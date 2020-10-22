Якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах Європи, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні лікування від коронавірусу відбувається якісніше, ніж в інших країнах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.
Він заявив: "Кожного тижня я бачу хворих на тисячу більше за день. Статистично. Але. Якість лікування. Тут ніхто не сперечається, але, на жаль, про ці цифри ніхто не говорить. Візьміть Францію, візьміть Англію, візьміть Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий в Європі показник смертності".
На уточнення журналіста, що це пов'язують із показником тестування, Зеленський зазначив "А де тут логіка?".
"Лікарі справді знають як лікувати ковід-захворювання. Вони навчилися. Вони у нас дуже швидкі. Італійці не просто так запрошували наших медиків"
Будь ласка, зачекайте...
Вот, твари ваша медицина!!!! Суки!!!!
"... Насичення 58. Видано під керівництвом сімейного лікаря ''
"... Насичення 62. потребує кисневої терапії. '' ''
Неможливо прочитати ці заяви. Ці голоси в труби не чути. Родичі не плачуть і не матюкаються. І це погано. З тими, хто плаче чи волає, легше - можна втішити чи кричати назад. Вони говорять тихо, мертві штати. Без жодних емоцій. Розуміючи, що вони телефонували за копійки. Але раптом.
- Вибачте, я розумію, що ми не в Києві. Але бабусю звільнили, а в неї 57 відсотків кисню. Її губи сині. Її нігті чорні. Я розумію, що ви не можете допомогти. Вибачте, що турбую мене. Перепрошую.
Картинки перевтілення зі старих циліндрів та пластикових пляшок в моїй окремій папці. Схоже на дерев ' яні щити і коліна від журналів, перемотаних стрічкою на Майдані. Майже даремно, але неможливо нічого не зробити.
В п ' ятницю терпіти не міг і випив келих віскі. Не стало легше. Бажання плакати додалося бажання вбити.
В суботу я забрав телефон і почав дзвонити старим вихованцям. Ті, хто має насичення щонайменше 90 без пристрою, стабільні. Деякі люди, яких я не могла назвати і боягузливо поклала на лікарів.
Сьогодні один з них зателефонував мені, щоб подякувати за час, коли він міг дихати. Ви можете почути, як важко йому стає кожне слово. А я хочу вилазити і впасти крізь землю. І зрозуміло, що при найдавнішій можливості потрібно повертати йому пристрій. Тільки я не розумію, коли така можливість буде.
У перших числах листопада в Україну вступає ще одна партія десятилітрових концентраторів. Маю можливість купити 50 штук звідти по дуже вигідній ціні і з фільтрами. Це дозволить мені дихати на деякий час. Який з них? Я не знаю. Ситуація вийшла з-під контролю. А виявляється, після виборів нарешті відбудеться...
https://censor.net/ua/n3226569
Лише на Херсонщині лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%, - МОЗ
https://censor.net/ua/n3226558
А чи не здається вам, друзі, що та рекламована Зелею "українська вакцина" - це та ж сама путінська *****, яку будуть закупляти за сірими схемами з відкатами і всіма іншими чудовими речами?
Виправдовуючи це все тим, шо ми же людей спасаім!
Так ми вам наглючим брехунам і злодіям повірили !