Ми за посилення вимог до технічного стану вагонів, але проти списання за віком, - металурги

Металурги підтримують посилення вимог до технічного стану залізничних вагонів, але проти їх списання за віком, яке призведе до дефіциту рухомого складу.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вагонів.

За його словами, намір Мінінфраструктури скоротити термін служби залізничних вагонів загрожує серйозними проблемами для промисловості, що в нинішніх кризових умовах неприпустимо. Зокрема, внаслідок списання вагонів виникне дефіцит рухомого складу, який у свою чергу негативно позначиться на роботі металургів.

"Як представник гірничо-металургійного комплексу говорю про те, що ми зацікавлені в тому, щоб на залізничних коліях експлуатувалися вагони належної якості. За те, щоб технічні вимоги до вагонного парку посилювалися, щоб вони в будь-якому випадку беззастережно виконувалися усіма суб'єктами ринку, ми проти того, щоб зараз адміністративними заходами створювався штучний дефіцит на ринку", - сказав Каленков.

На його думку, це рішення приймається в інтересах виробників вагонів, які отримають додаткові замовлення на свою продукцію. І вважає такий підхід несправедливим. "Думаю, ці компанії можуть цілком існувати в конкурентному ринку і поставляти свою продукцію на експорт і діяти в тих умовах, в яких діємо ми - вантажовідправники. Це було б справедливо", - вважає Каленков.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призводить до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу та як наслідок - колапс у промисловості та агросекторі. Зі свого боку виконавчий директор Товариства Європейських залізничних і інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман заявив, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його у справному стані.