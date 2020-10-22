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Новини Декомунізація
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Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві

Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович допустив декомунізацію монумента "Батьківщина-мати", який увінчує головний будинок Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дробович розповів в інтерв'ю ТСН.uа.

Він уточнив, що до карантину зустрічався з активістом, який є фахівцем з висотних робіт. Той розповів, що його компанія готова взятися за демонтаж і залучити меценатів, які б профінансували роботи, якщо потім поставлять табличку з інформацією, що це було зроблено за їх участю.

"Кабінет міністрів має дати розпорядження (або повинен бути наказ Міністерства культури і інформаційної політики) на цю тему, відповідно тоді у Національного музею історії України у Другій світовій війні з'являться правові підстави починати цю історію. Тому що сам монумент розташований на території музею", - повідомив керівник інституту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є меценати, які готові профінансувати демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-мати" в Києві, - Дробович

Далі, за його словами, має бути розроблений проєкт, він повинен пройти державну експертизу.

"Потрібно виділити кошти. Все це може бути профінансовано або державою, або благодійниками. Очевидно, що зараз в умовах карантину навряд чи буде державне фінансування на демонтаж, тому що треба життя людей рятувати. Це можливо і технічно, і політично", - підкреслив Дробович .

Він каже, що демонтаж може обійтися в кілька мільйонів гривень.

Автор: 

пам’ятник (927) декомунізація (556) Дробович (83)


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Топ коментарі
+28
На щите должен быть тризуб.
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22.10.2020 16:50
+17
Давно на часі.
Кияни - ЗА!
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22.10.2020 16:40
+8
А Герострат тут причім? Він храм спалив, а тут замінять комуняцький герб на правильний...
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22.10.2020 16:59
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Давно на часі.
Кияни - ЗА!
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22.10.2020 16:40 Відповісти
а провести тендер и поставить условием чтобы никаких табличек на нашем монументе не лепили - это невозможное что-то?
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22.10.2020 18:32 Відповісти
НЕ трынди. Я - против. Не нужно хорошую идею доводить до абсурда.
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!
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23.10.2020 11:06 Відповісти
Дядьку, опохмеліться. Мова йде про заміну герба, а не "знесення баби".
Ось так і голосуєш мабуть всі 30 років?
вивчи питання, потім булькай ротом.
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23.10.2020 11:20 Відповісти
Ты ЧИТАТЬ умеешь, умник?
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать",....................... встречался с активистом, который является специалистом по высотным работам. Тот рассказал, что его компания готова взяться за демонтаж ...."
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23.10.2020 11:37 Відповісти
чудо ти. Демонтаж елемента. Тобто радянського герба))
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23.10.2020 11:50 Відповісти
Выдели мне, мудаку, чёрным и жирным слово "элемента" в обсуждаемом тексте!
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23.10.2020 11:56 Відповісти
может и не мудаку.
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать"".
Декоммунизация, не значит СНОС.
декомунизация улицы Карла Маркса не означал ее полное уничтожение))
История давняя и о сносе уже никто не говорит.
Вполне себе органичный монумент.
Тризуб на щите закроет вопрос. Но и это технически не просто, да и требует согласования, о чем и говорится в тексте.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
Ты знаешь чем упорство отличается от тупого упрямства?
Что такое ДЕМОНТАЖ монумента?
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23.10.2020 12:47 Відповісти
На щите должен быть тризуб.
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22.10.2020 16:50 Відповісти
это само собой просится, никто и спорить не станет!
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22.10.2020 17:06 Відповісти
...если потом поставят табличку с информацией, что это было сделано при их участии.

Слава Герострата бессмертна!
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22.10.2020 16:53 Відповісти
А Герострат тут причім? Він храм спалив, а тут замінять комуняцький герб на правильний...
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22.10.2020 16:59 Відповісти
в Википедии пусть упомянут - кто делал работу - и хватит. Слишком много чести.
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22.10.2020 18:32 Відповісти
*****

Вот это и есть монументальное искусство данных исполнителей .
Во время войны . Дальше не куда . К стати за этот фонтан заложили под кредитные средства Харьковское метро и и здание Исполкома .

Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3512 Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 5105Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4477
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Судя по фигуре у рояля, это Зеля свом предкам памятник сбацал...
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22.10.2020 17:22 Відповісти
Так, не завадило би позбутись комуняцького символу.
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22.10.2020 16:53 Відповісти
Ну власне, як на мою думку, сам памʼятник як символ непоганий. Треба тільки зняти герб неіснуючої на данний момент держави.
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22.10.2020 17:06 Відповісти
Девка Мать смотрит на Мавзолей ..туда где
извечный ВРАГ и "долбанный брат " Украины...
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22.10.2020 16:53 Відповісти
Более важных дел на сегодняшний день, конечно же нет.
А вообще... не ты строил, не тебе и менять.
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22.10.2020 16:55 Відповісти
Москалику, навчися спочатку коми нормально розставляти, а потім будеш висловлюватися про такі складні речі, як історія!
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22.10.2020 17:00 Відповісти
По существу конечно же сказать нечего. Впрочем как и всегда.
Радует, что Вы хотя бы на украинском языке говорите. А то закидоны про москаля на русском... хотя и смешны но уже как-то приелись.
Вы бы хоть ... подумали сначала. Смысл тут глубже...
Оттого что вы замените рисунок / гравировку на советском памятнике он от этого украинским не станет. Созидать - это нечто иное. Это не просто переклеить этикетку...
И ровно тогда наша страна станет по-настоящему независимой, когда мы научимся созидать... а не переклеивать этикетки.
Наглядно: когда мы создадим памятник лучше. И с честью скажем что-то вроде: "гляньте какой убожество построили совки (табличка у того памятника), а вот рядышком - наше..."
Вот когда все поразятся совершенству созданного уже в Украине... а не в совке... вот тогда настоящая декоммунизация и наступит. А ваше переклеивание этикеток...
То є дурня. Марна дурня.
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22.10.2020 17:09 Відповісти
Найдіть в неті купу відео, де німці в 1945 збивають свастику взривами з будинків і монументів, але самі будинки/монументи залишають...
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22.10.2020 17:24 Відповісти
Та я видел. Там другое.
Страх перед наступающими войсками союзников / советов.
Свастика повышала шансы на расплату за содеянное.
Да и многие из тех домов строились отнюдь не гитлеровцами...
Пример неудачный.
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22.10.2020 17:35 Відповісти
Емм, взривали взагалі-то вже ПІСЛЯ капітуляції! Знаменитий стадіон у Нюрнбергу (збудований Гітлером) залишили, але свастику взірвали...

І що, в Німеччині залишилось багато пам'ятників наці? І ніхто чомусь не виступав за їх збереження!
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Да, и после тоже. Кмк зря.
Я так скажу: убогое приспособленчество. Здесь мол можно, здесь низзя а здесь вообще пирожки заворачиваем.

Так я к тому и веду. Это - совковый памятник. В рамках декоммунизации его стоит снести.
Но это ж... придется строить что-то как минимум не хуже. А на это ж страшно подумать деньги надо... эх.

