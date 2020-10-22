4 найбільші одеські лікарні перепрофілюють під допомогу хворим на COVID-19, - голова ОДА Куций
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Одеської області фіксують по 600 нових випадків захворювання коронавірусом на добу, епідеміологи кажуть, що найближчі кілька днів захворюваність значно зросте.
Про це повідомив у Фейсбуці глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у зв'язку з цим 4 великі медичні установи Одеси повністю перепрофілюють для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією.
"Це Одеська міська інфекційна лікарня, 5 міська лікарня, Одеський обласний центр соціально-значущих хвороб і Одеський обласний клінічний медичний центр. При великій кількості щоденних надходжень пацієнтів це полегшить "маршрут пацієнта" для медиків і "швидкої", - написав Куций.
Він додав, що зараз готують до відкриття окремий корпус стаціонару в Центрі соціально-значущих хвороб.
"Це дасть нам додатково 350 місць. Розраховуємо на підтримку МОЗ у цьому питанні", - зазначив Куций.
За словами голови ОДА, регіон зараз максимально збільшує поставки кисню в медустанови регіону. Очікується, що найближчими днями Одеський припортовий завод отримає ліцензію МОЗ і покриє всі потреби місцевих лікарень.
Будь ласка, зачекайте...
все одесситы все равно без масок ходят