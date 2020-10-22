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Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський

Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що підписує "стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це президент заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"У нас не випадково з'являються військово-мирські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було і близько в Україні. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що всі договори повинні виконуватися, в іншому випадку, Україна не буде постійно про це просити.

"Не виконують? Ми маємо право робити так, як ми вважаємо. Це моя думка. У іншому плані ми будемо з вами не за столом європейських і світових країн, а будемо людьми, які постійно просять кредит", - підкреслив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

Будапештська угода (126) Зеленський (23659)


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Топ коментарі
+41
Крутой осел...круче только варенное яйцо...
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22.10.2020 17:05
+37
Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4925
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22.10.2020 17:07
+23
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"(с)

Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9665
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22.10.2020 17:18
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Крутой осел...круче только варенное яйцо...
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22.10.2020 17:05 Відповісти
Ну тут я с вами не согласен такого Договора о создании новых военно морских и вообще баз в Украине-которые решение вызвало истерику в Кремле.. это дело хорошее и не важно как фамилия Президента.. тут интересы страны Украины как шанс быстрее сократить в разы от отставания от стандартов НАТО...а войти в НАТО- Украина имеет именно скорее шанс нежели в Евросоюз... что не противоречит Уставу НАТО.. мы с вами прекрасно понимаем что ждать 10-20 лет распада России и смены вектора власти глупо может придется пойти на уступки и жертвы я не буду уточнять- какие как по мне 6 лет достаточный срок чтобы понять что никакой /увы Украины и партизанского движения и военного сопротивления нет и не будет как его нет и не будет в части Донецкой и Луганских областей именуемой ОРЛДО...а желания так и останутся желаниями по сути говоря Донбасс округленно и Крым нам втюхали именно россияне хитроделаныне..и если оно к ним вернулось то флаг им в руки... значит так должно быть и не ясно на сегодня что лучше все то насильно ненавистное типа в Украине или как в медицине отрезали гангрену и живет человек без ноги или руки дальше... тут можно пофантазировать я бы допустил РЕАЛЬНОСТЬ ведения переговоров-как-то создания в Украине военно воздушной базы НАТО аэродрома стыковок и заправщиков и отдыха стратегической авиации НАТО, истребителей и БПЛА .. также можно было в Украине создать хранение тактического ядерного оружия.. что намного бы упредило любые аппетиты России в отношении Украины..
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Та якби його слова не йшли в розріз зі справами. Насправді всі його обіцянки, в які він сам щиро вірить, не більше ніж пустельне марево. Ця людина потребує заміни на його посаді, бо ми будемо топтатися на одному місці ще три роки. Заміни справжнім патріотом України і не базікою.
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22.10.2020 17:32 Відповісти
Какие базы?? О чем ты?? Это все пустые слова...
Ни одного договора нет...и не будет..
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22.10.2020 17:35 Відповісти
Які бази? - Військово-мирські.
>У нас не випадково з'являються військово-мирські базиДжерело: https://censor.net/ua/n3226439
Глянув на руцкоязичну версію сайту, - там теж "военно-мирские базы".
Що б це могло значити?
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22.10.2020 18:18 Відповісти
Не пишите охинею. База в управления в Очакове уже заложена давно и она заложена совместно с сша. Также база в Бердянске начала строиться при порошенко имено туда иперегоняли суда с черного моря.это все предвыборная возня и пыль глаза тем кто не в теме и у кого короткая память
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22.10.2020 19:06 Відповісти
увы Украины и партизанского движения и военного сопротивления нет и не будет как его нет и не будет в части Донецкой и Луганских областей именуемой ОРЛДО

Это все, что нужно знать про этого деятеля. Умные люди я думаю сделают выводы.
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22.10.2020 19:11 Відповісти
У Вас майжe нeмає пунктаціі. Навіщо знущаєтeсь над читачами?
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22.10.2020 19:27 Відповісти
То есть ко у вас по пунктуации вопросы есть? А то,что это volvo пишет по поводу того, что у украины нет и не было военного сопротивления вопросов нет? Мля бедные пацаны за кого они воевали!
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22.10.2020 20:03 Відповісти
"но сказать всю мою стратегию не могу"

