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Кабмін збереться на позачергове засідання увечері 22 жовтня після перегляду Держкомісією ТЕБ карантинного зонування
Уряд увечері 22 жовтня збереться на позачергове засідання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
Засідання уряду має розпочатися найближчим часом.
22 жовтня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинна переглянути карантинне зонування. Минулого тижня в червону зону потрапили дев'ять обласних центрів.
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Начиная с 23 октября жители столицы и столичного региона Италии должны находится дома с 24:00 до 05:00. Запрет распространяется на выход на улицу. Об этом сообщает RegioneLazio.
Такое решение было одобрено министром здравоохранения Роберто Сперанцой и губернатором столичного региона Никола Зангаретти.
Запрет пока что ввели на месяц, до 23 ноября. Он касается всех, но будут исключения - если человек идет на работу или возвращается с нее в указанное время, он должен предоставить подтверждение. Также будут разрешены нарушения комендантского часа в том случае, если передвижение связано с медицинскими целями.
Также на этот период переведут на онлайн-обучение 75% всех студентов и около половины школьников.
Ранее сообщалось о том, что в Испании перейден порог в https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/ispaniya-stala-pervoj-stranoj-v-evrope-gde-kolichestvo-zarazhenij-covid-19-prevysila-million/?highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 1 млн заражений коронавирусом .