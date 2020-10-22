ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко

За цілковитого потурання влади проросійські сили виношують реваншистські наміри і планують зайти до місцевих рад в південних і східних областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України", – зауважує Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив: "єдину проукраїнську політичну силу, парламентську опозицію, здатну боротися з Росією, ОПЗЖ остервеніло атакує, починаючи з мене особисто і всю нашу команду за наказом свого московського "верховного головнокомандувача".

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"Слуга народу" вже заявив про те, що вони будуть на сході формувати коаліцію з ОПЗЖ", – нагадав Петро Порошенко.

Опитування громадської думки чітко демонструє, що "Європейська Солідарність" стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізькоіу обласної і міської ради – зауважив лідер партії.

"Тому не змарнуйте свій голос, не дайте розпорошити його на будь-які інші політичні проекти. Бо ви думаєте, що ви не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або "Слугам". Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда", – зазначив п’ятий Президент.

"Наші кандидати – це фахові управлінці, кандидати наук, аграрії, ветерани АТО, волонтери, громадські діячі, меценати, лікарі – і серед них немає клоунів", – резюмував Петро Порошенко.