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Новини Коронавірус і карантин
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У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський

У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус за добу, локдаун стає цілком можливим.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський нагадав, що на початку епідемії уряд розглядав варіант введення жорсткого карантину у разі 5000 нових заражених COVID-19 за добу.

Президент додав, що одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів і залучення інтернів та студентів. Але цей ресурс не безмежний.

Читайте також: "Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи

"Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей - ми розуміємо втому, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, а й для свого оточення", - зазначив Зеленський.

"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих за день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків... На сьогодні міністр Степанов має рацію, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23659) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+13
Полтора месяцы назад, такая фраза звучала но критическим называли 6 000 случаев.
Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
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22.10.2020 17:10
+9
про "лок" не в курсе - не в теме. а вот даун у нас уже есть
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22.10.2020 17:12
+8
На днях було 10 000.
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.

Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.

А си ти тварюко не запиз..вся?
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22.10.2020 17:19
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Полтора месяцы назад, такая фраза звучала но критическим называли 6 000 случаев.
Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
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22.10.2020 17:10 Відповісти
Чому локдаун? Може, краще шатдаун? Або просто даун?
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22.10.2020 17:37 Відповісти
Три дня назад оно озвучило цифру локдауна 9,5 тыс.
Потом в интервью 4-м каналам оно прогундосило, шо строго карантина не будет.
Снгодня цифра 15 тыс.
Бубачка, кокс разрушает мозг!
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22.10.2020 18:11 Відповісти
воно реально тупе
при 15К вводити локдаун - вже нема сенсу..
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22.10.2020 17:11 Відповісти
Какие проблемы?
Скажет что введут если каждые сутки будет 20 000 случаев!
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22.10.2020 17:13 Відповісти
про "лок" не в курсе - не в теме. а вот даун у нас уже есть
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22.10.2020 17:12 Відповісти
лохдаун
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22.10.2020 17:15 Відповісти
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22.10.2020 17:32 Відповісти
ну ковід під особистим контролем напівшостого - то вважай дєло пльове! головне вибори
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22.10.2020 17:15 Відповісти
На днях було 10 000.
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.

Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.

