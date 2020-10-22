Ткаченко засудив осквернення пам'ятника Небесної Сотні в Києві: "Винні заслуговують найвищої міри покарання"
Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.
Про це він написав у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Засуджую акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні. Добирати слова складно. Ті, хто за цим стоять, – заслуговують на найвищу міру покарань", - зазначив Ткаченко.
Він додав, що вже обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
"Попросив взяти розслідування інциденту під особистий контроль. Також акцентував на необхідності посилити охорону місць, пов’язаних з Революцією Гідності, аби не допустити такого у майбутньому!" - додав він.
Раніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Будь ласка, зачекайте...
Чому цей Ткаченко набрав в рот і мовчав, коли в Україну приїздили пропагандони Кремля?
Не просив Баканова видворити їх.
-- Это не прачечная, а Министерство Культуры!