У разі 15 тис. випадків коронавірусу на добу можемо ввести локдаун, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус за добу, локдаун стає цілком можливим.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський нагадав, що на початку епідемії уряд розглядав варіант введення жорсткого карантину у разі 5000 нових заражених COVID-19 за добу.
Президент додав, що одним із визначальних чинників є наявність лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19. Їхню кількість намагаються збільшити шляхом перепрофілювання відділень медзакладів і залучення інтернів та студентів. Але цей ресурс не безмежний.
"Ми не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на COVID-19. Не можуть мільйони лікарів несподівано з'явитися в Україні. Це велика проблема, і саме тому ми звертаємося до людей - ми розуміємо втому, але носіть, будь ласка, маски - не тільки для себе, а й для свого оточення", - зазначив Зеленський.
"Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих за день наша медицина зупиниться - не вистачатиме ліжок в інфекційних лікарнях і медиків... На сьогодні міністр Степанов має рацію, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун", - розповів Зеленський.
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Месяц назад, тоже упомянули возможность введения карантина если количество случаев превысит 10 000...
Потом в интервью 4-м каналам оно прогундосило, шо строго карантина не будет.
Снгодня цифра 15 тыс.
Бубачка, кокс разрушает мозг!
при 15К вводити локдаун - вже нема сенсу..
Скажет что введут если каждые сутки будет 20 000 случаев!
Зебідоїд, весняний кулдаун привів до осінньої дупи,
Навесні поклаши економі в дупу, ти волав - Ми начемо увесь світ боротьбі з короною.
Це вже було.
Було - Ми вміеємо локалізівати пожежі без жертв.
Було - Вчителям по 4 к зелених шмаркліа.
Було - Ріст економіки на 40%.
А си ти тварюко не запиз..вся?
Хотя в одном баварском городке ввели полный локдаун=>там на 100.000 жителей больше 200 «инфицированных».......
Две недели тому назад: "При 12 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Сегодня: "При 15 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через две недели: "При 35 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский
Через три недели: "При 55 тыс. случаях коронавируса в сутки можем ввести локдаун", - Зеленский