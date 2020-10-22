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Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма "75+", - Зеленський

Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що українські пенсіонери старше 80 років отримують значні доплати до пенсії.

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський, зокрема, нагадав про підвищення мінімальної зарплати та пояснив, що зростання виплати до 6000-6500 гривень - це величезне навантаження на держбюджет, "але це все одно правильне рішення".

"Ми зробили перші кроки згідно з тим, що у нас є, які у нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують додаткові чималі гроші порівняно з тим, що було. Наступного року запрацює програма "75+" – вони будуть отримувати більше. Далі ми хочемо знижувати цей вік людей", – сказав Зеленський.

Також читайте: Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова

Він додав, що в Україні стане більше грошей на соціальну сферу тоді, коли підприємства чесно платитимуть податки.

"Поки, треба визнати, економіка слабка. Підприємців, які вийшли з тіні, – мало, але вийдуть. Ми ж не просто так йдемо до електронної країни. А коли ми повністю відійдемо від (паперових) довідок, від чиновника, буде менше корупції, і всі будуть платити податки. Буде і "соціалка", і буде рівномірно зростати порівняно з кількістю бізнесу і податків", – підкреслив він.

Також читайте: Тридцятирічним громадянам України пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, - "слуга народу" Янченко

Автор: 

Зеленський (23659) пенсіонери (887) пенсія (1581)


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Топ коментарі
+23
"Немалые деньги"?
Хотя бы раз заткнулся, чтобы не выглядеть полным идиотом!
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22.10.2020 17:01
+20
Откуда взято 6-6,5 тыс грн?
"Немалые деньги" это разовая доплата в 1000 грн в 2020 году и по 500 грн ежемесячно!
Целых 17,5 баксов!
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22.10.2020 17:20
+16
Ну так Зелёная Сопля специально так и проблевалась, чтобы всем в глаза попала ссанина про 5-6 тысяч.
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22.10.2020 17:29
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"Немалые деньги"?
Хотя бы раз заткнулся, чтобы не выглядеть полным идиотом!
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22.10.2020 17:01 Відповісти
Ну для многих наших пенсионеров рост пенсии до 6-6,5 тыс действительно немалые деньги. Сейчас минимальная пенсия 2000 грн. Рост практически в три раза. Да и для пенсионера на 6000 сейчас прожить вполне возможно. Чего не скажешь о 2000 грн.
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22.10.2020 17:13 Відповісти
Откуда взято 6-6,5 тыс грн?
"Немалые деньги" это разовая доплата в 1000 грн в 2020 году и по 500 грн ежемесячно!
Целых 17,5 баксов!
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22.10.2020 17:20 Відповісти
Аааа. Ну значит текст статьи неправильно понял. А я то думал...
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22.10.2020 17:25 Відповісти
Ну так Зелёная Сопля специально так и проблевалась, чтобы всем в глаза попала ссанина про 5-6 тысяч.
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22.10.2020 17:29 Відповісти
какой, нахрен, рост до 5-6 тісяч ? !!!

Доплата после 80 лет - 500 гривень.