Этикетки... зло. Менять надо суть.
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22.10.2020 17:52 Відповісти
А что "советы" были нацистким режимом ? При "советах" в Украине было больше украинского чем сейчас , и построено заводов , школ , институтов , университетов и всего остального больше чем сейчас (сейчас только воруют) и при " советах" милиция была милицией, суд был судом и так далее...!
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22.10.2020 22:24 Відповісти
Тільки кілька мільйонів від голоду померли і через пару сотен тисяч представників інтелігенції розстріляли...
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22.10.2020 23:33 Відповісти
Пофіг, що вони побудували - от Фнляндія відбилася в 1918 від совєтів і дивись, як вона живе! І ми б так жили, якби в 1918 незалежні стали! А може б і краще, бо Фінляндія в 1918 була відстала, а Україна була житницею і промисловість мала...
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22.10.2020 23:34 Відповісти
Придурок, этот памятник ставили в совковое время, но далеко не совки. Не зря его поставили ликом к извечному врагу, а не как подобные памятники со взором на Запад!
Так что, ломать его не нужно. Правильно стоит.
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22.10.2020 17:31 Відповісти
Ты еще скажи что к примеру Днепрогэс строили не совки.
Все что построили в совковое время - построили совки. Потому как если бы совки не хотели строить этот памятник... сидели бы его строители в сибири. Это ж было несложно, да?
А все эти закидоны со стороной куда смотрит памятник... Что ж тогда совковые памятники другие сносили, которые тоже на восток смотрели (были наверняка и такие)? Почему ТОГДА внетреннее содержание перевесило довод на предмет стороны света куда он смотрит?
Ну ерунда же.
Не вопрос. Если тебе нравится менять этикетки... дело твое.
Я просто видел похожее. Советский памятник - с танком советским возле советского здания, памятник героической советской части... с украинским флагом.
Извини, но это выглядит убого.
Свое - это свое.
Не свое со своей этикеткой / гербом - своим не становится.

Просто в итоге.... ты к примеру нормально воспринимаешь флаг евросоюза на здании мида (висел). И для тебя это является достаточным напоминанием того что Украина = Европа. Но ... интересно, а зарплата у тебя при этом тоже европейская?
Важна на этикетка. Важно содержание.
ДумайТе.
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22.10.2020 17:41 Відповісти
Когда вас, совков и рыгов (весь бизнес на 90% - рыговский), выгоним, тогда и начнётся строиться здесь Европа.
Население ещё совки превратили в быдло - тоже проблема не на один год.
Так что, не торопи нас, колорадская твоя душа...
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22.10.2020 18:22 Відповісти
Но что же мешает светочам Европы собраться, скинуться деньгами и построить крутой памятник - чтоб не чета совковому?
А ничего. Вперед, ребята.
А переклеить герб много ума не надо.
З.Ы.: О великий патриот... научись хотя бы писать на государственном языке. Не по принуждению или моей провокации. Вот тогда и поговорим на предмет колорадских душ, ОК? А еще - построй чего-нить. Чтоб говорить о быдло-населении (кстати, поинтересуйся на досуге откуда термин "быдло" пошел...) с полным на то правом. Построй свой памятник.
Я тебе помогу, если что. Поучавствую. В создании чего-то своего. Точнее - нашего.
Но суть в том, что нихрена кроме как смены этикетки такие как ты предложить не могут. А это... херня.
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23.10.2020 09:17 Відповісти
Чего тебе надобно, а? Что ты злобствуешь? Что ты ноешь?
Не будет здесь вашего вонючего "русского мира". Прошло его время. Там, за поребриком ещё продержится немного, но потом - всё. И это случится раньше, чем многие думают. Так что наслаждаться этим "мирком" вали туда. Здесь будешь только ныть и исходить желчью.
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23.10.2020 10:32 Відповісти
Мне надо, чтобы кроме как ныть о русском мире, патриоты научились объединяться и созидать.
В простых вещах типа памятника, сквера, отстаивания обязательств застройщиков перед городом и так далее. Вплоть до нанесения сраной разметки во дворе - которая кроме группки "инициативных идиотов" (как за глаза называют инициативную группу) + одного - по твоим словам - москаля, сепара и русскомирника (придумай на будущее что-то новое, а то как-то однообразно, ок?) - никому на деле не нужна.
Нет-нет, на словах-то... там д'Артаньянов каждый второй, а на деле...
Вот что мне нужно. Вот так я вижу Европу. И цивилизационное будущее.
А не ... "партнерство Беарриц", к примеру. Ну или смену этикеток о которой мы тут говорим.

