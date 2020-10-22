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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Від початку доби окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 22 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Артема.

Крім того, ворожі постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського, двічі ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 14 гектарів території і передано на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зараз тривають відновлювальні роботи на 10 об'єктах.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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22.10.2020 17:52 Відповісти
Це вже ЗЕмЬІр, чи ще ні?
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22.10.2020 17:56 Відповісти
Для "той сторони"? Так.
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22.10.2020 18:10 Відповісти
Чтоб вы не писали, веры никакой вам нету, потому что, вы всё брешете.
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22.10.2020 17:59 Відповісти
Я так понял,что огонь в ответ не открывали -значит зелёные депутанты уехали! А я утром говорил,что ответку вчера организовали арахамия и Ко.Герои,блин,-против всех законов физики...,ну вы поняли
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22.10.2020 18:24 Відповісти
Сложно такое откоментировать. Есть линия раграничения, есть договорённости, есть наблюдатели, было этих перемирий уже не раз. А теперь так---одни стреляют, другие нет. На войне такое бывает---когда патроны кончились, может на минуту, может на час---и нет иной причины более. Вот сидят наши солдаты, перемирие уже 80 с чем то дней, по ним стреляют. Ответить нельзя---а тем можно? Ну кто тут дурак?
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22.10.2020 19:58 Відповісти
 
 