонів виникне дефіцит рухомого складу, який у свою чергу негативно позначиться на роботі металургів.

"Як представник гірничо-металургійного комплексу говорю про те, що ми зацікавлені в тому, щоб на залізничних коліях експлуатувалися вагони належної якості. За те, щоб технічні вимоги до вагонного парку посилювалися, щоб вони в будь-якому випадку беззастережно виконувалися усіма суб'єктами ринку, ми проти того, щоб зараз адміністративними заходами створювався штучний дефіцит на ринку", - сказав Каленков.

На його думку, це рішення приймається в інтересах виробників вагонів, які отримають додаткові замовлення на свою продукцію. І вважає такий підхід несправедливим. "Думаю, ці компанії можуть цілком існувати в конкурентному ринку і поставляти свою продукцію на експорт і діяти в тих умовах, в яких діємо ми - вантажовідправники. Це було б справедливо", - вважає Каленков.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призводить до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу та як наслідок - колапс у промисловості та агросекторі. Зі свого боку виконавчий директор Товариства Європейських залізничних і інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман заявив, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його у справному стані.

Автор: 

вагони (798) Каленков Олександр (104)


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Против генералов УЗ поперли ? Списанные вагоны после косметической покраски пополняют их личную армию частного перевозчика , в ряд ли они откажутся от лакомого кусочка!!!!
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22.10.2020 16:16 Відповісти
Генералы так заигрались, что скоро потеряют не только саму УЗ, но и часть экономики страны, которая зависит от ж/д перевозок.
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23.10.2020 01:14 Відповісти
Головне технічний стан, досить прості механізми можуть працювати і по 100 років. Дозволено ж ЛІТАКАМ відпрацьовувати по 50 років і більше.
Вагон (вантажний) - не літак, при ВІДПОВІДНОМУ технічному супроводі, може і 150 років бігати.
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22.10.2020 16:23 Відповісти
Так ну и правда. Хопперы чуть посложнее, но самые обычные полувагоны вообще при правильном уходе износу не имеют.
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23.10.2020 01:15 Відповісти
это ужесточение не сработает в любом случае , не говоря уже о тотальной коррупции в Украине .Только замена ! Это искоренит частично коррупцию в этой сфере .
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22.10.2020 17:10 Відповісти
ну, логічно. роки нічого не значать. бо можна нову техніку вгробити за рік, а можна за старим добре доглядати, що воно буде в нормальному стані і довго служитиме. до всього треба підходити з розумом. треба не на вік орієнтуватись, а на технічний стан.
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22.10.2020 20:29 Відповісти
ремонт, ремонт і ще раз ремонт - таки жива копійка... constanta...
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22.10.2020 20:34 Відповісти
Так я тоже не могу понять, при чём тут возраст, если тот вагон в порядке? А можно при неадекватной эксплуатации и через 5 лет иметь рухлядь. Должны проверять состояние.
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23.10.2020 01:06 Відповісти
 
 