И я запомнил определение патриота.
Предлагать строить СВОИ памятники вместо смены гербов на советских = русский мир.
Яка страна, такі і патріоти. Нажаль.
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23.10.2020 10:51 Відповісти
https://zik.ua/ru/news/2017/03/25/dneproges_stroyly_amerykanskye_spetsyalysti__ystorycheskaya_pravda_1067277 «Днепрогэс» строили американские специалисты
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22.10.2020 20:07 Відповісти
Угу. Прям американцы ехали из багополучной Миннесоты чтоб месить бетон в степях Запорожья.
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23.10.2020 09:12 Відповісти
Выше,- это ссылка. Прочитай
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23.10.2020 15:49 Відповісти
Я читал. Если кратко: американский проектировщик... плюс сотни советских рабочих и ЗК.
Я про то и говорил. Да, разработка проекта важная часть.
Но без труда ... песок не превратится в цемент.
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23.10.2020 16:23 Відповісти
это важно, символика меняет менталитет (не сразу, но со временем), от совка нужно "бежать"!
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22.10.2020 17:09 Відповісти
См. выше. От переклейки этикетки суть под ней не меняется. Самообман...
Нужно: построить свое и лучше. И дать сравнить. Вот тогда... и убежать получится.
А до тех пор... не-а.
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22.10.2020 17:11 Відповісти
сознание людей меняет материальный мир!
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22.10.2020 17:32 Відповісти
Поясню. Если вдруг ... мне предложить гуано в ... упаковке с тризубом... оно от этого гуаном быть не перестанет.
Так понятно.
Хотя, не спорю, найдутся идиоты которые его съедят, потому как "патриотизм".
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22.10.2020 17:42 Відповісти
Я вот недавно выяснил один примерчик. Про совок.
Была такая штука как градостроительные нормы. Ну то есть норма, по которой на определенное кол-во жителей полагается: школ, садиков, мест в больницах... ну то есть совковая норма на все это. Там это любили.
Она перекочевала в наше законодательство в виде соотв. норм, по которым застройщики были обязаны строить объекты инфраструктуры и передавать их городу.
Они, понятно, часто забивали на это... но у активистов хоть шанс был. Попытаться. Отстоять... получить таки школу / садик / больницу.
Но... с 2021 их отменяют. Мы бежим от совка...
Как думешь? Будут ли теперь хотя бы теоретические шансы полчить новые койко-места при постройке очередного жилмасива? Или все как всегда упретсяв совкову больницу?
Знаешь... бежать оно-то надо. Да только вот как-то без больницы остаться неохота. Без садика. Без школы...
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Наверное, к плантациям тоже полагалось построить бараки для рабов и прочие хозпостройки!
СОВОК - СТРАНА РАБОВ!
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22.10.2020 17:27 Відповісти
свободные люди САМИ за себя отвечают и решают СВОИ ПРОБЛЕМЫ!
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22.10.2020 17:28 Відповісти
По сути уважаемый, по сути.
Вы можете возразить, что мол - покупай там где все это есть...
Да только тогда Вам наверняка стоит сменить флажок и пожить в Украине хотя бы лет 10. Чтоб понять многое...

