ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко
За цілковитого потурання влади проросійські сили виношують реваншистські наміри і планують зайти до місцевих рад в південних і східних областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України", – зауважує Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" зазначив: "єдину проукраїнську політичну силу, парламентську опозицію, здатну боротися з Росією, ОПЗЖ остервеніло атакує, починаючи з мене особисто і всю нашу команду за наказом свого московського "верховного головнокомандувача".
"Слуга народу" вже заявив про те, що вони будуть на сході формувати коаліцію з ОПЗЖ", – нагадав Петро Порошенко.
Опитування громадської думки чітко демонструє, що "Європейська Солідарність" стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізькоіу обласної і міської ради – зауважив лідер партії.
"Тому не змарнуйте свій голос, не дайте розпорошити його на будь-які інші політичні проекти. Бо ви думаєте, що ви не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або "Слугам". Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда", – зазначив п’ятий Президент.
"Наші кандидати – це фахові управлінці, кандидати наук, аграрії, ветерани АТО, волонтери, громадські діячі, меценати, лікарі – і серед них немає клоунів", – резюмував Петро Порошенко.
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Помнится всех пугали ширкой Янык-Тимошенко, а на деле получилась Янык-Ющ (с кумом Порошенко в команде).
Но я не понял, ты тоже порохоботом стал? Купили или запугали?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
Я как-то пропустил это заявление. Это полный П. Там Слуга народа заявляет что они неизбежно будут объединяться с ОПЗЖ и категорически против объединения с ЕС.
Наблюдаю как среди некоторого безграмотного народа за пятьдесят и их не побоюсь этого слова - зелёных отпрысков муссируется по сетям до слез ностальгия о ушедшем совке, а на самом деле золотом времени безграничной власти партийной верхушки на фоне тотальной нищеты народа.
Коротко о патриотизме Порошенко, которым он любит играть перед каждыми выборами.
Так что методичка шоко-фабрики сново промахнулась мимо.
Так кто лоханулся? И причем статья?! Статистику смотри,зебильное!
Договорняк имел со своими коллегами? Имел.
Причём даже при отсутствии монобольшинства.
На маразм дебилов нет отвечаю.
Да ты и сейчас не живёшь в Украине как и большинство зебилов. В политическом смысле конечно.
во-первых, не поддерживать Порохатого Барыгу не означает быть сторонником ЗЕлёносопельного БлаЗЕня;
во-вторых, себе-олигофрену ответь, как приведённые тобою факты стыкуются с тем, что депутатом ВР в 1998 году Порохатый был избран 11-м номером в списке СДПУ(о) Медведчука(?);
в-третьих, нынешние события в Белоруси куда более интереснее и судьбоноснее для белорусов конечно, чем история получившего заслуженный пендель на президентских выборах 2019 года "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыги, который белорусу должен быть до жопы.
Пруфы я так и не увидел.
А по поводу Беларуси так вы являетесь наглядным пособием, как благодаря тупому обыдляченному большинству, полностью нивелируются и унижаются подвиги активного меньшинства.
Подчинение меньшинства большинству - основополагающий принцип демократии. Как говаривал увековеченный на пятифунтовой купюре сэр Уинстон Черчилль: "Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало"©. А упоротыми, тупорылыми, гарантированно садящимися голыми жопами в лужу, идиотами являются именно те "активисты", которые не учитывают вышеупомянутый основополагающий принцип демократии - это ж как сцать против ветра.
Ратует за то, чтоб всю ненишнюю элиту развесить на столбах, обвиняет Пороха в том, что не посадил всех украинофобов. А главное при этом воспевает принципы демократии
- с одной стороны, несомненная Бацькина заслуга в том, что в Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2019 год из 167 государств Беларусь заняла 73-е место, тогда как Украина - 96-е и это дорого стоит;
- с другой стороны Бацька лишил белорусов права выбора, поставил перед дилеммой по Достоевскому: "Тварь ли я дрожащая или право имею..."©.
Я не могу выбирать за белорусов, потому что знать - это одно, а чувствовать на собственной шкуре - совсем другое. И если белорусы ошибутся, то на ихних глазах под восторженный хохот Западных демократий в металлолом загремят "БелАЗ", "МАЗ", трактор "Беларус", "Атлант", "БелШина" и многое из того, что уже безвозвратно исчезло и продолжает исчезать в Украине.
Тебе-дурню Порохатый Барыга "Рошеновских" леденцов пригоршню на халяву насыпал, чи шо?
Не льсти себе, ущербный.
https://censor.net/ru/user/476865
Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
https://censor.net/ru/comments/locate/3226258/019214ac-96d5-7090-be62-6c13ed2075c7
********** Злобного Карлика - ну так выцеловывай ему жопу, не ********** - втыкай пендели, кто тебе не даёт.
- не розігнав, не посадив, то чого тепер репетуєш?
-Отож ...
Дебилы схавают....
Хорошо сказал, чисто наш менталитет
- гавно ПЁС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавно ОПЗЖ под предводительством гавнюка Медведчука,
то второе гавно, конечно же, по-гавнистей будет. Но от этого первое гавно не перестаёт быть гавном.
https://censor.net/ru/user/476865
Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
https://censor.net/ru/comments/locate/3226258/019214ac-96d5-7090-be62-6c13ed2075c7
(Московія від свої планів ніколи не відмовляється, лише відкладає на кращі часи)
https://zn.ua/POLITICS/v_edinoy_rossii_posle_vstupleniya_ukrainy_v_tamozhennyy_soyuz_namereny_pereselit_v_sibir_7_mln_ukrai.html Представитель правящей российской партии «Единая Россия» пояснил, что ждет украинцев после присоединения к Таможенному союзу - переселение в Сибирь. Для этого уже разработали специальную программу «Ермак 2.0»
(хто до сього часу учаснків Майдану називає "майдануті", то хай познайомиться, від чого вони врятували цих недолугих)
Що чекає на новому місці любітєлєй усскага міра?