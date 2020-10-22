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Німеччина (4506) кіберзлочин (620) санкції (6827) Євросоюз (6985) ГРУ (72)

ЄС ввів санкції проти глави військової розвідки РФ Костюкова за хакерську атаку на парламент Німеччини в 2015 р.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС ввів санкції проти глави військової розвідки РФ Костюкова за хакерську атаку на парламент Німеччини в 2015 р.

Євросоюз у четвер ввів санкції стосовно голови російської військової розвідки Ігоря Костюкова, заявивши, що він несе відповідальність за хакерську атаку на парламент Німеччини в 2015 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Євросоюз у своєму офіційному журналі повідомив, що наклав санкції на главу військової розвідки (ГРУ) Костюкова у зв'язку з нападом, унаслідок якого були викрадені електронні листи з офісу канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Санкції також поширюються на Дмитра Бадіна, якого підозрюють в організації атаки, і на 85-й головний центр спецоперацій ГУ Генштабу.

Санкції передбачають заборону на поїздки і заморожування активів. Також громадянам і компаніям з країн ЄС заборонено надавати фігурантам списку грошові кошти.

З урахуванням останнього рішення загальна кількість фізичних осіб і юридичних осіб, проти яких діють обмежувальні заходи через кібератаки проти ЄС або його країн-членів, досягло 8 і 4 відповідно.

"Європейський Союз як і раніше глибоко зацікавлений в тому, щоб зберегти кіберпростір спільним, відкритим, стабільним, мирним і безпечним, і тому знову заявляє про необхідність зміцнювати міжнародне співробітництво для забезпечення заснованого на правилах порядку в цій сфері", - сказано в пресрелізі ЄС.

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пройшло всього лиш якісь 5 років ! через 50 років може ще і посадять !
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22.10.2020 22:45 Відповісти
Вы только вслушайтесь.Страна Германия ввела санкции на какого-то чиновника из генералитета который самостоятельно и ПУКНУТЬ не может, а не простив кацапии.
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22.10.2020 22:46 Відповісти
_Да, имитируют противодействие новому фюреру, шизику и психопату, маньяку с ЯО. Болваны близорукие...
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22.10.2020 23:07 Відповісти
Вы забыли что у Украины не забрали оружие в миллиарды раз страшнее за ЯО это радиоактивные отходы которые свозят из всего ЕС на ,,хранение,,ко торое может быть загружено в самолеты и направлено куда угодно.Интересно какое ПВО мира решиться сбивать такой самолет на предельной высоте в 10-12 км?
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22.10.2020 23:39 Відповісти
P.S.Да вот только наше правительство об этом умалкивает и сдачу Украины кацапии мотивирует имеющимся у них ЯО.
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22.10.2020 23:43 Відповісти
_На что решится больной психопат здравым людям не понять. Да на что угодно, оно же ********, чтоб вы понимали (с)! Убить руководство страны НАТО? Сделано! Засрать радиацией от ракеты с ядерным движком собственную территорию? Готово! Теракты на Западе, в т. ч. с использованием химического и радиоактивного оружия? Нате! Государственная наркоторговля? Ставьте псису! Вмешательство в выборы, организация госпереворотов, коррумпирование западных политиков в промышленных масштабах? Выполнено! Наводнение Европы беженцами? Ловите! Это не говоря уж о Грузии, Украине, Сирии, Азербайджане, Ливии. И о подготовке к вторжению в страны Балтии.
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23.10.2020 00:26 Відповісти
И это - вместо обсуждения со штатами отключения СВИФТ козломордым.
.Импотенты.
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22.10.2020 23:49 Відповісти
ну напугали ежа
да он и так невьіездной, грехов много на душе
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23.10.2020 01:03 Відповісти
Тому Кострюкову глубоко пофиг на те санкции! Санкции должны бить по экономике и банковской сфере,тогда и будет результат. Тот же свифт на недельку рубонуть,кацапы поумнеют быстрее сем за предыдущие годы от всех санций вместе взятых.
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23.10.2020 01:18 Відповісти
санкції до одного місця для таких людей! Вони і так БЕЗВИЇЗДНІ з КАЦАПІЇ, та і їх закордонні рахунки скоріше всього сам ПУКІН вже давним-давно почистив і перевів гроші в паРашу.
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23.10.2020 03:14 Відповісти
блин что за потуги... ну хотя бы на все ведомство да еще на высокопоставленных кто отдает приказы сверху
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23.10.2020 08:36 Відповісти
 
 