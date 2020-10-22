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місцеві вибори (1000) підкуп (274)

"1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 22 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

У повідомленні зазначається: "Поліцейські встановили, що до організації "мережі" підкупу виборців причетні кандидати в депутати від однієї з політичних сил і його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу".

Читайте також: Від початку виборчої кампанії за фактами підкупу виборців відкрито 180 кримінальних проваджень, - Нацполіція

1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 01
1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 02
1000 гривень за голосування за потрібного кандидата, - Нацполіція ліквідувала в Києві мережу з підкупу виборців 03
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Топ коментарі
+13
Віктор Алекса"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7677
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22.10.2020 21:18
+6
"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 5280
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22.10.2020 21:23
+6
Українці, схаменіться! У вас всі погані, всі корупціонери! А ви- святий простий народ. Насправді - ні! Частина совка не те що проголосує за оту тисячу грн, а рідну матір продасть... Дивимся на СЕБЕ, панове!
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22.10.2020 21:23
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"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7555
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22.10.2020 21:11 Відповісти
педалик
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23.10.2020 00:56 Відповісти
ну так пишут поймали .. платили... ну так пишите за кого платили какая партия.. пузыри пускают.. это что ментовские ведомства писюнами меряются .. в жопу такую новость
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23.10.2020 08:39 Відповісти
так.. саме такі розцінки 1000 грн. за голос, мені вже пропонували...
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22.10.2020 21:14 Відповісти
як організатори пересвідчуються, що ти дійсно проголосував за потрібного кандидата?
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22.10.2020 21:19 Відповісти
або довірять, бо якщо гроші взяв, то треба відробити, або доказ якийсь показуєш
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22.10.2020 21:20 Відповісти
який доказ? як можна взагалі купити голос? як можна бути впевненим, що проголосовану за потрібного кандидата?
фото бюлетня з галочкою? повна куйня, поставлю олівцем, сфоткаю, витру, поставлю в іншому місці і опущу в урну
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22.10.2020 21:24 Відповісти
ну розумієш, якщо ти хочеш взяти гроші та ще й кинути замовника та нажухати його , то проблема замовника)).. але часто так є, що свої своїм роздають гроші за потрібні голоси, друзі, кумов'я, знайомі, профсоюз колег.. аккумулють таким чином свій електорат сбивають
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22.10.2020 21:42 Відповісти
я про це багато чув, але жодного разу не бачив
мені ніхто ніколи не пропонував, а жаль, бо я би взяв гроші і обдурив би покидька
в просто так під чесне слово ніхто гроші не дасть "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 9086 "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 9086
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22.10.2020 21:59 Відповісти
Фото паспорта на фоне бюллетеня с нужной отметкой.
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22.10.2020 21:23 Відповісти
куйня
я готовий погодитись десятку організаторам, візьму з кожног по 1000 грн, поставлю галочку олівцем, витру, нову галочку, чфоткаю, витру. і так 10 разів.
а потім поставлю свою галочку і опущу в урну
чому мені ніхто ніколи не пропонує гроші за мій голос? я ж обовязково погоджуся
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22.10.2020 21:27 Відповісти
то вперед заробляй)
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22.10.2020 21:43 Відповісти
дай контакт
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22.10.2020 21:53 Відповісти
ти ж хтів 10 таких контактів, а в мене був тільки один, та й тот вже зник з обрію... не шукай у мені посередника, заробляй сам)
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22.10.2020 21:57 Відповісти
а от я відмовився, бо я принципова людина, та не вхожу до того колективу, від якого мені пропунували тисячу гривень
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22.10.2020 21:45 Відповісти
А ты заметил что вот такие шлюхи, громче всех верещат потом про отсутствие порядка в стране.
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22.10.2020 21:54 Відповісти
есть такое... но привыкли к кумовству, кумовья-кандитаты в мэры Киеве или от партии вот и оплачивают
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22.10.2020 21:59 Відповісти
это от недостатка ума наверное
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22.10.2020 22:21 Відповісти
"колективу"? "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 99
Ти входиш до "каллективу".
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22.10.2020 21:55 Відповісти
"коллєга", до побачення)
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22.10.2020 22:04 Відповісти
Давай!
Привет всему твоему каллективу. "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 3404
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22.10.2020 22:20 Відповісти
ти хоч сам себе читаєш?
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22.10.2020 21:57 Відповісти
ручка шариковая, или иди со своим карандашом к своей матери
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22.10.2020 21:51 Відповісти
на фото одинаково
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22.10.2020 21:55 Відповісти
Не выдумывай.
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22.10.2020 21:57 Відповісти
проверь
+ давно есть шариковая ручка, которая легко и просто стирается резинкой-ластиком, мі еще в 90-х в ВУЗе так отмечали отсутствующих
можно просто кусочек скрепки согнуть птичкой и ее положить на бюллетень и фоткать, еще легче
можно кусочек черной нитки птичкой покласть на бюллетень
та есть уйма способов имитировать галочку на бумаге
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22.10.2020 22:04 Відповісти
Да ты просто криминальный талант. Наверное миллионами на выборах зарабатываешь.
