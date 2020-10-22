Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві
Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович допустив декомунізацію монумента "Батьківщина-мати", який увінчує головний будинок Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дробович розповів в інтерв'ю ТСН.uа.
Він уточнив, що до карантину зустрічався з активістом, який є фахівцем з висотних робіт. Той розповів, що його компанія готова взятися за демонтаж і залучити меценатів, які б профінансували роботи, якщо потім поставлять табличку з інформацією, що це було зроблено за їх участю.
"Кабінет міністрів має дати розпорядження (або повинен бути наказ Міністерства культури і інформаційної політики) на цю тему, відповідно тоді у Національного музею історії України у Другій світовій війні з'являться правові підстави починати цю історію. Тому що сам монумент розташований на території музею", - повідомив керівник інституту.
Далі, за його словами, має бути розроблений проєкт, він повинен пройти державну експертизу.
"Потрібно виділити кошти. Все це може бути профінансовано або державою, або благодійниками. Очевидно, що зараз в умовах карантину навряд чи буде державне фінансування на демонтаж, тому що треба життя людей рятувати. Це можливо і технічно, і політично", - підкреслив Дробович .
Він каже, що демонтаж може обійтися в кілька мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
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Кияни - ЗА!
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!
Ось так і голосуєш мабуть всі 30 років?
вивчи питання, потім булькай ротом.
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать",....................... встречался с активистом, который является специалистом по высотным работам. Тот рассказал, что его компания готова взяться за демонтаж ...."
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать"".
Декоммунизация, не значит СНОС.
декомунизация улицы Карла Маркса не означал ее полное уничтожение))
История давняя и о сносе уже никто не говорит.
Вполне себе органичный монумент.
Тризуб на щите закроет вопрос. Но и это технически не просто, да и требует согласования, о чем и говорится в тексте.
Что такое ДЕМОНТАЖ монумента?
Слава Герострата бессмертна!
Вот это и есть монументальное искусство данных исполнителей .
Во время войны . Дальше не куда . К стати за этот фонтан заложили под кредитные средства Харьковское метро и и здание Исполкома .
извечный ВРАГ и "долбанный брат " Украины...
А вообще... не ты строил, не тебе и менять.
Радует, что Вы хотя бы на украинском языке говорите. А то закидоны про москаля на русском... хотя и смешны но уже как-то приелись.
Вы бы хоть ... подумали сначала. Смысл тут глубже...
Оттого что вы замените рисунок / гравировку на советском памятнике он от этого украинским не станет. Созидать - это нечто иное. Это не просто переклеить этикетку...
И ровно тогда наша страна станет по-настоящему независимой, когда мы научимся созидать... а не переклеивать этикетки.
Наглядно: когда мы создадим памятник лучше. И с честью скажем что-то вроде: "гляньте какой убожество построили совки (табличка у того памятника), а вот рядышком - наше..."
Вот когда все поразятся совершенству созданного уже в Украине... а не в совке... вот тогда настоящая декоммунизация и наступит. А ваше переклеивание этикеток...
То є дурня. Марна дурня.
Страх перед наступающими войсками союзников / советов.
Свастика повышала шансы на расплату за содеянное.
Да и многие из тех домов строились отнюдь не гитлеровцами...
Пример неудачный.
І що, в Німеччині залишилось багато пам'ятників наці? І ніхто чомусь не виступав за їх збереження!
Я так скажу: убогое приспособленчество. Здесь мол можно, здесь низзя а здесь вообще пирожки заворачиваем.
Так я к тому и веду. Это - совковый памятник. В рамках декоммунизации его стоит снести.
Но это ж... придется строить что-то как минимум не хуже. А на это ж страшно подумать деньги надо... эх.
Этикетки... зло. Менять надо суть.
Так что, ломать его не нужно. Правильно стоит.
Все что построили в совковое время - построили совки. Потому как если бы совки не хотели строить этот памятник... сидели бы его строители в сибири. Это ж было несложно, да?
А все эти закидоны со стороной куда смотрит памятник... Что ж тогда совковые памятники другие сносили, которые тоже на восток смотрели (были наверняка и такие)? Почему ТОГДА внетреннее содержание перевесило довод на предмет стороны света куда он смотрит?
Ну ерунда же.
Не вопрос. Если тебе нравится менять этикетки... дело твое.
Я просто видел похожее. Советский памятник - с танком советским возле советского здания, памятник героической советской части... с украинским флагом.
Извини, но это выглядит убого.
Свое - это свое.
Не свое со своей этикеткой / гербом - своим не становится.
Просто в итоге.... ты к примеру нормально воспринимаешь флаг евросоюза на здании мида (висел). И для тебя это является достаточным напоминанием того что Украина = Европа. Но ... интересно, а зарплата у тебя при этом тоже европейская?
Важна на этикетка. Важно содержание.
ДумайТе.
Население ещё совки превратили в быдло - тоже проблема не на один год.
Так что, не торопи нас, колорадская твоя душа...
А ничего. Вперед, ребята.
А переклеить герб много ума не надо.
З.Ы.: О великий патриот... научись хотя бы писать на государственном языке. Не по принуждению или моей провокации. Вот тогда и поговорим на предмет колорадских душ, ОК? А еще - построй чего-нить. Чтоб говорить о быдло-населении (кстати, поинтересуйся на досуге откуда термин "быдло" пошел...) с полным на то правом. Построй свой памятник.
Я тебе помогу, если что. Поучавствую. В создании чего-то своего. Точнее - нашего.
