"1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
У повідомленні зазначається: "Поліцейські встановили, що до організації "мережі" підкупу виборців причетні кандидати в депутати від однієї з політичних сил і його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.
Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу".
Будь ласка, зачекайте...
фото бюлетня з галочкою? повна куйня, поставлю олівцем, сфоткаю, витру, поставлю в іншому місці і опущу в урну
мені ніхто ніколи не пропонував, а жаль, бо я би взяв гроші і обдурив би покидька
в просто так під чесне слово ніхто гроші не дасть
я готовий погодитись десятку організаторам, візьму з кожног по 1000 грн, поставлю галочку олівцем, витру, нову галочку, чфоткаю, витру. і так 10 разів.
а потім поставлю свою галочку і опущу в урну
чому мені ніхто ніколи не пропонує гроші за мій голос? я ж обовязково погоджуся
Ти входиш до "каллективу".
Привет всему твоему каллективу.
+ давно есть шариковая ручка, которая легко и просто стирается резинкой-ластиком, мі еще в 90-х в ВУЗе так отмечали отсутствующих
можно просто кусочек скрепки согнуть птичкой и ее положить на бюллетень и фоткать, еще легче
можно кусочек черной нитки птичкой покласть на бюллетень
та есть уйма способов имитировать галочку на бумаге
- Иван Иванович, вот ваши 2000 за право голосовать, вот контакты вашего уполномоченного по правам терпил. Напоминаем, что вам запрещено жаловаться на страну и государство.
Как по мне, с тем же результатом.
2. А Бигборды - это не покупка голосов?
3. Продай и иди голосуй по совести.
4. Все только говорят последних лет 10, но нет НИ ОДНОГО, просто даже дела, не говоря про вырок суду, по конкретно про деньги за голосование.....
Кроме того, есть непрямой подкуп услугами, например. Кивалов в Одессе проверял пенсионерам зре6ие перед выборами, дарил им очки, устраивал на бесплатные компьютерные курсы и тд. Что это, если не косвенный подкуп? Но поди подкопайся, Пролуктовые наборы, кстати, тоже из этой серии. Та же пресловутая гречка. Помню в Одессе партия регионов картошку раздавали с машин - это просто позор. Хотя это было явно баз последующей фотофиксации голосования, а просто кость обворованному ими же электорату. И, главное, что люди брали эту паганую картошку.
всем подряд????
Берете тонкую пленку, скажем кусьман файла, ставите на нем классный крестик/галочку.
Перемещая пленку, фоткаете все оплаченные варианты, ставите в конце за нужного и едете получать деньги.
Потренируйтесь дома, что б отсвета от пленки не было на фото.
😏
проблема найти таких лохов, которіе платят по 1000 грн за фото с галочкой))
И голосуйте как считаете нужнім
И именно таким образом ві реально наказіваете єтих подонков, покупающих голоса
Тисяча гривень кожному.
Скільки ж вони планують при Зелі вкрасти
вы хоть с выборов сняли этого дауна?
3 питання:
1. Скількох ліквідували?
2. Яку зброю застосовували?
3. Коли і чим будете ліквідовувати ЖОПОблок?