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22.10.2020 22:15 Відповісти
да, можешь клеить стикер, чтобы ввести в заблуждение, но теперь другие бюллетени, там цифру придется рисовать - номер кандидата по списку, за нее пропонують тысячу гривень
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22.10.2020 22:18 Відповісти
Слуга Народа, везде где не возьмется - только усиливают коррупцию
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22.10.2020 22:20 Відповісти
Якщо ти вже хочеш поставили запродання "на потік" то зроби собі маленьку галочку з тонкого дроту, щоб не паритися з олівцем. Тим більше скупщики теж не тупі і можуть вимагати фото галочки ручкою, а якщо ще й синьою то взагалі швах. Прості громадяни паритися не будуть.
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22.10.2020 22:39 Відповісти
Сейчас есть ручки стирашки, кстати . Дети ими только пишут.
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23.10.2020 06:56 Відповісти
В Румынии? "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 3638
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22.10.2020 21:33 Відповісти
за кого предлагали ? еще один...
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23.10.2020 08:40 Відповісти
Брехня... Никто после "кінця епохи бідності" на тыщу не поведется...😁
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22.10.2020 21:18 Відповісти
😁 Особливо вчителі з 4000-баксовою зарплатнею.
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22.10.2020 21:53 Відповісти
Віктор Алекса"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 7677
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22.10.2020 21:18 Відповісти
Государству надо покупать голоса избирателей. Необходимо.
- Иван Иванович, вот ваши 2000 за право голосовать, вот контакты вашего уполномоченного по правам терпил. Напоминаем, что вам запрещено жаловаться на страну и государство.
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22.10.2020 21:19 Відповісти
скажите, где дают???)
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22.10.2020 21:22 Відповісти
в Харькове недалеко от горсовета палатка ОПЗЖ с атрибутикой... и там можно голос продать...
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22.10.2020 21:25 Відповісти
Вы серьезно? Это ж низко продать свой голос, а потом ещё и ждать 'перемен к лучшему'
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22.10.2020 21:40 Відповісти
А чем это хуже, чем голосовать за вора, но который что то делает?
Как по мне, с тем же результатом.
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22.10.2020 21:43 Відповісти
Тут есть хотя бы возможность подумать. А так - вечное позорное безмолвие за тысячу гривен.
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22.10.2020 21:47 Відповісти
1. Вы считаете, что покупают голоса плохие мальчики?
2. А Бигборды - это не покупка голосов?
3. Продай и иди голосуй по совести.
4. Все только говорят последних лет 10, но нет НИ ОДНОГО, просто даже дела, не говоря про вырок суду, по конкретно про деньги за голосование.....
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22.10.2020 22:37 Відповісти
Билборды- это реклама. И ничего противозаконного в этом нет. 'Продай и иди голосуй по совести' - такого нет, наверное, вы голосуете и , скорей всего, фотографируете. Нет вырокив потому, что суммы, первое, небольшие - тут миллиарды воруют- и ничего, второе, заинтересованные личности имеют высокий ранг. Ну, вот накрыли их оптом - посмотрим на перспективу этого дела.
Кроме того, есть непрямой подкуп услугами, например. Кивалов в Одессе проверял пенсионерам зре6ие перед выборами, дарил им очки, устраивал на бесплатные компьютерные курсы и тд. Что это, если не косвенный подкуп? Но поди подкопайся, Пролуктовые наборы, кстати, тоже из этой серии. Та же пресловутая гречка. Помню в Одессе партия регионов картошку раздавали с машин - это просто позор. Хотя это было явно баз последующей фотофиксации голосования, а просто кость обворованному ими же электорату. И, главное, что люди брали эту паганую картошку.
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23.10.2020 06:50 Відповісти
Фото это незаконно на участке, ничего себе маленькие суммы да к тому же элементарно отслеживаемые, гораздо проще и безопаснее нарисовать голоса при передачи - получении инфи в ЦИК, а эти все подкупы это очередная технология конкурентов
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23.10.2020 06:58 Відповісти
Незаконно, но в кабинке вас никто не видит.
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23.10.2020 10:07 Відповісти
в кабинке видят, смысл, кабинки и занавесочки в том что б не видеть ваш выбор. а не что б вы там сексом занимались...
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23.10.2020 10:25 Відповісти
"1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 5280
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22.10.2020 21:23 Відповісти
Українці, схаменіться! У вас всі погані, всі корупціонери! А ви- святий простий народ. Насправді - ні! Частина совка не те що проголосує за оту тисячу грн, а рідну матір продасть... Дивимся на СЕБЕ, панове!
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22.10.2020 21:23 Відповісти
УКРАИНЦЫ -как всегда мвд не УКРАИНСКОЕ наченает нахадит "бандитов,коррупсионеров,"проруссийских" толка в ВЫБОРАХ ...) смешная ситуация -с 2014 года все поменялис толка не аваков ))) не кажетса шо аваков и ест тот самый предател номер 2 ))) все на всех бросаютса кроме авакова .УКРАИНЦЫ ПОРА ВАМ ОСВОДИТ МВД от агентов гру
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22.10.2020 21:28 Відповісти
Продам "голос" за "голос". "1000 гривен за голосование за нужного кандидата", - Нацполиция ликвидировала в Киеве "сеть" по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 4870
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22.10.2020 21:34 Відповісти
Если словят что согласился продать голос то 17 000 штраф. Так что тыща как-то не серьезно.
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22.10.2020 21:45 Відповісти
Это по всей Украине. В 208 округе, на промежуточных выборах в ВС, кандидат от Слуги народа А. Гунько раздает по 2000 грн.
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22.10.2020 21:45 Відповісти
где-е-е?????
всем подряд????
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22.10.2020 21:51 Відповісти
ты глянь какой барин)
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22.10.2020 22:25 Відповісти
Лайфхак:
Берете тонкую пленку, скажем кусьман файла, ставите на нем классный крестик/галочку.

