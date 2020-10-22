На Одещині командир роти і старшина однієї з частин ЗСУ упіймалися на хабарі 200 дол. від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО

В Одеській області правоохоронці задокументували протиправну діяльність командира роти матеріального технічного забезпечення однієї з військових частин ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що військовослужбовець за непритягнення до дисциплінарної відповідальності, узгодження відповідних внутрішніх документів, необхідних військовослужбовцям для подальшого вступу до військових вишів і інші "послуги", вимагав від підлеглих від 200 до 500 дол. хабаря", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Так, за непроведення службового розслідування стосовно військовослужбовця К., у зв'язку з порушенням ним порядку несення військової служби, і не ініціювання його переведення з військової служби за контрактом на строкову військову службу, командир роти, за пособництва старшини роти цієї ж частини, вимагав хабар у сумі 200 доларів.

22 жовтня, перебуваючи на території військової частини в Одесі, зловмисники отримали другу частину обумовленої суми хабаря в розмірі 3 тис. гривень.

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, по завершенні яких буде вирішено питання про затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України. Крім того, зазначеним особам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.