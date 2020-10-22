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На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Чотири картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність, виявили в пункті пропуску "Дякове" прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба 01

Вивезти полотна з України намагався наш 42-річний співвітчизник, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом "Мерседес Спринтер". Картини виявили серед особистих речей українця під час поглибленого огляду транспортного засобу.

На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба 02
На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба 03

Зараз картини вилучено та передано на експертизу, яка і встановить їхню культурну чи історичну цінність.

На Закарпатті відвернули спробу вивезення 4 картин в Румунію, - Держприкордонслужба 04

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Мендель: "Владимир Зеленский убивает Ермака"
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22.10.2020 21:07 Відповісти
"культурная или историческую ценность" - пережиток совка и Украина от него еще НЕДАЛЕКО ОТПОЛЗЛА! Важна только украдены картины или в ЗАКОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, а собственник имеет право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению!
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22.10.2020 21:11 Відповісти
Пограничники всегда задерживают, когда владельцы отказываются ават взятку. Так было всегда. Картины, купюры монеты, всё что они найдут в чемоданах -старые книги, советские карты становятся предположительно огромной ценности и наносят ущерб государству. Я во так первозил из России в Украину своюсобственную коллекцию монет. Представляю, чтобы было если бы пограничники её нашли.
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22.10.2020 21:36 Відповісти
"Культурно-історична цінність" в Україні - не пережиток совка. Сьогодні - це наслідок московсько-більшовицького пограбування. Починаючи з 1918 й по 1988. Все, що не вивезли до Московії, і все, що не вдалося забрати і зберегти в музеях України нашим справжнім патріотам, було розграбоване місцевими мародерами (найбільше - у 1918-21, 1932-33, 1941-46, чимало й у незалежній Україні). Ніхто не скаже, скільки, і що саме, але трапляються і справжні шедеври: наприклад, Л.Кранах у ХМ м.Луцька. Зараз все це від перекупників пливе частково до олігархів, але більше-за кордон. Це - наше національне багатство! Воно було придбане в 16 - 19 ст. дідичами та іншими багатіями за кошти із тяжкої праці наших пращурів. Воно мусить вернутись до наших музеїв!
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22.10.2020 23:25 Відповісти
 
 