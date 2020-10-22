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Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві: "Винні заслуговують найвищої міри покарання"

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві:

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні. Добирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, – заслуговують на найвищу міру покарань", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що вже обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому!" - додав він.

Дивіться також: У Києві невідомі осквернили пам'ятник Небесній Сотні: відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВIДЕО

Раніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Ткаченко засудив осквернення памятника Небесної Сотні в Києві: Винні заслуговують найвищої міри покарання 01
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Топ коментарі
+8
Зелені всі стали патріотами перед виборами...
Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
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22.10.2020 17:37
+4
"высшая мера" - совковая психология! А вот, хороший штраф и наложение ареста на 50% доходов виновных (на его МНОГОЛЕТНЮЮ выплату) не помещает!
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22.10.2020 17:39
+2
высшей меры наказания /-Заслуживает вор государственного значения. Укравший Одесскую киностудию.
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22.10.2020 18:37
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Зелені всі стали патріотами перед виборами...
Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
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22.10.2020 17:37 Відповісти
"высшая мера" - совковая психология! А вот, хороший штраф и наложение ареста на 50% доходов виновных (на его МНОГОЛЕТНЮЮ выплату) не помещает!
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22.10.2020 17:39 Відповісти
Ткаченко мав на увазі той факт,що коли покидьки попадуть в руки громадян,а не поліцаїв,то суд Лінча має місце бути.Швидко та без жалю! Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: "Виновные заслуживают высшей меры наказания" - Цензор.НЕТ 9017
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22.10.2020 18:42 Відповісти
цеглиною у скроню і того.... Ткаченко осудил осквернение памятника Небесной Сотне в Киеве: "Виновные заслуживают высшей меры наказания" - Цензор.НЕТ 4108
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22.10.2020 19:37 Відповісти
Жидокацапи розпоясалися, на нари 5 колону.
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23.10.2020 05:59 Відповісти
"Виновные заслуживают высшей меры наказания" - Это типа взятия на поруки?
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22.10.2020 17:43 Відповісти
это значит... амнистия...
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22.10.2020 17:52 Відповісти
- заслуживают высшей меры наказания", - отметил Ткаченко.

-- Это не прачечная, а Министерство Культуры!
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22.10.2020 17:55 Відповісти
высшей меры наказания /-Заслуживает вор государственного значения. Укравший Одесскую киностудию.
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22.10.2020 18:37 Відповісти
Ой, та не притворяйся...
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22.10.2020 22:29 Відповісти
 
 