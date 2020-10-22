Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився. ВIДЕО
Як "Слуги народу" показушно їздили на фронт і отримували на горіхи від волонтерів-патріотів і небайдужих громадян - сьогодні у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Загін особливого призначення "Зе-депутат" за кілька днів до виборів вирушив на Донбас - поговорити про життя з місцевими та військовими. Адже як ще зробити так, щоб напередодні виборів задовольнити і проукраїнську аудиторію і лайт-вату, тобто сісти на два стільці одночасно?
Отже, поблизу фронту зелений десант зіткнувся з правдою життя і справжнім ставленням людей, які вже сьомий рік захищають Україну від лютого російського ворога.
Що вийшло з поспішного піар-візиту? Що почули "Слуги народу" на Донбасі? І чому ймовірні очікування суттєво відрізнялися від реальності?
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Але подібне, до речі, ще більш емоційно, висказували й Петру Олексійовичу.
А слід просто урізати пенсіх "совкам"-відставникам, що не воювали , а частіше взагалі служили десь на просторах Орди і лише "дослужували"(тупо дармоїдствували) в Україні, та добавити реальним бійцям.
До речі, Буткевич сам, не сильно служив і не сильно українець)) це щоб вишивата тут не лопала від щастя.