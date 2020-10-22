УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10280 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 884 38

Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський

Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні пацієнтів з коронавірусом і важливість достатнього грошового забезпечення лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

"У нас майже найнижчий в Європі показник смертності - 1,9% (від кількості хворих. - Ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися - італійці не просто так запрошували наших медиків", - підкреслив Зеленський.

На переконання президента, навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Зараз вдалося забезпечити населення і лікарні необхідним захистом, медичним обладнанням та тест-системами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВИДЕО

Автор: 

Зеленський (23659) Італія (1564) карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Идиот!!! наши врачи поехали в Италию 4 апреля!!!! какой нахер "короновирус" они к 4 апреля "научились лечить"? они туда учиться ездили!!!! 20 врачей!!!!
показати весь коментар
22.10.2020 17:26
+14
наверное хорошо там в параллельной реальности ...
показати весь коментар
22.10.2020 17:25
+8
Вкладіть його вже спати, нема сили слухати цю брєдятіну.
показати весь коментар
22.10.2020 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А охранников зачем она приглашала?
показати весь коментар
22.10.2020 17:22 Відповісти
Хорошо.
показати весь коментар
22.10.2020 17:22 Відповісти
наверное хорошо там в параллельной реальности ...
показати весь коментар
22.10.2020 17:25 Відповісти
вот вам и ответ про пользу канабиса )))) хорошо будет всем ))))) не только ж ему одному ))))
показати весь коментар
22.10.2020 17:31 Відповісти
Идиот!!! наши врачи поехали в Италию 4 апреля!!!! какой нахер "короновирус" они к 4 апреля "научились лечить"? они туда учиться ездили!!!! 20 врачей!!!!
показати весь коментар
22.10.2020 17:26 Відповісти
Украинские врачи научились писать в причине смерти- пневмония вместо короновируса. Вот отсюда и статистика смертности от ковида низкая. В кировоградской области тест на ковид делают ТОЛЬКО при явновыраженых симптомах (и то не всем). Знаю из первых рук, так как у кума ВСЯ семью - медики в разных больницах.
показати весь коментар
22.10.2020 17:36 Відповісти
Что оно несёт ???
показати весь коментар
22.10.2020 17:26 Відповісти
Если у нас действительно хорошие врачи, чего ж ты, сукин кот, их не бережешь??? Везде всовываешь свой нос, вот и ВОЗЬМИ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ обеспечение медицины самыми лучшими защитными средствами, качественными медикаментами и достойной оплатой их ТИТАНИЧЕСКОГО ТРУДА в условиях пандемии!!!
показати весь коментар
22.10.2020 17:26 Відповісти
Под личный контроль закретина -это приговор,пожалейте врачей...
показати весь коментар
22.10.2020 18:26 Відповісти
Да, ясное дело, это была ирония. Все, что Он берет под свой контроль, накрывается медным тазом.
показати весь коментар
22.10.2020 18:49 Відповісти
Вкладіть його вже спати, нема сили слухати цю брєдятіну.
показати весь коментар
22.10.2020 17:27 Відповісти
смотрю папКарла - ермак перестал буратинке дозу контролировать...))))
показати весь коментар
22.10.2020 17:32 Відповісти
А как так вышло, что хороших украинских медиков хватило даже на Италию, а на Украину даже откровенно хреновых не хватает?
показати весь коментар
22.10.2020 17:27 Відповісти
ЗЕ пошел путем *****.

Для быдла хвалить свое, но самому пользоваться западным.
показати весь коментар
22.10.2020 17:29 Відповісти
Если бы только Зе...
показати весь коментар
22.10.2020 18:01 Відповісти
удивительно...ну просто талантище.... лажаться на каждом пустяке...
когда в стране антирекорды по умершим.... оно запело про самый низкий уровень смертности
когда наполняемость больничек идет к "выше крыши", когда все деньги ковид/фонда угрохал (читай стыбзил) в дороги и копов...оно вибрирует про достижения наших медиков...
показати весь коментар
22.10.2020 17:30 Відповісти
Да, европейская медицина безнадежно отстает от прогрессивной украинской.
показати весь коментар
22.10.2020 17:30 Відповісти
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Вдруг Вовочка заревел.
Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?»
Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
показати весь коментар
22.10.2020 17:30 Відповісти
мультик личности вымальовуется у нас, братики и сестрички...
спасибо все должны говорить барину, в ноги кланяясь, отрыжку сытую слушая... (с )...))))
показати весь коментар
22.10.2020 17:35 Відповісти
Что ты несешь резидент? Врачи по прежнему умеют только выписывать лекарства, мы сегодня похоронили сестру, месяц в инфекционной больнице из них 3 недели в палате интенсивной терапии, в день уходило на лекарства от 3 до 5 тыс. грв., а умерла от кровоизлияния в легких и селезенка, типичная смерть от covid-19. Зачем приписывали самые дорогие лекарства, если они не помогают?
показати весь коментар
22.10.2020 17:38 Відповісти
Мля, заткните кто-нибудь этому придурку пасть! Уже нет сил слышать этот поток беспросветной тупости. Фсе, поехал домой...
показати весь коментар
22.10.2020 17:42 Відповісти
Шо этот дебилоид курит? Шо оно несет?
показати весь коментар
22.10.2020 17:44 Відповісти
Вот что бывает, когда выбираю президентом какого-то дурачка...
показати весь коментар
22.10.2020 17:48 Відповісти
выбрали порошенку сейчас бы класичну музыку слушали
показати весь коментар
22.10.2020 17:52 Відповісти
Да, да, мы знаем что ты "мастер спорта по сухому спорту "борьбе с коронавирусом", а наши врачи вообще мастера спорта международного класса. Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський - Цензор.НЕТ 9083
показати весь коментар
22.10.2020 17:50 Відповісти
Українські лікарі втомилися відбиватися від запрошень некомпітентних італійських клінік пролікувати їхніх пацієнтів..

Яку дурь курить Зеленський, я таку ж хочу...
показати весь коментар
22.10.2020 17:56 Відповісти
Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський - Цензор.НЕТ 80
показати весь коментар
22.10.2020 18:05 Відповісти
придур
показати весь коментар
22.10.2020 18:19 Відповісти
Це психічно хвора,розумово відстала людина.
Втім,як і його виборці.
показати весь коментар
22.10.2020 18:44 Відповісти
Пристрелите это упоротое существо. Пусть не мучается.
показати весь коментар
22.10.2020 19:42 Відповісти
балабол...
показати весь коментар
22.10.2020 20:14 Відповісти
Не,ну это просто 3.14....
показати весь коментар
22.10.2020 21:06 Відповісти
"Ой дурак!" ("Иван Васильевич Клоун меняет профессию").
показати весь коментар
23.10.2020 10:00 Відповісти
 
 