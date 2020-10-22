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У МВФ є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ, - Мінфін

У МВФ є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ, - Мінфін

Претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, у МВФ немає. Є питання щодо рішення Конституційного суду стосовно НАБУ.

Про це розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За словами чиновника, раніше було певне занепокоєння з приводу відставки глави НБУ Смолія. Але зараз "вже все нормально".

"Є новий глава Нацбанку, ми бачимо, що система працює стабільно, все нормально, жодних змін у банківському секторі від зміни персоналій не відбулося. Тобто новий менеджмент НБУ дотримується певного курсу, незалежний Нацбанк працює як працював, відповідно", - пояснив Юрій Драганчук.

Читайте також: НБУ, як і раніше, очікує ще один транш МВФ до кінця року, - глава НБУ

Заступник міністра фінансів зазначив, що у МВФ є питання щодо рішення Конституційного суду з приводу НАБУ. "Це рішення передбачає зміни в закон про НАБУ, які потрібно внести і прийняти. І, МВФ, звичайно, спостерігає за цим процесом", - сказав Драганчук.

За словами заступника міністра фінансів, жодних перешкод для того, щоб Україна могла отримати транш від МВФ цього року, поки, немає. "Відбувається робочий процес", - зазначив чиновник.

Автор: 

НАБУ (5057) вакцина (4418) КС (1427) МВФ (3068) Мінфін (3627)


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Якщо нічого не змінилося, то нафіга треба було міняти?
Чи це твердження про то, що як все було погано, то так і залишилося?
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22.10.2020 18:10 Відповісти
Кловунам бабла не дають.
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22.10.2020 18:27 Відповісти
Денег не дадут все равно пока не вернут Смолия на место.
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22.10.2020 18:27 Відповісти
то есть транша нам до конца года ВМФ не выделит, хотя и обещали?
И бюджета на следующий год не примут.
И гривня растет каждый день на 1-3 копейки.
Прикольно.
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22.10.2020 18:37 Відповісти
 
 