З.Ы.: Предвзято отношусь к "канадским украинцам". Предатели и трусы, сбежавшие в трудный для Родины час ... и теперь учащие из-за океана как жить тем кто прошел с ней сквозь ад, боль и смерть. Вы недостойны даже дышать в сторону Украины.
Вы... как отец-гуляка, бросивший верную жену и дочь... и спустя десять-пятнадцать лет, когда они вдвоем сумели вновь возвысится, стать сильными и... через многое пройти...
Пришли пользоваться плодами их труда и бьете себя в грудь "Я - папа!".
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22.10.2020 17:46 Відповісти
У вас совок в голове и в этом главная проблема страны (невозможно с рабским сознанием построить сытую жизнь и достичь благополучия без самодостаточности и полной ответственности за свою долю)! Никто и ничего вам не должен, все победы или неудачи принимайте на собственеый счет (в заслугу или упрек **** самому), жаловаться на жизнь - это жаловаться на себя самого!
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22.10.2020 17:54 Відповісти
Где я тут жалуюсь? Я тебя просвещаю на предмет реалности в Украине а не того, что ты там себе напридумывал в какой-нить провинции Онтарио.
По сути, уважаемый, по сути. Хотя... Вам простительно. Вы просто НЕ ЗНАЕТЕ.
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22.10.2020 17:58 Відповісти
"просвещать" меня излишне, я родился в Украине во времена совка, бываю и сейчас, помню как было и знаю как сейчас обстоят дела, мне известны эти иждивенческие настрояния, что "госуларство что-то там вам должно". Не должно, потому что это не ваше государство, а олигархов, чинуш и служебных палканов и вашим не станет, пока совковое-рабское сознание будет в головах большинства. РАБЫ своего эфективного государства никогда не построят (только востроизведут известную и понятную им конструкцию РАБ И ГОСПОДИН, никак иначе)!
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22.10.2020 18:11 Відповісти
Дружище, "бывать" и "жить" разные вещи, как в том анекдоте про "ты не путай эммиграцию и пмж".
Вот когда будете жить - хотя бы лет 10, тогда и поговорим. До тех пор... вы просто не в курсе.
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23.10.2020 09:21 Відповісти
не надо демагогии год прожил (пока переоформлял документы, паспорт; прописку, воинский и налоговый учет, потом официально выписылся сдал внутренний паспорт и оформил выезд из Украины на ПМЖ зарубеж, помахав родине ручкой)!
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23.10.2020 14:45 Відповісти
Год! Нифигасебе!!!
Это прям многое меняет (нет).
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23.10.2020 14:57 Відповісти
достаточно, чтоб "окунуться" (по самое "не хочу"), и "прочувствовать" ...
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23.10.2020 18:28 Відповісти
Поверьте: это ... в общем как в том анекдоте.
Не путайте туризм и пмж.
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26.10.2020 09:12 Відповісти
Бежим (и на ходу все воруем и разрушаем ) уже 30 лет только наверное не в ту сторону!
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22.10.2020 22:27 Відповісти
Безо всякой войны и в период сраной индустриализации Сралина-Джугашвили в Украине с 1931 по 1938 год умерло от голода 10 миллионов человек....Д Е С Я Т Ь...................
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22.10.2020 16:58 Відповісти
Безо всякой войны и в период сраных Кравчука-Зеленского в Украине с 1991 по 2020 год умерло от голода в том числе 15 миллионов человек....ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ!

1991-2020.
52-37 млнов...
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22.10.2020 17:24 Відповісти
Емм, прям всі 15 млн. померли, а не виїхали кудись на ПМЖ??? А ті, хто помирали - то хіба не від раку, якого до влаштованого совєтами Чорнобиля в Україні взагалі НЕ БУЛО??

І так, москалику, учи статистику - НЕ БУЛО в Україні 52 млн.! За переписом 1989 року - 51,4 млн., за переписом 2001 - 48,5 млн.
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22.10.2020 17:40 Відповісти
Возьмем какой-нить мировой сайт с оценками по населению.
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%2041%20847%20336%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

