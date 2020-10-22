Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначив кваліфікацію українських медиків у лікуванні пацієнтів з коронавірусом і важливість достатнього грошового забезпечення лікарів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.
"У нас майже найнижчий в Європі показник смертності - 1,9% (від кількості хворих. - Ред.) через те, що лікарі знають, як лікувати COVID-хворих. Вони швидко навчилися - італійці не просто так запрошували наших медиків", - підкреслив Зеленський.
На переконання президента, навесні країна не була готова до епідемії коронавірусної хвороби, зокрема не було вертикалі санітарних лікарів, виробництва індивідуальних засобів захисту, апаратів ШВЛ. Зараз вдалося забезпечити населення і лікарні необхідним захистом, медичним обладнанням та тест-системами.
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Для быдла хвалить свое, но самому пользоваться западным.
когда в стране антирекорды по умершим.... оно запело про самый низкий уровень смертности
когда наполняемость больничек идет к "выше крыши", когда все деньги ковид/фонда угрохал (читай стыбзил) в дороги и копов...оно вибрирует про достижения наших медиков...
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?»
Дети: «В Советском Союзе!»
Вдруг Вовочка заревел.
Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?»
Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
спасибо все должны говорить барину, в ноги кланяясь, отрыжку сытую слушая... (с )...))))
сухому спорту"борьбе с коронавирусом", а наши врачи вообще мастера спорта международного класса.
Яку дурь курить Зеленський, я таку ж хочу...
Втім,як і його виборці.
Иван ВасильевичКлоун меняет профессию").