Качура хоче опублікувати результати розслідування у справі про фінансування тероризму компанією "Тедіс-Україна"

Народний депутат України Олександр Качура звернувся в правоохоронні органи з вимогою публічно відзвітувати про результати розслідування кримінальних проваджень проти компанії "Тедіс-Україна" щодо фінансування тероризму, ухилення від сплати податків і картельної змови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинувачували компанію "Тедіс-Україна" у фінансуванні тероризму. Минуло понад 3 роки - немає жодних результатів розслідування. Досі невідомо, чи підтверджені ці звинувачення? Чи правда, що компанією "Тедіс-Україна" володіють росіяни, які однією рукою продають в Україні сигарети, а іншою - фінансують зброю російської армії для війни на Донбасі? Я вимагаю від правоохоронних і контролюючих органів публічно відзвітувати про результати розслідування кримінальних проваджень щодо компанії "Тедіс-Україна" стосовно фінансування тероризму", - заявив Качура.

Також, за його даними, у 2018-2020 рр. проти компанії "Тедіс-Україна" було відкрито як мінімум 14 кримінальних проваджень з приводу ухиляння від сплати податків. Про результати цих розслідувань також нічого не відомо, зазначає Качура.

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"У 2018-2020 рр. щодо компанії "Тедіс-Україна" були відкриті 14 кримінальних проваджень з приводу ухиляння від сплати роздрібного акцизу і "скруток" ПДВ. Підтвердилася інформація про те, що компанія "Тедіс-Україна" виводила з країни 2,5 мільярда в офшори? Чим закінчилися розслідування? Де рішення суддів?", - написав Качура.

Качура також додав, що рік тому, 10 жовтня 2019 року, компанію "Тедіс-Україна" Антимонопольний комітет оштрафував на 3,5 млрд грн за участь у картельній змові, і вона досі не заплатила штраф, на відміну від чотирьох компаній - тютюнових виробників.

"Обсяг тютюнового ринку в Україні - 100 мільярдів гривень. І метою тютюнового картелю було встановлення повного контролю над ним. Компанія "Тедіс-Україна" 8 років тому внаслідок політичних маніпуляцій зайняла монопольне становище на оптовому ринку торгівлі сигаретами. Її пов'язували з експрезидентом Януковичем і його найближчим оточенням. І "Тедіс-Україна" монополіст досі!", - написав Качура.