А си ти тварюко не запиз..вся?
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22.10.2020 17:19 Відповісти
А що ви, курви, робили з березня місяця? Може готували лікарні? Забезпечували лікарів? Купляли апарати ШВЛ? Чи проводили додаткові курси для лікарів по поводженню з інфікованими? А, згадав! Ви ж з фонду боротьби з вірусом більшу частину пустили на піар-проект найвеличнішого "большая стройка"! І Бєня не в накладі, і нєлоху є де стрічки перерізати...
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22.10.2020 17:27 Відповісти
навіщо Ви пишите про ШВЛ? ШВЛ при ковіді ніяк не допомагає, а навпаки шкодить
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22.10.2020 17:44 Відповісти
Так. 4000 баксів на місяць теж вчителям нашкодить, тому Вова вирішив не піднімати зарплатню!
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22.10.2020 19:34 Відповісти
Удивительно. Когда весной был жесткий карантин - тут кричали, что это неправильно. Сейчас комментаторов как подменили.
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22.10.2020 17:29 Відповісти
Вони прозріли й увірували в барановірус .
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Несколько дней назад он говорил про 9,5 тысяч, но его министр через несколько часов озвучил цифру в 11-15 тысяч. Теперь вот и ЗЕ изменил свои недавние "прогнозы" и заявил уже о 15 тысячах.. И то можем ввести,а можем и нет. Почему у них меняются эти цифры.., да просто потому что у нас каждый день "рекорды" уже больше 7 тысяч в сутки.. Поэтому если оставить озвученные на речи в Раде 9,5 тысяч.., то можно и до выборов достичь этих показателей. Но ведь не это главное, главное то что уже при данных цифрах медицинская отрасль трещит по швам.. а 15 тысяч, это ВДВОЕ больше !! Они вообще с ума съехали. Предел нашей медицины это 9 тысяч, о каких 15 они говорят. ( полевые лагеря палаточные будут ставить в ноябре.. так все равно медиков не хватит.. или сразу военные похоронные команды. привлекут)
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Блин, та ты достал - то при 9 тыс., то при 15 тыс., то вообще не будем. Не засерал бы ты по чем зря новостную ленту.
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22.10.2020 17:38 Відповісти
Усього то на всього треба робити 100 тисяч тестів на день. І буде 15 тисяч позитивних результатів.
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22.10.2020 17:43 Відповісти
Буде більше.Схоже,ситуація з коронавірусом остаточно вийшла з-під контролю влади.Зараз тестують здебільшого тяжких хворих,часто з запізненням.Велика кількість людей хворіє чи то на ГРВІ,чи то на коронавірус в легкій чи нетяжкій формі і їх лікарі,м'яко кажучи,уникають.Лікарняного їм не дають і хворі люди часто змушені йти на роботу.
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22.10.2020 17:57 Відповісти
здебільшого тяжких хворих? Тестують усіх підряд: 1) через туризм, 2) за вимогою роботодавця, 3) для отримання мед. послуг (хіміотерапія тощо), 4) через "особисту паніку".
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23.10.2020 00:35 Відповісти
Краще б локванус собі ввів
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22.10.2020 17:48 Відповісти
Він же на днях називав цифру 9 500 випдків.
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22.10.2020 17:49 Відповісти
а після виборів вони намалюють будь-яку цифру
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22.10.2020 17:52 Відповісти
Сегодня в Германии за сутки(!) 11.000 с «копейками» и локдаун на данный(!!!) момент вводить не собираются........стараются локально под контролем держать......
Хотя в одном баварском городке ввели полный локдаун=>там на 100.000 жителей больше 200 «инфицированных».......
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22.10.2020 17:53 Відповісти
Как прикажет госдеп, так и поступит Зеленский, у него нет своих мозгов на такие решения.
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Страшно звучить "хворий на ковід", а реально, у моєї знайомої витестували ковіда тільки тому, що вона втратила смак і рідні почали скаржитися на пересолені борщі. )))
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22.10.2020 18:04 Відповісти
поверьте, если бы проблема у всех была б только в пересоленых борщах, никто б не парился.
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22.10.2020 23:07 Відповісти
Так суть в тому щоб проскочити 15000. Сьогодні, наприклад, 14000, а завтра 20000! І от як чудово, не попали на 15000, значить не треба ...
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22.10.2020 18:12 Відповісти
ставки повышаются - было 9500
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22.10.2020 18:34 Відповісти
А когда было 5 заболевших на всю страну, здоровых людей на БТРах в санаторий заселяли, а сейчас цифра растёт каждый день. Уже 15... и это говорит през провозгласивший себя победителем короновируса
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22.10.2020 18:47 Відповісти
На прошлой неделе ты говорил о 9.5 тыс заболевших в сутки, а на этой ты поднял планку до 15 тыс. Ты, Вова, как-то уж определись с цифрой, а то видно папа тебя арифметике так и не научил.
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22.10.2020 19:20 Відповісти
Бл.... ЭТИ УРОДЫ ХОТЯ БЫ ИНОГДА ЗАПИСЫВАЮТ СВОЙ ТРЫНДЁЖ??? Или, как со сцены квартала - просвистело и сразу же забыло? Оно ещё не заметило смены своей должности??? Цифры в заявах меняются. как в калейдоскопе. Жесткий карантин - при 4 / 5 / 6 / 9,5 / 10 / 15тыс. новых выявлений в день. ЗАЧЕМ ЭТО ЧМО, ВООБЩЕ, ОТКРЫВАЕТ РОТ??? ВЕДЬ ОТТУДА НИЧЕГО, КРОМЕ ТУПОГО БРЕДА или ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ, не ИЗВЕРГАЕТСЯ... Хотя оно же сказало, что ОШИБАТЬСЯ ИМ НЕ СТЫДНО, как НЕ СТЫДНО ИМ, ВООБЩЕ, НИЧТО - ни ошибки, ни бред, ни ложь... Им, в принципе, не знакомы такие понятия, как ЧЕСТЬ, РЕПУТАЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ СЛОВА... Зеленый позор Украины......
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22.10.2020 19:37 Відповісти
Месяц тому назад: "При 8 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский

Две недели тому назад: "При 12 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский

Сегодня: "При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через две недели: "При 35 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через три недели: "При 55 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
У випадку 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2287
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22.10.2020 19:40 Відповісти
Их уже больше 15000. Просто все сделано для того, чтобы люди дома сидели и занимались самолечением. Не роняли статистику и не злоупотребляли уже спижжжанами деньгами.
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22.10.2020 19:44 Відповісти
При 15 тис. на добу :" Пізно пити "Баржомі" , почки відвалились ! " - вже нікому буде лікувати , і нікуди буде класти хворих! Теж мені "фахівець- медик "!
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22.10.2020 21:01 Відповісти
 
 