На 2020 год 1 января - чуть более 41,8млн. чел.
Насчет 1991 ты совершенно прав. 51,4млн. и я помню эти лозунги "Нас должно быть 52 млн."
В математику умеем. В вычитание.
Я не оправдываю совок. Но обращаю внимание на эффективность альтернативы.
Что-то мы ***** делаем не так.
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23.10.2020 09:25 Відповісти
Во время октябрьского еврейского переворота 1917 года ,
в Гражданской войне погибло
2 .3 миллиона человек. За 2 (два) года зпт в период с 1918 по 1920 г.г.
Кровавым царем Николаем П было подписано
за 1908 -1913 год аж 147 смертных приговора .
Смотрим исполнителей и заказчиков Голодомора 1931 -1933:
""""имена и фамилии основных действующих лиц. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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22.10.2020 17:26 Відповісти
Про колхозы с 1929 года ничего не сказано....а расстреляно знаешь сколько было?
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22.10.2020 17:32 Відповісти
Зпиляти совіцький герб ,і замість нього встановити тризуб ?
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22.10.2020 17:08 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6727 знаете,каким он парнем был?советских баранов любил.... и в космос летал
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22.10.2020 17:12 Відповісти
ДАВНО ПОРА!
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22.10.2020 17:12 Відповісти
оставьте памятник в покое. займитесь делом. герб срср им воровать вышиватно мешает.
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3170
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Есть специалисты/ Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович .12.03.20. Но руки не доходят: Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович
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22.10.2020 17:22 Відповісти
Украина богатейшая на таланты страна Мира,и не только Михаил Афанасьевичем Булгаковывм или конструктором Игорем Сикорским наравне с философами Григорием Сковородой и Николаем Бердяевым...,Украина выживет....
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22.10.2020 17:23 Відповісти
На металлолом разберите и все.
А то услуги "специалистов" обойдутся дороже чем строительство небоскреба на месте железной тетки.
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22.10.2020 17:25 Відповісти
Почему бы не декоммунизировать самого пана Дробовича?
Он, как вылупок комуняцкого режима не имеет права на жизнь в прекрасной капиталистической Украине.
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22.10.2020 17:26 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6717Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 5723
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22.10.2020 17:29 Відповісти
Не зачіпайте "бабу Галю" , вдіньте Їй вінка,намалюйте тризуб на щиті тай нехай стоЇть собі!!!
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Советское дерьмо во все стороны равно.... 74 года вас кормили сиим чЛенино-Сралинским пометом а сегодня Путлерским рюсским Миром...
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22.10.2020 17:40 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4891
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22.10.2020 17:45 Відповісти
Вы хотите сказать, что у неё в руках томик сочинений Ленина?
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22.10.2020 18:05 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3514
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22.10.2020 17:46 Відповісти
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4379
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22.10.2020 23:39 Відповісти
А что означает "декоммунизация" ?
Замажут советский герб, или всё отпилят по сиськи ?
Или полный снос - тема не раскрыта.
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22.10.2020 17:58 Відповісти
Як на мене, крім зпилу совецької символіки цей пам'ятник треба було б ще офіційно перейменувати і відмовитись від радянської назви "Батьківщина-мати", як варіант просто "Батьківщина" або якийсь інший. Це б додатково розірвало зв'язок з жахливим минулим.
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22.10.2020 18:06 Відповісти
Розірвати цей зв´язок може тільки його цілковитий демонтаж і утилізація рештків.
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22.10.2020 18:37 Відповісти
Никакое именование. Просто снести это грубое творение!
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22.10.2020 19:25 Відповісти
А Вы жили в том "жахлывому" прошлом ! Я не говоря о временах сталинских репресий!
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22.10.2020 22:30 Відповісти
Больше 10 лет прошло как работал в международной компании куда входила и рашка. Часто доводилось возить с Борисполя в центральный офис эту братию. Как я стебался над ними благодаря правильному направлению защитной стойки "Родины матери" , ведь от параши защищает Украину, и нужно было видеть их рожи когда проезжая мимо Печерской Лавры говорил , что здесь похоронен Князь Киевский Юрий Долгорукий основатель москвы. Народ ,словами передать невозможно диаметр их зенек и открытых от удивления ртов. Они нехрена не знают своей родословной, убогие.
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22.10.2020 18:23 Відповісти
