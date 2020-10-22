УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11731 відвідувач онлайн
Новини
10 206 11

Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився. ВIДЕО

Як "Слуги народу" показушно їздили на фронт і отримували на горіхи від волонтерів-патріотів і небайдужих громадян - сьогодні у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Загін особливого призначення "Зе-депутат" за кілька днів до виборів вирушив на Донбас - поговорити про життя з місцевими та військовими. Адже як ще зробити так, щоб напередодні виборів задовольнити і проукраїнську аудиторію і лайт-вату, тобто сісти на два стільці одночасно?

Отже, поблизу фронту зелений десант зіткнувся з правдою життя і справжнім ставленням людей, які вже сьомий рік захищають Україну від лютого російського ворога.

Що вийшло з поспішного піар-візиту? Що почули "Слуги народу" на Донбасі? І чому ймовірні очікування суттєво відрізнялися від реальності?

А що ви думаєте про цей вояж? Діліться думками в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення "Без цензури"!

Це проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. І тут нічого особистого - тільки факти.


Автор: 

цензура (363) Донбас (22354) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 1838
показати весь коментар
22.10.2020 17:28
+20
"Ковнокоммандующего" не хватает для комплекта

Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7474
показати весь коментар
22.10.2020 17:07
+15
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7107
показати весь коментар
22.10.2020 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прибыли ловить бабочек...
показати весь коментар
22.10.2020 17:05 Відповісти
"Ковнокоммандующего" не хватает для комплекта

Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7474
показати весь коментар
22.10.2020 17:07 Відповісти
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7107
показати весь коментар
22.10.2020 18:01 Відповісти
туфта.
показати весь коментар
22.10.2020 17:19 Відповісти
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 1838
показати весь коментар
22.10.2020 17:28 Відповісти
Интересують, а кроме удостоверения УБД ещё какие-то медальки вручать будут, ну примером, "За взятие Константиновки", "За защиту Краматорска"?
показати весь коментар
22.10.2020 18:32 Відповісти
Да, "сражался ли ты на Малой земле или отсиживался в окопах Сталинграда".
показати весь коментар
22.10.2020 21:32 Відповісти
0:46 - емоційно.
Але подібне, до речі, ще більш емоційно, висказували й Петру Олексійовичу.
А слід просто урізати пенсіх "совкам"-відставникам, що не воювали , а частіше взагалі служили десь на просторах Орди і лише "дослужували"(тупо дармоїдствували) в Україні, та добавити реальним бійцям.
До речі, Буткевич сам, не сильно служив і не сильно українець)) це щоб вишивата тут не лопала від щастя.
показати весь коментар
22.10.2020 19:14 Відповісти
розтсріляти всю цю гидотну сотню або ні послати в Авдіївку на передок без зброї на ніч або дві чи краще три....
показати весь коментар
22.10.2020 19:48 Відповісти
ну прям "бабетта идёт на войну" ))
показати весь коментар
22.10.2020 20:39 Відповісти
Странно: Раду предлагают сократить на 150 депутатов, а на Донбасс поехало всего 120...(с)
показати весь коментар
22.10.2020 22:39 Відповісти
 
 