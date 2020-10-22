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армія (3483) хабар (3988) Одеська область (2487) Військова прокуратура (700)

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області правоохоронці задокументували протиправну діяльність командира роти матеріального технічного забезпечення однієї з військових частин ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 01

"Встановлено, що військовослужбовець за непритягнення до дисциплінарної відповідальності, узгодження відповідних внутрішніх документів, необхідних військовослужбовцям для подальшого вступу до військових вишів і інші "послуги", вимагав від підлеглих від 200 до 500 дол. хабаря", - сказано в повідомленні.

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Так, за непроведення службового розслідування стосовно військовослужбовця К., у зв'язку з порушенням ним порядку несення військової служби, і не ініціювання його переведення з військової служби за контрактом на строкову військову службу, командир роти, за пособництва старшини роти цієї ж частини, вимагав хабар у сумі 200 доларів.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 02

22 жовтня, перебуваючи на території військової частини в Одесі, зловмисники отримали другу частину обумовленої суми хабаря в розмірі 3 тис. гривень.

На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура 03

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, по завершенні яких буде вирішено питання про затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України. Крім того, зазначеним особам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
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Топ коментарі
+1
Контрактная Украинская армия постепенно превращается в советскую армию Украины. На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6591
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22.10.2020 22:04
+1
Доллар уже 1/5 ??? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3052
На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2781
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22.10.2020 22:11
+1
Фу,нищеброд...
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22.10.2020 22:24
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И об этом..У польському Кошаліні з'явиться площа петлюрівського генерала ,может в Харькове улице Жукова дать название в честь польского генерала или польского политического деятеля,а если не найдут,то можно переименовать на улицу Солдата Швейка.
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22.10.2020 22:02 Відповісти
Контрактная Украинская армия постепенно превращается в советскую армию Украины. На Одесчине командир роты и старшина одной из частей ВСУ попались на взятке 200 долл. от подчиненного, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6591
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22.10.2020 22:04 Відповісти
яка була такою і залишається ! На що можна очікувати , якщо генерали на своїх посадах як були совдепівські - так і залишаються .
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22.10.2020 22:22 Відповісти
это разложение армии
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22.10.2020 22:05 Відповісти
Ну не все же получают, как учителя... Приходится крутится...
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22.10.2020 22:09 Відповісти
Доллар уже 1/5 ??? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3052
На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2781
показати весь коментар
22.10.2020 22:11 Відповісти
Скоро і прибиральниці хабарі братимуть...
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22.10.2020 22:17 Відповісти
Що ж такий малий хабар ? Нєбось за те і взяли - аби не демпінгували ? На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8654
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22.10.2020 22:23 Відповісти
Фу,нищеброд...
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22.10.2020 22:24 Відповісти
К сожалению,то ли еще будет.Как сказал а Сидор Ковпак в фильме ,,Дума о Ковпаке,, за ссылку на его выражения меня везде осуждали,-,,боевым частям убийственно простаивать
так как начинается моральное рарложение и забвение ради чего они воюют,,.А наше правительство именно на это видимо и расчитывает.
Зачем Украине боевые части если они предназначены для освобождения територии Украины а их сдерживают в этом?Или освобождать свою землю это ТАБУ?Ведь мы же не вторгаемся на чужую територию чтоб нами управляло ООН,ОБСЕ или еще кто-то?
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22.10.2020 22:28 Відповісти
эти части не простаивают!
Они пролёживают На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 8651
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22.10.2020 22:57 Відповісти
Хабар в любому випадку злочин.Але в найбільш корупційній країні європи пишуть про хабарі по 200 долларів,а що з тими що давали і брали мільйонами мовчать,крім поодиноких випадків всплеску інформації і далі тиша.
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23.10.2020 01:43 Відповісти
Значить для нього 200 баксів, це значні гроші. А чому в нашій країні, під час війни, для офіцера срані 200 баксів, це така цінність?
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23.10.2020 09:29 Відповісти
 
 