з 1 березня 2021 року особам 80+ років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, встановити щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 грн у межах зазначеного розміру. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2,6 тис. грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії;
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22.10.2020 17:28 Відповісти
А остальным пенсионерам пенсию не индексируют!
У меня последнее повышение при Гройсмане было!
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22.10.2020 19:46 Відповісти
"Вэсна прыйдэ -сидаты будэм!"
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22.10.2020 19:13 Відповісти
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22.10.2020 19:43 Відповісти
о, да !!!!
пенсионеры за эти деньги могут купить в твоем супермаркете, Вова, сыру !!!!!
грамм эдак 200 !
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22.10.2020 19:42 Відповісти
Чергова локшина на вуха. Не знаю, правда, чи ще хтось цьому вірить.
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22.10.2020 17:03 Відповісти
Вы об этом судьям-пенсионерам расскажите.
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22.10.2020 17:08 Відповісти
По-моему у судей иной источник финансирования пенсий. Напрямую из бюджета. Но могу ошибаться.
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22.10.2020 17:09 Відповісти
Ошибаешься.
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22.10.2020 19:45 Відповісти
Надо было начинать с пенсионеров +150, на дольше бы хватило, 145+....140+....135+..... и тд.
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Сколько стоит билет на квартал? Раз 5 по "немало". А то и больше.
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22.10.2020 17:12 Відповісти
За несколько дней до выборов клоун начал пороть фантастические сказки.
Разработал вакцину от ковида, обещает озолотить пенсионеров 80+
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22.10.2020 17:14 Відповісти
А этот идиот знает, что такое инфляция?
Лучше бы озаботился снижением цен при сохранении выплат.
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22.10.2020 17:21 Відповісти
Ще більше зусиль ЗЕвлади і споживачів програм 80, 75, 65 + не залишиться в Україні.
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22.10.2020 17:29 Відповісти
Это не совсем так Чтобы получать добавку нужно пройти ряд проверок Самый унизительный шаг это нечто похожее на ВКК - доказать что ты не способен себя обслуживать
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22.10.2020 17:30 Відповісти
І це нормально , а якщо молодший пенсіонер так що нього краще життя ?. Краще навели лад за які заслуги отримують десятки і навіть сотні тися пенсії ?,запит на справедливість ніхто не відміняв.
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22.10.2020 17:42 Відповісти
При продолжительности жизни в Украине для женщин 77 а мужчин 67 не многие дождутся " прибавки". А в результате разгула ковида пущенного властью в вольное плавание то этими льготами скоро вообще не кому не придется " попользоваться". У нас сейчас проходит "новая пенсионная реформа" доживи до пенсии и умри на следующий день.
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22.10.2020 17:53 Відповісти
оно поехало
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22.10.2020 17:57 Відповісти
Слава будівникам БАМу!
kurwa
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22.10.2020 18:04 Відповісти
6000 это за год, но про это ни-ни. 😋
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22.10.2020 18:17 Відповісти
"Он добавил, что в Украине станет больше денег на социальную сферу тогда, когда предприятия честно будут платить налоги." ©
- Вот как, напрімєр, моі кіпрскіє офшори платілі, - завєріл Зе.


Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма "75+", - Зеленський - Цензор.НЕТ 81
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22.10.2020 18:21 Відповісти
Перед выборами Ишак начал просто фонтанировать враньём... Но те, кто "Ми не за Зелю, мы за Украину и против Пороха" (С) схавают.
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22.10.2020 18:25 Відповісти
Поздно всрался зе-дебил !!!! Чего только не пообещаешь перед выборами !!!! Одни пустые абещания !!!!!
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22.10.2020 19:08 Відповісти
Ему написали текст, он по привычке озвучил. А шо там на самом деле-да наплевать и растереть. Он шо, для этого оформлялся у Игоря Валерьича на работу президентом?
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22.10.2020 19:17 Відповісти
Пора этот бурьян на помойку выбрасывать !
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22.10.2020 19:46 Відповісти
шо, опять $4000?
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22.10.2020 20:55 Відповісти
немалые деньги?!! 500 гиривен - это немалые деньги?!! клоун совсем расстерял всю связь с реальностью. пусть проживет на эти дополнительные немалые деньги
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22.10.2020 22:39 Відповісти
А скільки тих пенсіонерів за 80 років залишилось в країні 500.700.а може ціла тисяча?Поки ви це введете.їх стане ще меньше.
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22.10.2020 23:24 Відповісти
Пенсіонери 80+ отримують додатково чималі гроші. Наступного року запрацює програма "75+", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3196
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22.10.2020 23:26 Відповісти
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23.10.2020 00:58 Відповісти
---Подібний лохобум у виконанні ЗЕ-- ника / напередодні його. ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ .виборів звучав так : ---Ятак хачу . чтобьі украинцьі нагуляли немножко жирку... а пенсинерьі . кому за -7о --освобождались от оплатьі комуналки вообщеее... Натомість у нас . у місті чорних полковників .-- Світловодську --де рулять .виключно виповзні КДБ---відібрали у СОЦЖАСІі і жалюгідну субсидію ... Оскільки мені за 70--я звернувся .до нього із отим нагадуванням /про безкоштовну комуналку ... / Отримав цирк ШАПІТО :звернення переадресувалим . до МІНСОЦПОЛІТИКИ І за 2- місяці---тихо--тихо і кінців НЕ знайдуть?!?!?! Думаю : єдине .що він зможе .для нас влаштувати -- кому + 80 ----це НАФТОНАЗІЮ із скидкоюна 20%
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23.10.2020 00:21 Відповісти
Яке ж воно брехливе.
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27.10.2020 19:31 Відповісти
 
 