культурный человек сказал бы: "рассказать"
но то культурный, Порох, например.......
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22.10.2020 19:53 Відповісти
розумный аж страшно! https://www.youtube.com/watch?v=6QIfbeh8yqs
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22.10.2020 22:31 Відповісти
МО-ЛО-ДЕЦ ... но пора уже и САЖАТЬ ....
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22.10.2020 17:06 Відповісти
да, за этим мелким маланцем давно петушиный угол в хате плачет
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22.10.2020 17:15 Відповісти
Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4925
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22.10.2020 17:07 Відповісти
А врнр само не розуміє, що робить, щоткаже, де воно і ким воно є.
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22.10.2020 17:22 Відповісти
Стоп, Бубочка!!! ))))))))))) А как же "мне некогда мыслить стратегически"??? в каком именно месте ты нас наЕ...????
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22.10.2020 17:07 Відповісти
ему речуги пишут разные сценаристы . вот и получается нестыковочка
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22.10.2020 17:09 Відповісти
а он и не сказал, что думает.

он сказал, что подписывает.

думают в Вашингтоне и в Лондоне
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Он не просто подписал.
Ручку к фую привязал.
Шобы вспомнить, как недавно
На рояле он играл.
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22.10.2020 18:07 Відповісти
Он просто перестал сказать! Ша!
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22.10.2020 17:08 Відповісти
Гастроли цирка что-ли? Или прокат "сватов" в лугандоне? Больше версий нет
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Это так выглядит божий промысел? Человеку не по чину его знать? Моисей был поскромнее,по крайней мере все знали,что идут в землю обетованную.
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Коротше кажучи, він не знає сам, що підписує...
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22.10.2020 17:10 Відповісти
А еще вероятней, что он просто врет и поэтому не сообщает подробности, т.к. мгновенно последует опровержение.
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Та закрийте вже рот цьому балаболу бо він і на марс скоро висадиться.
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22.10.2020 17:12 Відповісти
Ще 10 порцій коксу і воно на Альфа-центаврі.
Більше неможна, бо стане Ампіратором усея ВСЕСВІТ
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22.10.2020 17:26 Відповісти
Всё верно.
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22.10.2020 17:12 Відповісти
Что конкретно верно?? То о чем осел тебе зебилу типа не может сказать?? И ты опять сам себе придумал??
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22.10.2020 17:16 Відповісти
Что умного может подписать этот дебильный клоун и неуч Зеленский?? И так украина на ладан дышит!! просто сцыкун!! Который боится , что всё что он скажет опять очередная брехня и никогда не выполнится!!
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22.10.2020 17:13 Відповісти
У нас есть ТАКИЕ соглашенья!
Но мы вам о них не расскажем.
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Аквалангисты - это хорошо!!!
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Стратег хренов...
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Да закройся уже...)это чмо ,кроме рвотного рефлекса,своей тупой брехней больше ничего не вызывает...
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Что умного может подписать этот дебильный клоун и неуч Зеленский?? И так украина на ладан дышит!! просто сцыкун!! Который боится , что всё что он скажет опять очередная брехня и никогда не выполнится!! А военно -морские базыЮ при удачном стечении обстоятельств. будут построены минимум через 15-20 лет, когда про Зеленского никто и помнить уже не будет!!
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22.10.2020 17:15 Відповісти
Это перл войдет в аналы истории))) Наравне с - Я и моя молодая команда, что-то делаем))
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22.10.2020 17:15 Відповісти
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?!
Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"(с)

Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9665
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22.10.2020 17:18 Відповісти
Схоже,речухи зелі пише палкий поціновувач акторського таланту Олега Борисова.
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22.10.2020 18:03 Відповісти
Поставте йому вже пам'ятника, він де про нього мріє
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22.10.2020 17:19 Відповісти
Ещё не закопали.
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22.10.2020 17:32 Відповісти
Дык можно его по пояс закопать и выкрасить бронзовой краской. Ну чем не памятник? И заметь, обойдется довольно дешево!
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Спортится быстро. И смрад... фу.
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22.10.2020 17:42 Відповісти
Ну и пусть спортится, нам не жалко, вон сколько кандидатов еще в очереди стоят. На несколько лет хватит.
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22.10.2020 18:52 Відповісти
Ага, закопать Зелю по пояс, в целлофановом мешке.
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22.10.2020 17:44 Відповісти
Типу прижиттєвий бюст))
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22.10.2020 18:56 Відповісти
Опечатка - "военно-мирские базы". Или нет? Тут, валенок(стратег в смысле), вопрос в том, что сама база - это набор всяких построек. Нужны еще корабли. Современные. А они дорогие, в сотни миллионов зеленых(тьфу, слово-то какое, почти ругательство). Их нет, а лодочками не обойтись. Это без личного состава, снабжения, обеспечения. А чтобы год закончить нужно еще 4 млрд тех же зеленых, которых нет. А там еще беня с суркисами заедают. Базы нужны, но нужны не только базы, но и контент(выражаясь языком, понятным для твоего понимания).
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22.10.2020 17:19 Відповісти
предполагаю, все это будет, но не совсем украинское. вернее, формально украинское
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22.10.2020 18:17 Відповісти
Подозреваю, что нужно «словарь-переводчик а-ля преЗедент»=>т.к. не понятно, он не может сказать потому что: бАльшая тАйна или двух слов без бЭ-мЭ-Эээ связать не может......☹️
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22.10.2020 17:29 Відповісти
Мдя.....налицо у фигуранта прогрессирующая шизофрения + бред величия
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22.10.2020 17:32 Відповісти
_Не, это если бы оно само верило в то, что озвучивает нам. А так враг просто ссыт украинцам в очи, в это же время методично и последовательно делая всё, чтобы снова вернуть Украину в лапы кремля.
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22.10.2020 17:45 Відповісти
У нас есть такие приборы... Но мы вам о них не расскажем!!!


ЗЕ - великий изобретатель велосипедов!!!
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22.10.2020 17:33 Відповісти
"Это не как-либо что, а что-либо как. Это очень и очень."
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22.10.2020 17:34 Відповісти
...ля, - него даже популизм детсадовский)))
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Ну шо?
Когда уже ЗЕ подобно сонцеликому Ыну слетает на Солце и выиграет все чемпионаты в Мире?
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Можно рассказать о стратегии, но "не могу сказать всю мою стратегию" - так только с большого бодуна можно высказаться.Источник: https://censor.net/ru/n3226439
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22.10.2020 17:42 Відповісти
Капітуляцію перед пуйлом?
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22.10.2020 17:46 Відповісти
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7242
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22.10.2020 17:46 Відповісти
Ну хто ж як не сам себе похвалить,він хоч розуміє щось в стратегії ? все розраховано на недолугий народ ,який надивившись тупий примітивний серіал обрав Голобородька .
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22.10.2020 17:46 Відповісти
"У нас не случайно появляются военно-мирские базы.

Источник: https://censor.net/ru/n3226439
-- вот именно...
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22.10.2020 17:52 Відповісти
Фактически, он этим все сказал. Кто понял, тот понял.
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22.10.2020 18:19 Відповісти
Цікаво, після виборів він припинить цей шквал самовихваляння? Такого брехуна і маніпулятора в нас ще не було на посаді президента. Виявилось, українцям подобається таке знущання з них. Нема нації.
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22.10.2020 17:54 Відповісти
Почтальон Печкин -я принес вам посылку,только я вам ее не отдам...А Зе самого аж раздувает от самомнения,какими тайнами мира он владеет
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22.10.2020 18:04 Відповісти
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5909
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22.10.2020 18:07 Відповісти
Предвыборный словесный понос, чем его там пичкают? После выборов залезет в нору, до весны не увидим.
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22.10.2020 18:08 Відповісти
не с нашим счастьем...
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22.10.2020 18:29 Відповісти
Що ж він там понапідписував,бідолаха...
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22.10.2020 18:10 Відповісти
что в МИ-6 заставили, то и подписал. Хотя я не знаю, конечно.
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22.10.2020 18:20 Відповісти
стратегические /какие -известно. Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир.
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22.10.2020 18:17 Відповісти
похоже, его обязали молчать.
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22.10.2020 18:21 Відповісти
"Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В ином плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит", - подчеркнул президент.

