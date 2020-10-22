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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін збереться на позачергове засідання увечері 22 жовтня після перегляду Держкомісією ТЕБ карантинного зонування

Кабмін збереться на позачергове засідання увечері 22 жовтня після перегляду Держкомісією ТЕБ карантинного зонування

Уряд увечері 22 жовтня збереться на позачергове засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Засідання уряду має розпочатися найближчим часом.

22 жовтня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повинна переглянути карантинне зонування. Минулого тижня в червону зону потрапили дев'ять обласних центрів.

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Автор: 

Кабмін (14060) карантин (18172) позачергове засідання (223) засідання уряду (127) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В Риме, а также во всем столичном регионе Италии, вводится комендантский час. Такие ограничения введены из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
Начиная с 23 октября жители столицы и столичного региона Италии должны находится дома с 24:00 до 05:00. Запрет распространяется на выход на улицу. Об этом сообщает RegioneLazio.
Такое решение было одобрено министром здравоохранения Роберто Сперанцой и губернатором столичного региона Никола Зангаретти.
Запрет пока что ввели на месяц, до 23 ноября. Он касается всех, но будут исключения - если человек идет на работу или возвращается с нее в указанное время, он должен предоставить подтверждение. Также будут разрешены нарушения комендантского часа в том случае, если передвижение связано с медицинскими целями.
Также на этот период переведут на онлайн-обучение 75% всех студентов и около половины школьников.
Ранее сообщалось о том, что в Испании перейден порог в https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/ispaniya-stala-pervoj-stranoj-v-evrope-gde-kolichestvo-zarazhenij-covid-19-prevysila-million/?highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 1 млн заражений коронавирусом .
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22.10.2020 16:40 Відповісти
А НАШИ НА ФУТБОЛ ПОЙДУС ПИВКОМ ,,,,, ИЛИ ТАМ ПО НОЧНЫМ КЛУБАМ ПРОШВЫРНУТЬСЯ ,,,, КАРАНТИН В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ ТОК ДЛЯ РАСПИЛА БЮДЖЕТА НЕ БОЛЕЕ !!!!!!!
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22.10.2020 16:48 Відповісти
 
 