Росія заборгувала Раді Європи 9 млн євро внесків і займається фінансовим шантажем, - посол Києва в РЄ Тарасюк
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Російська Федерація заборгувала майже 9 млн євро, які має сплатити до бюджету Ради Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Постійне представництво України при Раді Європи, про це в РЄ заявив постійний представник України Борис Тарасюк.
"Російська Федерація заборгувала майже 9 млн євро в бюджет Ради Європи", - заявив посол.
Зокрема, дипломат зазначив, що така сума коштів приблизно дорівнює дворічному внеску України.
"Це питання є принциповим і виходить за рамки тільки фінансового аспекту. Адже одним із основних зобов'язань держави-члена є своєчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації", - сказав Тарасюк.
Він додав, що "РФ фінансовим шантажем домоглася виконання Радою Європи всіх своїх цинічних вимог, однак продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов'язань".
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Наверное, если бы Украина имела возможность так же щедро раздавать взятки депутатам европарламента, то уже была бы членом Ес!