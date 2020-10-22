Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма "75+", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українські пенсіонери старше 80 років отримують значні доплати до пенсії.

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський, зокрема, нагадав про підвищення мінімальної зарплати та пояснив, що зростання виплати до 6000-6500 гривень - це величезне навантаження на держбюджет, "але це все одно правильне рішення".

"Ми зробили перші кроки згідно з тим, що у нас є, які у нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма "75+" – вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей", – сказав Зеленський.

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Він додав, що в Україні стане більше грошей на соціальну сферу тоді, коли підприємства чесно платитимуть податки.

"Поки, треба визнати, економіка слабка. Підприємців, які вийшли з тіні, – мало, але вийдуть. Ми ж не просто так йдемо до електронної країни. А коли ми повністю відійдемо від (паперових) довідок, від чиновника, буде менше корупції, і всі будуть платити податки. Буде і "соціалка", і буде рівномірно зростати порівняно з кількістю бізнесу і податків", – підкреслив він.

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