В Офіс генпрокурора передали понад 100 нових епізодів військових злочинів на Донбасі

Громадська організація Truth Hounds задокументувала понад 100 епізодів скоєння воєнних злочинів, що були скоєні у 2014–2020 роках на Донбасі, та передала до Офісу генпрокурора для подальшого розслідуваннями правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили на пресконференції члени Truth Hounds, які презентували звіт про воєнні злочини та інші порушення прав людини у прифронтових районах Донецької та Луганської областей.

Автори звіту з 17 червня до 21 вересня 2020 року особисто відвідували ймовірні місця злочинів уздовж лінії зіткнення з боку підконтрольної уряду України території, спілкувалися з безпосередніми свідками подій і потерпілими. За результатами місій експерти проаналізували зібрані докази, ретельно дослідили інформацію, у тому числі з використанням даних із відкритих джерел, і дали необхідну й обґрунтовану кваліфікацію встановленим фактам. Ці знахідки було оформлено в окремі подання, які Truth Hounds передали до прокуратури в рамках співпраці.

"За 30 днів документування наші експерти відвідали 20 населених пунктів уздовж лінії розмежування. Інтерв’ю зі свідками тривали від пів години до кількох годин із перервами. Ми опитали 100 свідків порушень норм ведення збройних конфліктів і провели класифікацію воєнних злочинів: свідчення були проаналізовані з використанням статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), Елементів злочину МКС, Кримінального кодексу України та відповідних норм права та оформлені у відповідні подання до органів прокуратури", — зауважили представники організації

Зокрема, протягом п’яти польових місій експерти зібрали факти щодо 105 раніше не задокументованих атак на цивільні об’єкти та населення у 20 населених пунктах, 33 випадків поранення цивільного населення, 28 випадків загибелі чи вбивства, 6 випадків незаконного ув’язнення, понад 10 випадків привласнення чужого майна. Йдеться про злочини в таких населених пунктах, як Водяне, Новоселівка, Лебединське, Кримське, Попасна, Красногорівка, Жованка, Сартана, Золоте, Новотошківське та ін.

Директор організації наголосив, що злочини проти цивільного населення вчинялись як з боку бойовиків ДНР/ЛНР, так зафіксовані й окремі випадки з боку військових ЗСУ. Не має значення, на чиєму боці воював злочинець, прокуратура повинна розслідувати всі випадки, підкреслив він.

Директор Truth Hounds також повідомив, що у 2020 році зафіксовано 14 раніше не задокументованих атак на цивільні об’єкти та населення у дев’яти населених пунктах, три випадки поранення цивільного населення, 17 випадків руйнування та пошкодження майна, один випадок загибелі.

Прокурор Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Аліна Павлюк наголосила, що всі надані факти будуть опрацьовані правоохоронцями.

"Всі матеріали, які були передані до Офісу Генпрокурора, направлені за належністю до відповідних регіональних прокуратур та будуть відпрацьовуватись в межах кримінальних проваджень", - запевнила Павлюк.

Водночас вона зауважила, що існує низка проблем, які пов’язані з відсутністю для правоохоронних органів доступу до територій, де вчинялись злочини. Крім того, велика кількість людей, які вчиняли злочини, переховуються на тимчасово окупованих територіях та в РФ, а великий масив інформації щодо всіх фактів злочинів з 2014 року потребує значного людського ресурсу, якого не вистачає в органах прокуратури.

Тому, за словами Павлюк, робота, яку проводять громадські та міжнародні організації, що збирають дані про злочини, є дуже важливою. Вона також звернула увагу на прогалини вітчизняного законодавства. Зокрема, Україна досі не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, а український Кримінальний кодекс досить обмежений в статтях, які можуть бути застосовані в складах воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Також є ряд проблем у кримінальному процесуальному законодавстві щодо розгляду справ за відсутності обвинуваченого, зазначила представниця ОГП.

Представники Truth Hounds озвучили низку рекомендацій для вирішення проблем, пов’язаних з дотриманням прав цивільного населення в зоні воєнного конфлікту. Зокрема, Україна повинна лобіювати продовження санкцій та економічного тиску на Росію, Верховна Рада має ратифікувати Римський статут, ЗСУ варто уникати використання цивільного населення як "живого щита", прокуратурі необхідно більш активно використовувати ст.438 КК України щодо порушення законів та звичаїв війни, а Уряду варто зосередитись на адресній допомозі мешканцям прифронтових територій.