чта?
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22.10.2020 18:29 Відповісти
Стратегия и Зеленский - понятия не совместимые. Потому и сказать ничего не может...
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22.10.2020 18:31 Відповісти
Для тебе, гівно зелене, стратегія - це придбати будинок в Ростові, а то не встигнеш.
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22.10.2020 18:40 Відповісти
У Вовика переворот сознания. Помнится, совсем недавно он говорит, что у него нет времени на стратегию. Странно, правда?
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22.10.2020 18:47 Відповісти
Наташа, успокойся
сегодня, 22 октября все прогрессивное человечество отмечает Международній День защиті мужской нервной системі от женского насилия
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9776
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22.10.2020 18:53 Відповісти
Президент Владимир Зеленский рассказал, что подписывает "стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине". Источник: https://censor.net/ru/n3226439

Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2202
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22.10.2020 18:48 Відповісти
Зеленский молодец. Начал активное военное и єкономическое сближение с Турцией и Великобританией
Именно благодаря договоренностям с Броитанией, у нас начинают появляться военно морские базі, а турецкие "Байрактари" вполне возможно скоро станут назівать турецко-украинскими
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22.10.2020 18:48 Відповісти
Соглашение по Байрактарам подписывал Порошенко (с возиможностью локализации производства в Ураине), больше пока ни кто ни чего не подписал.Все что зеля подписал
, это протокол о намерениях (еще раз о намерениях). Базы в Очакове и Бердянске начали строить при Порошенко. Просто сейчас направление украинского флота перешло от штатов к Британии. Имено об этом поставили в известность зелю при посищении МI 6.
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22.10.2020 20:11 Відповісти
Підписує ... Та він просто чемпіон підпіссінга.
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22.10.2020 18:50 Відповісти
Я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в Україні, але сказати всю мою стратегію не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2823
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22.10.2020 18:50 Відповісти
Вот сидят сторонники зебила и соображают - откуда ЗЕ взял этот текст? - Ермак, Мендель, Коломойский? А... фуйовский - музыка навеяла...
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22.10.2020 18:52 Відповісти
Военно-духовные базы у нас есть! А вот тепер появятся и военно мирские !
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22.10.2020 18:59 Відповісти
Только представьте себе, чего он там уже втихаря наподписывал! Страшно становится
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22.10.2020 19:13 Відповісти
Пробегитесь по новостям этого сайта за сегодня и попытайтесь понять,что наговорил только за сегодняшний день человек,исполняющий обязанности гаранта. Вам не страшно за Украину?
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22.10.2020 19:37 Відповісти
Моника, какая же ты все-таки загадочная!
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22.10.2020 19:50 Відповісти
Коли люди тисячі років тому спостерігали явища природи, які вони не могли пояснити чи зрозуміти, вони вважали що це Бог, коли зеленський підписує документи, суть яких він не розуміє, він вважає себе стратегом.
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22.10.2020 20:18 Відповісти
мда,..вовка,...маладєц...все кльово в "сказачнай русі"... можна і ...на моря
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22.10.2020 20:28 Відповісти
Стратег, ёпта!
Западные партнеры, видя всё, у нас происходит, просто играют на опережение! Чтобы наш наполеончик чего не отчебучил..😜
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22.10.2020 21:51 Відповісти
Павліни Народовладдя, кажеш? Хе!
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22.10.2020 22:50 Відповісти
У нас не демократия, а охлократия. А охлос выбрал осла.
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23.10.2020 00:58 Відповісти
Вот интересно, бубочка что- либо после школы читал кроме сценариев,которые ему давали? Эрудиции - ноль, элементарных познаний -ноль. Когда говорит не по сценарию, а от себя - бред, неконтролируемый поток малого запаса слов, значения которых он не понимает. Как ему удалось в 40 лет быть таким стерильным невеждой?
Стыдоба для страны.
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23.10.2020 01:03 Відповісти
Бидосик снова накурился. Все ржут над ним, а он пыжится.
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23.10.2020 01:06 Відповісти
Ой ржу - не могу, стратег ти наш, парнокопитний. Тобі хоть смисл слова "стратегія" Мендель пояснила?
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23.10.2020 09:57 Відповісти
 
 