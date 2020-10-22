"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що люди на Донбасі вдячні за впровадження режиму тиші.

Про це Безугла сказала в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи поїздку 100 нардепів "Слуги народу" на Донбас, передає Цензор.НЕТ.

"Був запит від колег, щоб була можливість на власні очі побачити ту ситуацію, яку ми маємо зараз на сході. Для мене як представника комітету з питань національної безпеки і оборони це менш екзотично, наш комітет постійно моніторить ризики й загрози. Втім це прекрасна можливість для колег, які займаються іншими напрямами, побачити й поспілкуватися з військовими, з місцевим населенням", - сказала нардепка.

За словами Безуглої, українські військові не реагують на провокації з боку російських бойовиків.

"Наша група відвідала опорний пункт і військово-цивільну адміністрацію, місцеву школу, дитсадок. Подивилися, чи дотримуються режиму тиші, чи є провокації. Вони є, звичайно, втім наші військові тримаються на лінії розмежування, я побачила професійну реакцію, провокації були мінімальні. Ми з колегами ночували на взводному опорному пункті, потім відвідували прифронтові містечка для того, щоб поспілкуватися з місцевою адміністрацією", - сказала Безугла.

Вона зазначила, що у депутатів була можливість наочно переконатися, що закони, розроблені щодо армії, працюють.

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"Я побачила, як працюють наші законопроєкти, які були прийняті, це доопрацьований про розвиток сержантсько-офіцерського складу. Якщо говорити про особистий досвід - я була керівником проєкту медреформи Збройних сил. Ми побачили, що через рік тут опікуються іншими питаннями, бойові медики існують, медичне командування працює, я в цьому особисто переконалася", - розповіла Безугла.

За словами нардепки, режим припинення вогню дотримується з 27 липня.

"Школи фактично знаходяться під регулярними обстрілами, діти знають, як себе вести, ховалися в бомбосховищах, це було до весни 2020 року. Після запровадження режиму тиші вони не бачили жодного обстрілу з 27 липня, люди за це вдячні, це те, що вразило", - сказала Безугла.

Нагадаємо, близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме впродовж двох днів.

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