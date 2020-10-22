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Росія заборгувала Раді Європи 9 млн євро внесків і займається фінансовим шантажем, - посол Києва в РЄ Тарасюк

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Росія заборгувала Раді Європи 9 млн євро внесків і займається фінансовим шантажем, - посол Києва в РЄ Тарасюк

Російська Федерація заборгувала майже 9 млн євро, які має сплатити до бюджету Ради Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Постійне представництво України при Раді Європи, про це в РЄ заявив постійний представник України Борис Тарасюк.

"Російська Федерація заборгувала майже 9 млн євро в бюджет Ради Європи", - заявив посол.

Зокрема, дипломат зазначив, що така сума коштів приблизно дорівнює дворічному внеску України.

"Це питання є принциповим і виходить за рамки тільки фінансового аспекту. Адже одним із основних зобов'язань держави-члена є своєчасна сплата внесків до бюджету будь-якої міжнародної організації", - сказав Тарасюк.

Він додав, що "РФ фінансовим шантажем домоглася виконання Радою Європи всіх своїх цинічних вимог, однак продовжує ігнорувати виконання взятих на себе зобов'язань".

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Кацапы предпочитают напрямую отстегивать деньги политиканам из Европы! Россия задолжала в Совет Европы 9 млн евро взносов и занимается финансовым шантажом, - посол Киева в СЕ Тарасюк - Цензор.НЕТ 8297
Наверное, если бы Украина имела возможность так же щедро раздавать взятки депутатам европарламента, то уже была бы членом Ес!
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22.10.2020 17:29 Відповісти
Кацапия нагнула и СЕ... О чем тогда разговор?
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22.10.2020 17:31 Відповісти
Надо выразить глубочайшую озабоченность.
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Кацапам главное было вернуться, а теперь можно и тягло включать. Все их теперь хрен кто выгонит.
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22.10.2020 19:27 Відповісти
КАК НИЗКО ПАЛА РОССИЯ !!! КАК ЗДОХШАЯ ПТИЦА ПАДАЕТ !)
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23.10.2020 05:42 Відповісти
 
 