Но суть в том, что нихрена кроме как смены этикетки такие как ты предложить не могут. А это... херня.
Не будет здесь вашего вонючего "русского мира". Прошло его время. Там, за поребриком ещё продержится немного, но потом - всё. И это случится раньше, чем многие думают. Так что наслаждаться этим "мирком" вали туда. Здесь будешь только ныть и исходить желчью.
В простых вещах типа памятника, сквера, отстаивания обязательств застройщиков перед городом и так далее. Вплоть до нанесения сраной разметки во дворе - которая кроме группки "инициативных идиотов" (как за глаза называют инициативную группу) + одного - по твоим словам - москаля, сепара и русскомирника (придумай на будущее что-то новое, а то как-то однообразно, ок?) - никому на деле не нужна.
Нет-нет, на словах-то... там д'Артаньянов каждый второй, а на деле...
Вот что мне нужно. Вот так я вижу Европу. И цивилизационное будущее.
А не ... "партнерство Беарриц", к примеру. Ну или смену этикеток о которой мы тут говорим.
И я запомнил определение патриота.
Предлагать строить СВОИ памятники вместо смены гербов на советских = русский мир.
Яка страна, такі і патріоти. Нажаль.
Я про то и говорил. Да, разработка проекта важная часть.
Но без труда ... песок не превратится в цемент.
Нужно: построить свое и лучше. И дать сравнить. Вот тогда... и убежать получится.
А до тех пор... не-а.
Так понятно.
Хотя, не спорю, найдутся идиоты которые его съедят, потому как "патриотизм".
Была такая штука как градостроительные нормы. Ну то есть норма, по которой на определенное кол-во жителей полагается: школ, садиков, мест в больницах... ну то есть совковая норма на все это. Там это любили.
Она перекочевала в наше законодательство в виде соотв. норм, по которым застройщики были обязаны строить объекты инфраструктуры и передавать их городу.
Они, понятно, часто забивали на это... но у активистов хоть шанс был. Попытаться. Отстоять... получить таки школу / садик / больницу.
Но... с 2021 их отменяют. Мы бежим от совка...
Как думешь? Будут ли теперь хотя бы теоретические шансы полчить новые койко-места при постройке очередного жилмасива? Или все как всегда упретсяв совкову больницу?
Знаешь... бежать оно-то надо. Да только вот как-то без больницы остаться неохота. Без садика. Без школы...
СОВОК - СТРАНА РАБОВ!
Вы можете возразить, что мол - покупай там где все это есть...
Да только тогда Вам наверняка стоит сменить флажок и пожить в Украине хотя бы лет 10. Чтоб понять многое...
З.Ы.: Предвзято отношусь к "канадским украинцам". Предатели и трусы, сбежавшие в трудный для Родины час ... и теперь учащие из-за океана как жить тем кто прошел с ней сквозь ад, боль и смерть. Вы недостойны даже дышать в сторону Украины.
Вы... как отец-гуляка, бросивший верную жену и дочь... и спустя десять-пятнадцать лет, когда они вдвоем сумели вновь возвысится, стать сильными и... через многое пройти...
Пришли пользоваться плодами их труда и бьете себя в грудь "Я - папа!".
По сути, уважаемый, по сути. Хотя... Вам простительно. Вы просто НЕ ЗНАЕТЕ.
Вот когда будете жить - хотя бы лет 10, тогда и поговорим. До тех пор... вы просто не в курсе.
Это прям многое меняет (нет).
Не путайте туризм и пмж.
1991-2020.
52-37 млнов...
І так, москалику, учи статистику - НЕ БУЛО в Україні 52 млн.! За переписом 1989 року - 51,4 млн., за переписом 2001 - 48,5 млн.
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%2041%20847%20336%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.
На 2020 год 1 января - чуть более 41,8млн. чел.
Насчет 1991 ты совершенно прав. 51,4млн. и я помню эти лозунги "Нас должно быть 52 млн."
В математику умеем. В вычитание.
Я не оправдываю совок. Но обращаю внимание на эффективность альтернативы.
Что-то мы ***** делаем не так.
в Гражданской войне погибло
2 .3 миллиона человек. За 2 (два) года зпт в период с 1918 по 1920 г.г.
Кровавым царем Николаем П было подписано
за 1908 -1913 год аж 147 смертных приговора .
Смотрим исполнителей и заказчиков Голодомора 1931 -1933:
""""имена и фамилии основных действующих лиц. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
А то услуги "специалистов" обойдутся дороже чем строительство небоскреба на месте железной тетки.
Он, как вылупок комуняцкого режима не имеет права на жизнь в прекрасной капиталистической Украине.
Замажут советский герб, или всё отпилят по сиськи ?
Или полный снос - тема не раскрыта.
Не дай соседу жить - девиз тюрских народов и ордынских московитов Залесья... Удивляться тут не приходится, борьба за чужое руськое славянское у московитов-неславян заложено с детства и... продолжается сегодня! Москали хоть млн. раз напишите "Рюриковичи мы!" - московиты останутся внебрачными бастардами, байстрюками князей мокшанских суздальских, мордовских, отпрысками тюркских татаро-монгольских ордынцев, огузов, куманов ..а не славянами русичами а значит и не русскими..
Мечу нее коротковат- на тесак похож. Но этому есть причина - еще в брежневские времена , когда его ставили, попы настояли, что он не может быть выше креста на Лаврской колокольне.
А еще он уникален - выше чем Статуя свободы.
Герб совковый срезать и будет самое то.
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!