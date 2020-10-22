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Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні лікування від коронавірусу відбувається якісніше, ​​ніж в інших країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

Він заявив: "Кожного тижня я бачу хворих на тисячу більше за день. Статистично. Але. Якість лікування. Тут ніхто не сперечається, але, на жаль, про ці цифри ніхто не говорить. Візьміть Францію, візьміть Англію, візьміть Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий в Європі показник смертності".

На уточнення журналіста, що це пов'язують із показником тестування, Зеленський зазначив "А де тут логіка?".

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"Лікарі справді знають як лікувати ковід-захворювання. Вони навчилися. Вони у нас дуже швидкі. Італійці не просто так запрошували наших медиків"
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Топ коментарі
+62
трава з нового врожаю ?
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22.10.2020 20:33
+52
У нас президент полностью потерял адекватность
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22.10.2020 20:34
+50
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5621
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22.10.2020 21:16
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Янелох у нірвані .
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23.10.2020 01:24 Відповісти
Осел только за сегодня наговорил на пару экспертиз в адекватности. Видимо новая партия пришла.
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23.10.2020 01:57 Відповісти
Что зелох курит?
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23.10.2020 03:22 Відповісти
Після затяжки косяка коноплі, всі проблеми стають малесенькі і не суттєві. Шо і озучив пан президент. Це типу як сказати - шановні, облублені стіни і майже холодні палати лікарень це тільки плюс в лікуванні, як і є плюс розграблений на ямковий ремонт фонд бородьби з ковидом.
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23.10.2020 07:15 Відповісти
Чим би ДИТЯ не тішилось..аби не плакало... Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3630
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23.10.2020 08:23 Відповісти
Женщина, медсестра, 38 лет стажа! Одесса! Умерла! Её так и не госпитализировали! Нет мест! Нет кислорода! Она задохнулась!
Вот, твари ваша медицина!!!! Суки!!!!
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23.10.2020 08:57 Відповісти
"... Насичення без кисню 56. потребує кисневої терапії. '' ''

"... Насичення 58. Видано під керівництвом сімейного лікаря ''
"... Насичення 62. потребує кисневої терапії. '' ''

Неможливо прочитати ці заяви. Ці голоси в труби не чути. Родичі не плачуть і не матюкаються. І це погано. З тими, хто плаче чи волає, легше - можна втішити чи кричати назад. Вони говорять тихо, мертві штати. Без жодних емоцій. Розуміючи, що вони телефонували за копійки. Але раптом.

- Вибачте, я розумію, що ми не в Києві. Але бабусю звільнили, а в неї 57 відсотків кисню. Її губи сині. Її нігті чорні. Я розумію, що ви не можете допомогти. Вибачте, що турбую мене. Перепрошую.

Картинки перевтілення зі старих циліндрів та пластикових пляшок в моїй окремій папці. Схоже на дерев ' яні щити і коліна від журналів, перемотаних стрічкою на Майдані. Майже даремно, але неможливо нічого не зробити.

В п ' ятницю терпіти не міг і випив келих віскі. Не стало легше. Бажання плакати додалося бажання вбити.

В суботу я забрав телефон і почав дзвонити старим вихованцям. Ті, хто має насичення щонайменше 90 без пристрою, стабільні. Деякі люди, яких я не могла назвати і боягузливо поклала на лікарів.

Сьогодні один з них зателефонував мені, щоб подякувати за час, коли він міг дихати. Ви можете почути, як важко йому стає кожне слово. А я хочу вилазити і впасти крізь землю. І зрозуміло, що при найдавнішій можливості потрібно повертати йому пристрій. Тільки я не розумію, коли така можливість буде.

У перших числах листопада в Україну вступає ще одна партія десятилітрових концентраторів. Маю можливість купити 50 штук звідти по дуже вигідній ціні і з фільтрами. Це дозволить мені дихати на деякий час. Який з них? Я не знаю. Ситуація вийшла з-під контролю. А виявляється, після виборів нарешті відбудеться...
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23.10.2020 10:51 Відповісти
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4336
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23.10.2020 09:04 Відповісти
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6309
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23.10.2020 09:05 Відповісти
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2170
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23.10.2020 09:06 Відповісти
Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский. - «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет»
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23.10.2020 09:07 Відповісти
У "червону" зону потрапили 11 обласних центрів

https://censor.net/ua/n3226569
Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ
https://censor.net/ua/n3226558
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23.10.2020 11:32 Відповісти
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1191
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23.10.2020 09:09 Відповісти
Шо оно курит?!!
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23.10.2020 09:44 Відповісти
Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8790
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23.10.2020 09:46 Відповісти
А вот дурдомы не работает судя по таким заявлениям.
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23.10.2020 09:48 Відповісти
Да-а-а, это вам не из приличного сценария текст исполнять. Тут свои мысли нужно демонстрировать. А если их нет или они глупые? Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 945
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23.10.2020 09:49 Відповісти
Як можна так нагло брехати.
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23.10.2020 09:53 Відповісти
Dima Pravda Если, если Вы не троль ,то вы поймёте какой звиздец твориться в Украинской медецине ,когда лично вы заболеет или ближайшее родственники ваши ,тогда вы поймёте все прелести и сколько стоит . Мой племянник потратил около 30000 бесплатных тысяч ,чем то , помогал ,это ср. форма , тяжёлая у его мамы пока 60000 грв ,ну это же бесплатно , шара можно сказать не лимон же 😠 А весь п...дец ,что заразились от руководства предприятия ,потому что они скрывали болезнь😡😡😡
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23.10.2020 10:00 Відповісти
А в інших країнах хворих теж лікують в коридорах лікарень?
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23.10.2020 10:04 Відповісти
Ще ніхто не питався, то я спитаю:

А чи не здається вам, друзі, що та рекламована Зелею "українська вакцина" - це та ж сама путінська *****, яку будуть закупляти за сірими схемами з відкатами і всіма іншими чудовими речами?
Виправдовуючи це все тим, шо ми же людей спасаім!
Так ми вам наглючим брехунам і злодіям повірили !
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23.10.2020 10:06 Відповісти
Я так скажу ,эту уйню от ***** Израиль запретил закупать 😠
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23.10.2020 10:16 Відповісти
Ешьте...весело вам Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1861 И это ведь только начало конца зубожиння...
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23.10.2020 10:20 Відповісти
Клоуне, ставай в чергу - ***** першим сказав, що в них лікування від ковіду ліпше в світі.
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23.10.2020 10:22 Відповісти
А где коменты поддержки от 73% ЗЕбанария?
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23.10.2020 12:16 Відповісти
Это что??? Зеленскому фантазии о нашей медицине приснились!!
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23.10.2020 13:20 Відповісти
Зеленский, труд Медиков, выставил, как свою личную заслугу. И доплаты Врачам, в большинстве своём, остаются на бумаге.
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23.10.2020 14:29 Відповісти
Он думает что его Ленку вылечили, всю медицину на это бросили, то и всех украинцев так лечат. Впрочем, вряд ли он способен думать - дебил конченный.
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23.10.2020 15:31 Відповісти
Ну ясен йух ,лучше! Люди, а где он живет? У него портал в паралельную Украину?
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23.10.2020 20:29 Відповісти
Танунах!
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24.10.2020 00:56 Відповісти
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