Перемещая пленку, фоткаете все оплаченные варианты, ставите в конце за нужного и едете получать деньги.

Потренируйтесь дома, что б отсвета от пленки не было на фото.
😏
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22.10.2020 22:07 Відповісти
та имитировать галочку не проблема
проблема найти таких лохов, которіе платят по 1000 грн за фото с галочкой))
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22.10.2020 22:09 Відповісти
Та нифига никто не сымитирует, современные смартфоны дают такое качество фото что нужно сильно запарится. Для этого дела нужно объединятся: волонтеры нанимают фотошопера, ему на Вайбер "продавшийся" избиратель скидывает фото пустого бюлетня и пишет где галочку поставить. Тот опытной рукой делает за минуту так что не отличить и кидает в банк заготовок. Другие уже с телеграм канала берут готовое из вариантов. Как-то так. Или попросить скинуть несколько реальных бюллетеней с галочками и кинуть в телеграм канал. Пусть оттуда берут. Вряли там сильные отличия будут.
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22.10.2020 22:50 Відповісти
как сказал один политолог - берите! если вам предлагают деньги за голос - берите!!!!!!!!! Торгуйтесь!!! Віпрашивайте еще! Обещайте и берите!!!
И голосуйте как считаете нужнім
И именно таким образом ві реально наказіваете єтих подонков, покупающих голоса
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22.10.2020 22:07 Відповісти
Нічого собі...
Тисяча гривень кожному.
Скільки ж вони планують при Зелі вкрасти "1000 гривень за голосування за потрібного кандидата", - Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців - Цензор.НЕТ 7103
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22.10.2020 22:27 Відповісти
Данунах,я опоздал...((()))
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22.10.2020 22:31 Відповісти
Potom nenado udivliatsia kogda vo vlasti korupcioneri jesli takim obrozam ix vyberut
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22.10.2020 23:00 Відповісти
где фото кандидата с помощником в полосатых костюмах?
вы хоть с выборов сняли этого дауна?
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22.10.2020 23:08 Відповісти
"...Нацполіція ліквідувала в Києві "мережу" з підкупу виборців..."

3 питання:
1. Скількох ліквідували?
2. Яку зброю застосовували?
3. Коли і чим будете ліквідовувати ЖОПОблок?
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23.10.2020 00:02 Відповісти
Партійну символіку на кульочках і партійний мерч на письмовому столі розмили, щоб ніхто не здогадався, що ж то за партія. Але ж ЗЕлененьке таки чітко видно!
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23.10.2020 00:23 Відповісти
Если такие вещи доказаны, продавших голоса(тех, кто взял деньги или даже гречку), необходимо тоже судить, и приговор должен, помимо срока, их пожизненно лишать избирательного права.
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23.10.2020 12:10 Відповісти
Как же можно подтвердить документально факт голосования за нужного конд-идата? Или в кабинках есть видеокамеры?
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23.10.2020 13:55 Відповісти
 
 