"Защитная стойка"? Это и все? Женщина держащая так высоко поднятый меч? Это не реально, не естественно, поэтому не красиво. Скорее всего рашенские похихиковали видя такое извояние.
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22.10.2020 19:24 Відповісти
Всем хорошо знакома реконструкция портрета князя ордынца Андрея Боголюбского до тла сжёгшего с тучей москалей и огромной ордой славянский Киев, сделанная выдающимся антропологом М.М. Герасимовым в 40-е годы ХХ века. Эта реконструкция по реальному черепу Андрея из захоронения, согласно которой он имел облик моноголоида. В этом нет ничего неудивительно так как его отец полукровка Юрий Долгорукий был наполовину ордынец а его мать была половчанка.
Не дай соседу жить - девиз тюрских народов и ордынских московитов Залесья... Удивляться тут не приходится, борьба за чужое руськое славянское у московитов-неславян заложено с детства и... продолжается сегодня! Москали хоть млн. раз напишите "Рюриковичи мы!" - московиты останутся внебрачными бастардами, байстрюками князей мокшанских суздальских, мордовских, отпрысками тюркских татаро-монгольских ордынцев, огузов, куманов ..а не славянами русичами а значит и не русскими..
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22.10.2020 19:26 Відповісти
Нелепый памятник. Женщина с мечом это абсурд. Нужно снять и поставить дружелюбный памятник. Родина-мать должна быть человечной.
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22.10.2020 19:21 Відповісти
Такой?
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6508
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22.10.2020 20:13 Відповісти
Почему нелепый?!
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3822
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22.10.2020 23:38 Відповісти
А где там коммунистические символы и зачем их убирать? Герб никакой не коммунистический. Да и не надо под корень все вычищать. Можно кое-что и оставить, что хорошо выглядит и не прославляет преступления режима. Сперва меч изуродовали по требованию попов, теперь хотят продолжить... Вы просто идиоты!
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22.10.2020 20:17 Відповісти
За 30 лет у нас уже было наверное с десяток "преступных режимов" !!
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22.10.2020 22:33 Відповісти
Металісти залишили б порожнє місце за вихідні ...без шуму і пилі... (с) Лише дозвольте.
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22.10.2020 20:46 Відповісти
Ось так треба!
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 2621
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22.10.2020 23:38 Відповісти
Родина мать хорошо, правильно стоит - с поднятым мечом на восток- на рашку. Тогда еще скандальчик был из рашки из-за этого.Но аргументировали,что иначе туда она попой стоять будет и соответственно въежающих в Киев так встречать из-за Днепра будет.
Мечу нее коротковат- на тесак похож. Но этому есть причина - еще в брежневские времена , когда его ставили, попы настояли, что он не может быть выше креста на Лаврской колокольне.
А еще он уникален - выше чем Статуя свободы.
Герб совковый срезать и будет самое то.
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23.10.2020 00:44 Відповісти
Она может просто показывать России средний палец.
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23.10.2020 03:02 Відповісти
Я сама родина -мать для своей семьи и понимаю ценности отдельной семьи,народа,сообществ...Мне тоже не по нраву этот памятник .Но , понять надо то время и его ситуацию.Снести его собирались начиная с 2015 г.из самых гуманных соображений-переплавить титан на протезы инвалидам.Это самый веский довод-помочь людям. Вернули исторические названия городов,улиц,правильно!Красиво!На здоровье.Если не нравится,пиши как прежде,письмо дойдет!Не осуждать друг друга,а начинайте строить свою страну,Украину.Столько недругов вылезло в интернете-все им не по душе:кому с 86 года,кому с 91,кому с 2014 г.А где же вы были все эти годы?Зеленского ждали? Хто обделался-невістка!Так її ж дома не було,так он її свитка!Так,друзья землячки?Кто, кого больше обгадит,да?Это ваше кредо?Я помню, как журналистка из Чикаго в 14 м и позже годах, помещала в своем журнале украинских красавиц и украинскую кухню в ресторане.Типа: она любят все украинское.И осуждаем не украинское.И: "коли вже ці кияни почнуть писати українською,бо мо ще сто років пройде.."Я й пишу: вам там гарно писати та керувати, що нам робити.А ви приїздіть на Україну,спробуйте прожити на мою пенсію в 2000грн- це менше ста долларів(вам на вечерю в ресторані не вистачить,та поховайте брата,зятя з АТО та виховуйте далі діток,та батьків догляньте..Справ море і всі невідкладні.Це пишу я,жінка 70 років .А що робити молоді,талановитим ,освіченим ,але не маючим прихистку на Батьківщині...Всі,хто знає, що і як робити,починайте і робіть!Почніть з свого міста,дому,поля.На добро і на любов тратимо свою єнергію.Помогай вам БОГ! п.с.пишу на русском по привычке,меньше нервничаю,но отвечаю на том, на котором обращаются ко мне.!Слава Украине!
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23.10.2020 03:24 Відповісти
Я - против. Не нужно хорошую идею доводить до абсурда.
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!
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23.10.2020 11:07 Відповісти
 
 