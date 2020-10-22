Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли

Колишній радник Секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував поїздку депутатів СН на Донбас за зайвий піар і небажання наближатися до передової.

Свою позицію Сивохо озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфилися на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли", - написав Сивохо.

На думку ексрадника Секретаря РНБО, депутатам варто було б заїхати в Опитне або інший населений пункт "сірої зони".

"Навіщо тоді взагалі вся ця смішна метушня на лінії зіткнення за три дні до виборів? Придумайте собі якесь переконливе виправдання, будьте ласкаві!" - додав Сивохо.

На початку жовтня Сивохо відвідував Опитне і запрошував депутатів взяти з нього приклад.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про триваючі обстріли, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.