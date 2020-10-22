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Новини Операція Об'єднаних сил
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"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші

Народний депутат "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що люди на Донбасі вдячні за впровадження режиму тиші.

Про це Безугла сказала в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи поїздку 100 нардепів "Слуги народу" на Донбас, передає Цензор.НЕТ.

"Був запит від колег, щоб була можливість на власні очі побачити ту ситуацію, яку ми маємо зараз на сході. Для мене як представника комітету з питань національної безпеки і оборони це менш екзотично, наш комітет постійно моніторить ризики й загрози. Втім це прекрасна можливість для колег, які займаються іншими напрямами, побачити й поспілкуватися з військовими, з місцевим населенням", - сказала нардепка.

За словами Безуглої, українські військові не реагують на провокації з боку російських бойовиків.

"Наша група відвідала опорний пункт і військово-цивільну адміністрацію, місцеву школу, дитсадок. Подивилися, чи дотримуються режиму тиші, чи є провокації. Вони є, звичайно, втім наші військові тримаються на лінії розмежування, я побачила професійну реакцію, провокації були мінімальні. Ми з колегами ночували на взводному опорному пункті, потім відвідували прифронтові містечка для того, щоб поспілкуватися з місцевою адміністрацією", - сказала Безугла.

Вона зазначила, що у депутатів була можливість наочно переконатися, що закони, розроблені щодо армії, працюють.

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"Я побачила, як працюють наші законопроєкти, які були прийняті, це доопрацьований про розвиток сержантсько-офіцерського складу. Якщо говорити про особистий досвід - я була керівником проєкту медреформи Збройних сил. Ми побачили, що через рік тут опікуються іншими питаннями, бойові медики існують, медичне командування працює, я в цьому особисто переконалася", - розповіла Безугла.

За словами нардепки, режим припинення вогню дотримується з 27 липня.

"Школи фактично знаходяться під регулярними обстрілами, діти знають, як себе вести, ховалися в бомбосховищах, це було до весни 2020 року. Після запровадження режиму тиші вони не бачили жодного обстрілу з 27 липня, люди за це вдячні, це те, що вразило", - сказала Безугла.

Нагадаємо, близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме впродовж двох днів.

