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Якщо генпрокурор не буде показувати результати, я можу запропонувати іншу кандидатуру, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що якщо генеральний прокурор Ірина Венедіктова не буде показувати нормальні серйозні результати боротьби з корупцією, то він може запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.
Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо генеральний прокурор не показуватиме результати, я можу вплинути, і запропонувати іншу кандидатуру", - підкреслив Зеленський.
Президент додав, що "до Нового року ми домовилися показати серйозні результати".
Топ коментарі
+25 mrSmith
показати весь коментар22.10.2020 18:49
+15 саша паламарчук
показати весь коментар22.10.2020 19:07
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.10.2020 18:52
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Будь ласка, зачекайте...
Или Медведчука.
Не, не будет)))
Но походу, я очень наивный человек...
Уголовное дело против Коломойского генпрокурор Коломойского врядли покажет президенту Коломойского.
Молодец. Ну, точно, как Петруха - вертел генпрокурорами, как цыган солнцем, менял их, как хотел. Они, правда, качественно, все одинаковые были...
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
Уровень 1:
Во все времена, достучаться до совести провластных ублюдков, можно только прикладами винтовок!
"Дорогие радиослушатели, если вам не нравится эта генпрокурва, я поисчю вам более другую.."
Так результаты видят все:
Уволенный прокурор Петришин, обещавший "#бать подчиненных, как тупых свиней", назначен на высокий пост в Специализированной прокуратуре, - ЦПК
https://censor.net/ru/news/3223185/uvolennyyi_prokuror_petrishin_obeschavshiyi_bat_podchinennyh_kak_tupyh_svineyi_naznachen_na_vysokiyi
Шоу для зебілів напередодні місцевих виборів. Вже 26 Жовтня преЗедент забуде про відсутність результатів генпрокуратури
Може таки у відставку, Зєля?
Тот момент, когда показала результат
накалядувала на 500 лет вперед
Может комиссия проффесионалов с межд наблюдающими выберут 2-3 кандидатуры, а ты из них выберешь??