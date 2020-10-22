ЦВК прийняла постанову про проведення виборчих процедур в умовах пандемії COVID-19

Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах COVID-19, зазначивши, що всі виборчі процедури мають проходити відповідно до протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія прийняла постанову "Про окремі питання здійснення виборчих процедур щодо організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 на умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Зазначеним рішенням ЦВК звернула увагу виборчих комісій, а також інших суб'єктів і учасників виборчого процесу, що всі виборчі процедури мають реалізовуватися зі здійсненням відповідних протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

Також, ЦВК затвердила Рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.

"Крім іншого, виборчим комісіям рекомендовано невідкладно здійснювати розгляд подань про заміну члена виборчої комісії, у якого підтверджено діагноз захворювання COVID-19 або направлено в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію", - сказано в повідомленні.

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