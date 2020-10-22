Кабмін змінив главу Держархбудінспекції Федоренка і відсторонив керівників двох містобудівних відомств
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування (ДІМ) і Олексія Башкірова з поста глави Державної сервісної служби містобудування України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання зобов'язань голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком, повідомляється на "Урядовому порталі".
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до уряду, відсторонення у відомствах відбуваються щоб уникнути звинувачень у тиску згаданих чиновників на правоохоронні органи і дотримання процедури в ході проведених слідчих дій.
Раніше в травні 2020 року Кабмін призначив Васильченка главою ДІМ, звільнивши його з посади голови ДАБІ, яку він обіймав з березня 2020 р.
Будь ласка, зачекайте...