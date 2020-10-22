Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні пацієнтів з коронавірусом і важливість достатнього грошового забезпечення лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

"У нас майже найнижчий в Європі показник смертності - 1,9% (від кількості хворих. - Ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися - італійці не просто так запрошували наших медиків", - підкреслив Зеленський.

На переконання президента, навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Зараз вдалося забезпечити населення і лікарні необхідним захистом, медичним обладнанням та тест-системами.

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