Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма "75+", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українські пенсіонери старше 80 років отримують значні доплати до пенсії.
Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зеленський, зокрема, нагадав про підвищення мінімальної зарплати та пояснив, що зростання виплати до 6000-6500 гривень - це величезне навантаження на держбюджет, "але це все одно правильне рішення".
"Ми зробили перші кроки згідно з тим, що у нас є, які у нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма "75+" – вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей", – сказав Зеленський.
Він додав, що в Україні стане більше грошей на соціальну сферу тоді, коли підприємства чесно платитимуть податки.
"Поки, треба визнати, економіка слабка. Підприємців, які вийшли з тіні, – мало, але вийдуть. Ми ж не просто так йдемо до електронної країни. А коли ми повністю відійдемо від (паперових) довідок, від чиновника, буде менше корупції, і всі будуть платити податки. Буде і "соціалка", і буде рівномірно зростати порівняно з кількістю бізнесу і податків", – підкреслив він.
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Хотя бы раз заткнулся, чтобы не выглядеть полным идиотом!
"Немалые деньги" это разовая доплата в 1000 грн в 2020 году и по 500 грн ежемесячно!
Целых 17,5 баксов!
Доплата после 80 лет - 500 гривень.
з 1 березня 2021 року особам 80+ років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, встановити щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн у межах зазначеного розміру. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2,6 тис. грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії;
У меня последнее повышение при Гройсмане было!
пенсионеры за эти деньги могут купить в твоем супермаркете, Вова, сыру !!!!!
грамм эдак 200 !
Разработал вакцину от ковида, обещает озолотить пенсионеров 80+
Лучше бы озаботился снижением цен при сохранении выплат.
kurwa
- Вот как, напрімєр, моі кіпрскіє офшори платілі, - завєріл Зе.