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Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+43
вам бы мозги "внедрить"
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22.10.2020 16:22
+31
Брехні...чергові.
Як сказав ЗЕ приблизно 120 депутатів СН поїхали на Донбас, виявилось тільки 60.
І ця депутатка бреше.
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22.10.2020 16:23
+22
Не получится. В зелёных организмах мозги не приживаются. Происходит отторжение
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22.10.2020 16:45
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вам бы мозги "внедрить"
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22.10.2020 16:22 Відповісти
Не получится. В зелёных организмах мозги не приживаются. Происходит отторжение
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22.10.2020 16:45 Відповісти
Не треба "людьми" прикриватися. І де та тиша? ЇЇ немає, вірніше вона є тільки з нашого боку. Отже, сєпари вдячні нам за нашу тишу.
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22.10.2020 17:30 Відповісти
Брехні...чергові.
Як сказав ЗЕ приблизно 120 депутатів СН поїхали на Донбас, виявилось тільки 60.
І ця депутатка бреше.
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22.10.2020 16:23 Відповісти
О, "наблюдатель человеческих мыслей". Де ви такі беретесь?
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22.10.2020 16:31 Відповісти
Зематематика . приблизительно 120 это на самом деле 60
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22.10.2020 16:27 Відповісти
А ********** 146% на выборах - это 73%...
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22.10.2020 17:26 Відповісти
Це він ще дуже точно вписався.
Унікальний випадок.
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Ну так надо было ехать с ними. Сняла бы репортаж. Разоблачила бы негодяев. Это ж надо так брехать: люди видите ли благодарны, что не стреляют. Предатели какие-то наверное...
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22.10.2020 16:28 Відповісти
а уж как в Донецке и Луганске благодарны не передать . гляди памятник Зельке поставят
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22.10.2020 16:33 Відповісти
в донецке водка по 30 гривен, какой здравый новорос захочет обратно
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22.10.2020 16:35 Відповісти
стратегический продукт однако . без водки наркоты и телевизора Новороссия сразу и закончится
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22.10.2020 16:41 Відповісти
В ОТСОСЕ срубли...
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22.10.2020 16:57 Відповісти
"Повіримо" представникам самої " чесної" партії. Тим 60 з 120, про які розповідав зЕзідент.
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22.10.2020 16:34 Відповісти
Ни о чём...
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22.10.2020 16:37 Відповісти
Беру приклад з вас.
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22.10.2020 16:38 Відповісти
Да да люди очень благодарны что по ним стреляют а ответить нельзя. Ты падаль вернись назад в свои навароские прерии и не вылазь оттуда
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22.10.2020 16:47 Відповісти
Так когда в военкомат, виталька?
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22.10.2020 16:55 Відповісти
Я то 14 по 16 отслужил по мобилизации а ты гнидота подколоть решил так не получится.
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22.10.2020 17:10 Відповісти
О. Это уже серьёзно. И где служил? Какой полк/бригада? В каких боях участвовал?
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22.10.2020 17:23 Відповісти
Можливо по дорозі решта "випала в осадок" або ж захворіли на "ведмежу хворобу".
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22.10.2020 18:08 Відповісти
Місцеві, та однозначно. Вони були навіть за те, щоби ЗСУ там взагалі не було, окрім московитської
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22.10.2020 16:26 Відповісти
А это что такое "ВНЕДРЕНИЕ ТИШИНЫ"? и куда её внедрили?
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22.10.2020 16:26 Відповісти
Повстанцы давольны? Эта харашо
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22.10.2020 16:26 Відповісти
А эта лахудра спросила у этих людей "Чей Крым?" и "Кто начал войну на Донбассе?"....
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22.10.2020 16:28 Відповісти
"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины - Цензор.НЕТ 5875
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22.10.2020 16:28 Відповісти
то что люди не умирают как раньше это конечно плюс и большой, но не этим ли "режимом тишины" пуйло вертит своими слугами, как цыган солнцем, потому что ему , пока клоуны при цирке - рыги при власти ! да и пенисы душилины молчат по поводу "тишины" , они укрепляются, перегруппируются и завозят новую технику, интересно- зачем???...посему посмотрим , что будет после выборов
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22.10.2020 16:32 Відповісти
"поездку 00 нардепов"
Фрейд отдыхает.
Какое точное определение для зеленых.
Осталось только добавить гендер. М и Ж.
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22.10.2020 16:34 Відповісти
Це ті "люді благодарниє" , які бігали з плакатими "пуцін ввєді войска "???
Слухай, безмозгла , що значить "правакации" ви ж підписали режим тиші, отже або він порушується і його не має, або він є і тоді не повинні бути ніякі провокаціі! Тому хватить брехати!!!
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22.10.2020 16:35 Відповісти
Поедь в сам Донецк или ЛуХанск там и запости селфи,а толку то от этой тишины?,что орки рассосутся и эта територия станет подконтрольна нами?
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22.10.2020 16:36 Відповісти
А какой толк был от перестрелок? Что тогда, что сейчас, никаких продвижений не было.
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22.10.2020 16:39 Відповісти
Ну это ж твои земляки кацапам жопы с радостью подставили а нам тут таких тварей как ты не надо. Потому и стреляли что бы вы не расползались.
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22.10.2020 16:49 Відповісти
"Нам тут" - это где? С окопа пишешь наверное?
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22.10.2020 16:54 Відповісти
Ну это ж ты ольгинское говно строчиш из бункера.
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22.10.2020 17:09 Відповісти
Виталька, военкомат скоро закроется. Поспеши. Или бздишь?
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Ты гнида тупая читать не умеешь? Я отслужил с 14 по 16 по мобилизации надо будет пойду ещё только ж не тебе членососу омерзительному мне указывать. А ты в это время где был раздвигал булки за пачку махорки перед кацапам? Вас в тех краях дохера таких.
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22.10.2020 17:16 Відповісти
№81
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22.10.2020 16:54 Відповісти
ПНХ №381.
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22.10.2020 16:56 Відповісти
С неба звёздочка упала
Прямо к милому в штаны.
Пусть бы всё там оторвало
Лишь бы не было войны.
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22.10.2020 16:37 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен https://twitter.com/natohawks @natohawks
Депутаты партии "Слуга народа" возвращаются из однодневного турне в зону ООС
"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины - Цензор.НЕТ 9355
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22.10.2020 16:42 Відповісти
Вона ж тупа і вперта як віслюк.
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22.10.2020 16:52 Відповісти
Кто ещё хочет комиссарского тела ?
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22.10.2020 16:58 Відповісти
Не могу отделаться от мысли, что эта особь бЕЗУГЛАЯ поразительно похожа на Люсю Янукович. И не только внешне. Такие же мозги набекрень. Только и того, что пока не вещает о наколотых апельсинках. Наверное, время апельсинок пока не пришло...
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22.10.2020 17:02 Відповісти
Ця тупорила служка безвугла натягла на себе форму ЗСУ?! А не пішла б ти нах, беніна обсоска?! Разом із своїм кловуном!
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22.10.2020 17:12 Відповісти
какая нах 'тиша' каждый день стрелять!
зелЕные мрази брехливые!
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22.10.2020 17:15 Відповісти
Правду сказала. Теперь спокойней.
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22.10.2020 17:21 Відповісти
Почему-то вспомнился анекдот про Чапаева, "а ведь мог бы и шашкой рубануть!"
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22.10.2020 17:21 Відповісти
Какой режим "тишины"? Про что она говорит?
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22.10.2020 17:50 Відповісти
мадам безуглая и Ко вам привет от сивохо : "Пряма мова Сивохо: "Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфитеся на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли.Що заважало вам заїхати в те ж Дослідне, де вас давно чекають і куди я вас запрошував? Або хоча б в інше село сірої зони? Або вам не цікаві громадяни України, яких ви позбавили права голосу?". Поїздку "слуг" Сивохо назвав "смішною метушнею на лінію зіткнення за три дні до виборів".
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Чи прозрів, чи перевиховали? Ні. мабуть таки з бодуна.
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22.10.2020 18:15 Відповісти
Те самые, что шесть лет назад кричали "Путин ввели войска!"
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22.10.2020 18:05 Відповісти
І ніхто ж не виставить фотки окопу зі всіма зручностями в якому з її слів ночувала ця депутатка. Мабуть військова таємниця.
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22.10.2020 18:13 Відповісти
Где была в Бахмуте или Краматорске ( 60 км от линии фронта)?
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22.10.2020 18:28 Відповісти
Где была в Бахмуте или Краматорске( 60 км от линии фронта)?
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22.10.2020 18:30 Відповісти
ті, "місцеві", бажають новоотсосію. Тому і бажають, щоб ЗСУ вступилися зовсім, не те, щоб "нестрелять".
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22.10.2020 18:38 Відповісти
Аякже.
"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші - Цензор.НЕТ 8652
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Брехло зеленое !!!! скаталась на прогулку перед выборами !!!!
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22.10.2020 19:13 Відповісти
"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші - Цензор.НЕТ 5233
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22.10.2020 20:28 Відповісти
Эта Марьяна Безмозглая --латентная сепарша, судя то ее высказываниям на эфирах.
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22.10.2020 23:39 Відповісти
 
 