Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що підписує "стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це президент заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.
"У нас не випадково з'являються військово-мирські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було і близько в Україні. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію", - зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що всі договори повинні виконуватися, в іншому випадку, Україна не буде постійно про це просити.
"Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. У іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит", - підкреслив президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ни одного договора нет...и не будет..
>У нас не випадково з'являються військово-мирські базиДжерело: https://censor.net/ua/n3226439
Глянув на руцкоязичну версію сайту, - там теж "военно-мирские базы".
Що б це могло значити?
Это все, что нужно знать про этого деятеля. Умные люди я думаю сделают выводы.
культурный человек сказал бы: "рассказать"
но то культурный, Порох, например.......
он сказал, что подписывает.
думают в Вашингтоне и в Лондоне
Ручку к фую привязал.
Шобы вспомнить, как недавно
На рояле он играл.
Більше неможна, бо стане Ампіратором усея ВСЕСВІТ
Но мы вам о них не расскажем.
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"(с)
ЗЕ - великий изобретатель велосипедов!!!
Когда уже ЗЕ подобно сонцеликому Ыну слетает на Солце и выиграет все чемпионаты в Мире?
Источник: https://censor.net/ru/n3226439
-- вот именно...
чта?
сегодня, 22 октября все прогрессивное человечество отмечает Международній День защиті мужской нервной системі от женского насилия
Именно благодаря договоренностям с Броитанией, у нас начинают появляться военно морские базі, а турецкие "Байрактари" вполне возможно скоро станут назівать турецко-украинскими
, это протокол о намерениях (еще раз о намерениях). Базы в Очакове и Бердянске начали строить при Порошенко. Просто сейчас направление украинского флота перешло от штатов к Британии. Имено об этом поставили в известность зелю при посищении МI 6.
Западные партнеры, видя всё, у нас происходит, просто играют на опережение! Чтобы наш наполеончик чего не отчебучил..😜
ПавліниНародовладдя, кажеш? Хе!
Стыдоба для страны.