У МВФ є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ, - Мінфін

Претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, у МВФ немає. Є питання щодо рішення Конституційного суду стосовно НАБУ.

Про це розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За словами чиновника, раніше було певне занепокоєння з приводу відставки глави НБУ Смолія. Але зараз "вже все нормально".

"Є новий глава Нацбанку, ми бачимо, що система працює стабільно, все нормально, жодних змін у банківському секторі від зміни персоналій не відбулося. Тобто новий менеджмент НБУ дотримується певного курсу, незалежний Нацбанк працює як працював, відповідно", - пояснив Юрій Драганчук.

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Заступник міністра фінансів зазначив, що у МВФ є питання щодо рішення Конституційного суду з приводу НАБУ. "Це рішення передбачає зміни в закон про НАБУ, які потрібно внести і прийняти. І, МВФ, звичайно, спостерігає за цим процесом", - сказав Драганчук.

За словами заступника міністра фінансів, жодних перешкод для того, щоб Україна могла отримати транш від МВФ цього року, поки, немає. "Відбувається робочий процес", - зазначив чиновник.