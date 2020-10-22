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4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций

В Одеської області фіксують по 600 нових випадків захворювання коронавірусом на добу, епідеміологи кажуть, що найближчі кілька днів захворюваність значно зросте.

Про це повідомив у Фейсбуці глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зв'язку з цим 4 великі медичні установи Одеси повністю перепрофілюють для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

"Це Одеська міська інфекційна лікарня, 5 міська лікарня, Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб і Одеський обласний клінічний медичний центр. При великій кількості щоденних надходжень пацієнтів це полегшить "маршрут пацієнта" для медиків і "швидкої", - написав Куций.

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Він додав, що зараз готують до відкриття окремий корпус стаціонару в Центрі соціально-значущих хвороб.

"Це дасть нам додатково 350 місць. Розраховуємо на підтримку МОЗ у цьому питанні", - зазначив Куций.

За словами голови ОДА, регіон зараз максимально збільшує поставки кисню в медустанови регіону. Очікується, що найближчими днями Одеський припортовий завод отримає ліцензію МОЗ і покриє всі потреби місцевих лікарень.

4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций 01
4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций 02
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В одесе все опзж подерживают и шария и не верят в короновирус потомучто ето придумалала гейропа - город обречен на вимирание
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22.10.2020 19:01 Відповісти
а нафига ?
все одесситы все равно без масок ходят
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22.10.2020 19:01 Відповісти
Эта услуга должна стать платной. 4 крупнейших одесских больницы перепрофилируют под помощь больным COVID-19, - глава ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 8244
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22.10.2020 19:13 Відповісти
иди ты на.... Путина
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22.10.2020 19:41 Відповісти
 
 