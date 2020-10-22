Холодов: у фінансовому колапсі на заводі "Електроважмаш" винен Фонд держмайна й особисто Сенниченко

Глава Фонду державного майна Дмитро Сенниченко несе відповідальність за катастрофічний фінансовий стан харківського заводу "Електроважмаш". Саме Сенниченко створив кадрову колізію на підприємстві і покриває в.о. директора Віктора Бусько, який за кілька місяців довів підприємство практично до банкрутства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат, заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Андрій Холодов написав у своїй заяві в Державне бюро розслідувань, в НАБУ і Генеральному прокурору. Документ він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Холодов стверджує, що середньомісячний обсяг виробництва заводу "Електроважмаш" за період з листопада 2019 року до вересня 2020-го впав приблизно втричі - зі 189 млн грн до 66 млн грн.

"У листопаді 2019 року завод мав підтверджений портфель замовлень на 2020 рік на рівні 2,4 млрд грн, завантаження заводу було на рівні 90-100%. Бусько нових замовлень на завод не знайшов, зараз 75-80% виробництва і 150-200 робітників простоюють (витрати на простій персоналу - близько 3 млн грн на місяць), - пише Холодов. - Обсяг надходжень грошей від замовників впав майже в 10 разів (з 250 млн до 30 млн грн). Ростуть борги перед постачальниками і кредиторами. У 2020 році вперше за останні 15 років на заводі почалися затримки з виплатою зарплати. Бусько затримує зарплату співробітникам мінімум на 1-15 міс, на підприємстві страйк, звільнено 10% співробітників, борг перед людьми за зарплатою на вересень 2020 року - 65 млн грн. Зарплата тих, хто ще працює, стала меншою на 27%".

За даними Холодова, за III квартал 2019 року завод отримав чистий фінансовий результат 6 млн грн, за II квартал 2020 року - вже мінус 172 млн грн.

Холодов пов'язує ситуацію на заводі зі зміною директора, яка сталася наприкінці листопада 2019 року. Тоді рішенням ФДМ за невиконання економічних KPI заводу було звільнено Дмитра Костюка і замість нього призначено Віктора Буська.

Костюк заперечив своє звільнення в суді і виграв справу. При цьому Віктор Бусько вже майже 11 місяців обіймає посаду в.о. гендиректора і конкурс на цю посаду досі не проведено.

На думку Холодова, безпосередню відповідальність за стан справ на заводі несе глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Всього за півроку Бусько практично знищив фінансового успішний, найбільший харківський завод! Цю людину Сенниченко проштовхнув на посаду спеціально, щоб максимально загнати завод в мінус перед приватизацією і продати потім за копійки. Завод впевнено йде в бік банкрутства. По-моєму, Сенниченко накерував вже не тільки на звільнення, а й на пачку кримінальних справ. Він свідомо покриває злочинця Буська і завдає країні величезних збитків. Це професійне злодійство державних ресурсів. І Сенниченко, і Бусько повинні бути звільнені якнайшвидше, я вимагаю від правоохоронних органів провести розслідування події на підприємстві", - написав Холодов.